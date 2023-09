Isidro nació en Madrid, posiblemente el 4 de abril de 1082, durante la festividad de San Isidoro de Sevilla. Isidro fue un santo con gran relevancia en su época.



Era un seglar, casado y padre de familia, además de un trabajador asalariado como millones de personas en su mundo. Isidro basó su santidad en los principios evangélicos, centrados en la oración, el trabajo y la caridad, según reseñan en la Parroquia San Isidro de Labrador.

Asimismo, desde la entidad religiosa señalan que como cualquier individuo que se acerca a Dios, cultivó su vida interior mediante la eucaristía, la oración y un profundo amor por la Virgen María. Sin embargo, Isidro también fue un contemplativo que encontraba a Dios en su labor cotidiana y en la comunión con la naturaleza.



Demostró ser un hombre entregado a los demás, llevando su caridad a extremos verdaderamente heroicos al compartir sus bienes materiales con los necesitados y ofrecer amor y perdón incluso a aquellos que lo calumniaban.

Tomó el evangelio con seriedad y lo aplicó de manera intensa en todos los aspectos de su vida.



Se conoce a Isidro principalmente por el episodio de los ángeles, que a menudo se interpreta de manera errónea. No obstante, su pasión por Dios y por el prójimo, que mantuvo a lo largo de su vida, suele pasar desapercibida.



"Isidro había hecho un firme propósito de vivir según las enseñanzas de la Sagrada Escritura", lo que sugiere que leía la Palabra de Dios y la escuchaba en las numerosas misas a las que asistía diariamente. Isidro tenía una espiritualidad arraigada en la Biblia, un dato crucial para entender muchos de los eventos de su vida que han perdurado en la tradición, según la parroquia.

Finalmente, su vida llegó a su fin el viernes 30 de noviembre, durante el año 1172, en el día de San Andrés, bajo el papado de Alejandro III y el reinado de Alfonso VIII el Bueno en España.



Isidro contaba entonces con noventa años de edad. Su legado fue el de un hombre sencillo que fue un testigo de Jesucristo en este mundo, vivió de acuerdo con los principios del evangelio y llevó a cabo las virtudes cristianas con una devoción que llegó a la heroicidad.



Fue canonizado el 12 de marzo de 1622 junto con Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Jesús y Felipe Neri. Desde 1212, Isidro se convirtió en el patrón de Madrid, y San Juan XXIII extendió su patrocinio a los agricultores y campesinos españoles el 16 de diciembre de 1960.

Oración a San Isidro Labrador

Glorioso San Isidro,

tu vida fue un ejemplo de humildad y sencillez,

de trabajo y oración;

enséñanos a compartir el pan de cada día

con nuestros hermanos los hombres,

y haz que el trabajo de nuestras manos

humanice nuestro mundo y sea,

al mismo tiempo, plegaria de alabanza

al nombre de Dios.

Como tú, queremos acudir confiadamente

a la bondad de Dios

y ver su mano providente en nuestras vidas.

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.

Los milagros de San Isidro

- El MILAGRO DE LOS BUEYES es sin duda uno de los episodios más conocidos de la vida de Isidro, y nos muestra a este santo como un hombre de profunda oración y trabajo, recordándonos la famosa frase "ora et labora" de la tradición benedictina.



Isidro tenía la costumbre de levantarse temprano y nunca comenzaba su jornada laboral sin antes dedicar un tiempo a la oración y asistir a la Eucaristía en la iglesia. Esto llamó la atención de varios de sus compañeros, quienes, movidos por la envidia, decidieron acusarlo ante su patrón, Iván de Vargas. Argumentaron que Isidro era negligente y descuidado en sus labores agrícolas, sosteniendo que siempre llegaba tarde al trabajo.



Estos son algunos milagros atribuidos al santo.

La insistencia de sus compañeros llevó al patrón a querer comprobar estas afirmaciones por sí mismo. Se acercó a las tierras de cultivo asignadas a Isidro y se ocultó, desde donde pudo observar con sorpresa que los bueyes estaban arando la tierra, pero eran guiados por jóvenes desconocidos que parecían ser ángeles. De esta manera, Isidro no empezaba tarde en comparación con los demás trabajadores.



El patrón, al presenciar este prodigio, comprendió que se trataba de un milagro del cielo que premiaba la espiritualidad y la santidad de Isidro. No era que Isidro no trabajara arduamente, porque lo hacía con diligencia y habilidad, sino que el Señor le brindaba su ayuda y protección de manera especial.



Conmovido por lo que había presenciado, el patrón decidió nombrar a Isidro como administrador de su finca, reconociendo así la extraordinaria bendición divina que acompañaba a este humilde labrador.



- El MILAGRO DEL POZO es un acontecimiento extraordinario en el que Isidro y María se encontraban orando junto al borde del pozo en el que su hijo había caído. Este milagro es impresionante y ha sido documentado y plasmado en obras de arte por diversos pintores.



En él se refleja cómo el Señor respondió a las plegarias de este matrimonio devastado por la muerte de su hijo, quien había perdido la vida ahogado en el pozo. Sus únicas peticiones eran encontrar la fortaleza para aceptar la voluntad divina. Fue en ese momento que Dios les otorgó una recompensa, haciendo que las aguas del pozo se elevaran, y sobre ellas, el niño flotara.



El pozo en el que ocurrió este milagro tiene una profundidad de 27 metros, y de entre esos 27 metros, 3 están llenos de agua.

ORACIÓN POR LA FAMILIA

Señor, Dios todopoderoso, te pedimos,

que por la intercesión de san Isidro y santa María de la Cabeza,

matrimonio de santos que vivieron una vida

comprometida con el Evangelio de Jesucristo

y son ejemplo de Familia cristiana,

recibamos la fuerza del Espíritu

para confirmarnos en la fe y, con la ayuda de

la Santísima Virgen, nos sigan protegiendo,

al igual que a los labradores, a las familias y a los matrimonios

en dificultades.

Amén.





Conozca los milagros del santo.

- El MILAGRO DEL RÍO JARAMA es uno de los numerosos milagros atribuidos a Santa María, aunque sin duda es el más famoso de todos.



En esta ocasión, la protagonista es María, quien realizó el milagro por sí sola.



Mientras se dirigía a la Ermita de la Virgen, se encontró con el desafío de cruzar el crecido cauce del río Jarama. Lo que hizo a continuación asombró a todos los presentes: caminó sobre las aguas del río Jarama sobre su mantellina, como si esta fuera una barca de lana.



Este prodigio ocurrió ante la mirada oculta de Isidro y otros acompañantes, incluyendo a algunos malintencionados que habían especulado sobre la fidelidad de su esposa frente al santo.



Este hecho sobrenatural dejó claro a todos la virtud permanente de María, quien dedicaba su vida a servir a la Santísima Virgen de la Piedad en su Ermita. En este caso, Isidro mismo reconoció en su esposa a una verdadera santa, y el milagro demostró la pureza y la gracia divina que la acompañaban.

ORACIÓN A SANTA MARIA DE LA CABEZA

Concédenos, Señor, conocerte y amarte sobre todaslas cosas, como se lo concediste a tu sierva Maríade la Cabeza, esposa de san Isidro, labrador; ysirviéndote así, como lo hizo ella, con sinceridad decorazón, logremos también agradarte con nuestra fey nuestras buenas obras. Te lo pedimos por Jesucristonuestro Señor. Amén.

*Este contenido fue reescrito con asistencia de una inteligencia artificial basado en información de la Parroquia de San Isidro Labrador y contó con la revisión de un periodista y un editor.

