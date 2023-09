San Ignacio de Loyola fue un militar, político y religioso español, que otorgó a los fieles de la Iglesia Católica conocimientos sobre la bondad y el amor de Dios, enseñando algunas prácticas espirituales. Especialmente iba en contra de la práctica del comportamiento ermitaño para encontrar el amor de Dios.



En el mundo católico es conocido por ser el fundador de la organización religiosa 'la Compañía de Jesús Nuestro Señor'. Se le consideraba un ser lleno de dones al cual se le adjudican milagros, especialmente cuando bendecía objetos religiosos, según el portal 'Fieles a Dios'.

Por eso mismo, comenzó a bendecir el agua como una manera para que las personas se curaran de las enfermedades que padecieran, es por eso que a continuación le explicaremos para qué sirve el agua bendita de San Ignacio de Loyola.



El agua bendita bajo la bendición de San Ignacio de Loyola sirve para lo siguiente:

- Ofrece protección contra persona y objetos que quieran hacerle daño.



- Cuando se bendice el agua con la oración del santo, se convierte en una cura de enfermedades.



- Ayuda a la intercepción para la obra de milagros divinos.



- Combate a los demonios.



Para ello, se debe acudir a la siguiente oración para bendecir el agua y proteger de los malos vecinos, según el portal mencionado:

Oración a San Ignacio de Loyola para bendecir el agua

Para que esta agua bendita. Que nos ha sido otorgada por Dios tenga poder, así mismo

tenga poder mis palabras en este objeto.



Todos sabemos que la bendición del agua por nuestro señor Dios tiene mucho poder

y tiene aún más si es tu mano San Ignacio Loyola la que acompaña este ritual para bendecir este objeto.



Te pido que tú mismo seas el que proteja día y noche donde esta agua bendita sea regada, para que así no nos preocupemos de más por las cosas que podrían llegar a pasar.



Si deseo bendecir mi hogar con estas aguas te pido, que ninguna persona de corazón

impuro pueda pasar por mi puerta, que ninguna persona de malos pensamientos pueda entrar a este hogar de cristo, y que lo protejas de todo ente del mal que

quiera perturbar mi paz y la de los míos.



Permite que todas las personas que pasen, por esa puerta con buenos y santos deseos, vayan en paz y regresen en paz y que logren todas las cosas que se propongan.



Si deseo bendecir mi vehículo, y si es de tu agrado te pido que lo protejas. Que me libres de posibles accidentes.



Bendito seas San Ignacio Loyola, el día de hoy oró para que me ayudes a

dar la bendición del agua. Dale de tus poderes santos para que así todo mal que desee pasar no le sea cedido el paso, llénalo de tu gracia e intercede con Dios.



Que me libres del camino a personas imprudentes que no velan ni por su seguridad,

ni por la del resto de las personas que están carretera conduciendo. Permíteme ir y venir con bendiciones de mi hogar.



Permíteme que sienta seguridad plena a la hora de estar conduciendo, y que las

personas que estén en mi compañía también se sientan en confianza. También permite que todas las personas que sean alcanzadas por

esta agua bendita, se crean seguras.



Logren todos los objetivos que se proponga. Lograr, logre tener todas las bendiciones de Dios a la hora de estar en su cotidianidad, sea librado de todas los pecados que sé

hayan cometido, y te ruego que lo protejas.



Te pido, Señor, que uses de tu intercesión, en esta persona, para que logres bendecirlo,

y que él siempre esté con tu compañía día y noche.



San Ignacio Loyola haz que el poder de purificación y de protección lo tenga esta bendición del agua, y que lo que sea que toque este en tu compañía, y en el resguardo de Dios. Padre santo sin más nada que decir te pido tú

santa bendición del agua.



Amén.

