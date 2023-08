Muchas personas en Venezuela y América Latina conocen al doctor José Gregorio, como "el médico de los podres", pues durante su vida se dedicó a atender a los enfermos sin recursos económicos y, en ocasiones, les regalaba dinero para sus tratamientos.

Sus actos devotos fueron tan grandes que en el año 2021 el papá Francisco lo beatificó. El doctor Gregorio es recordado por miles de fieles, incluso, tienen una oración para que él los ayude a tratar sus enfermedades.

Oración al Dr. Jose Gregorio Hernández para sanación de los enfermos

Esta oración se puede decir a diario, especialmente para pedir milagros de curación de los enfermos que están graves.



"¡Oh Señor Dios mío, Todopoderoso! Que tanto has bendecido a tu amado siervo José Gregorio, y que por tu gran misericordia le has dado el poder de curar enfermos y socorrer a los necesitados, concédele Señor la gracia de curarme como médico espiritual de mi alma y de mi cuerpo, si ha de ser para tu gloria.



Te pido esto, Señor mío, en nombre de tu amado hijo, quien nos recomendaba estas bellas enseñanzas:

"Pedid y se os dará. Todo el que pide recibe. Pero pedid con fe. Todo es posible para quien tiene fe. Todo lo que pidiéreis al Padre en mi nombre os lo concederá”.



Concédenos estas gracias que necesitamos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó a orar diciendo: Padre Nuestro..."



Para finalizar se debe rezar un Padrenuestro, Ave María y Gloria.

