Cada 19 de abril los católicos recuerdan el martirio y muerte de San Expedito, el santo de las causas justas y urgentes. Sin embargo, las personas le piden a este santo cuando tienen problemas económicos.

(Puede leer: Oración a San Francisco de Asís por la paz)



El caso es que San Expedito también es, según el Centro Académico Romano Fundación (CARF), defensor de las causas imposibles y el mediador de los conflictos o juicios. Además, es patrono y protector de los militares, los estudiantes, los jóvenes, los enfermos y los viajeros.



Dice CARF que si bien San Expedito no figura en el Martirologio Romano, su figura y devoción crecen año a año y es uno de los santos más convocados.



Debido a que su nombre proviene del latín y significa rápido, este santo es considerado el patrono de las urgencias.

La oración a San Expedito

Esta es la oración a San Expedito que aparece en el sitio web de noticias católicas, Aciprensa:



San Expedito bendito protector nuestro:

guerrero y mártir que ahora gozas del Paraíso Eterno,

hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia,

te reclamo con urgencia y fervor

para que vengas en mi auxilio.

Las necesidades urgentes que hay en mi vida

no me permiten el descanso

vivo en estado de preocupación y de depresión continua.

Me siento solo y desesperado,

el abatimiento me acompaña,

el desconcierto me guía, y el sufrimiento se ha apoderado de mi.

Tú que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes,

ayúdame, santo glorioso, a levantarme.

Te pido que acudas presto y derrames sobre mí

el valor, la energía, la esperanza,

que alivies mis penurias y miserias,

para que con tu mediación logre solucionar

las angustiosas necesidades,

los problemas económicos que me apremian

y la ruina de la que no se como salir,

te pido que con tu caridad me concedas:

Ayúdame a utilizar mi coraje,

a desarrollar mi fuerza y potenciar mi voluntad,

para que la terrible situación por la que ahora estoy pasando,

se resuelva pronto y todo quede en un recuerdo,

que todo sea una experiencia que tuve que pasar

para aprender y mejorar,

y que solucionados los obstáculos

se abran mis puertas a un futuro de éxito y prosperidad.

Glorioso San Expedito, oye mi suplica,

te ruego atiendas mis ruegos con urgencia.

Gracias san Expedito, santo benevolente,

pues se que estas aquí conmigo, escuchándome,

y que mi mejoría comenzará en este mismo momento,

yo te lo agradeceré el resto de mi vida

y llevare tu nombre al que lo precise.

Amén.(Rezar tres Padrenuestros, tres Avemarías y tres Gloria)

Más noticias

Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS