Si está atravesando por un momento de su vida, en el cual siente que está rodeado de malas compañías, de enemigos o situaciones difíciles de afrontar, la oración a San Alejo es fundamental para los creyentes que ponen su fe en este santo y deciden entregarle sus preocupaciones.



(Le puede interesar: Coronilla de la Divina Misericordia: ¿cómo rezar la oración de forma correcta?).

Según el portal católico Fieles a Dios, San Alejo es conocido como el protector de las personas en situación de calle y del mal. Su vida estaba llena de riquezas, sin embargo, renunció a estas para servir a Dios y vivió en las calles con su fe intacta.



Por ello, la mayoría de creyentes le rezan para ahuyentar el mal de su vida, con toda la fe puesta en la religión y no en el mundo tangible. “San Alejo no desampara a los más necesitados. No obstante, siempre es bueno honrar su propósito con una oración de amor y necesaria para mantener tu paz interna”, asegura el portal en mención.



(También: Oración del Magníficat: ¿cuál es su origen y cómo rezarla para la virgen María?).

Oración para ahuyentar a una persona indeseable



¡Oh perfecto San Alejo!, tú que eres el más conveniente para este tipo de favor que hoy vengo a pedirte.



Tú que siempre estás disponible para ayudar a los que más te necesitan, es necesario para mí encargarte el día de hoy mi vida y mi destino.



Te pido que saques de mi vida y mantengas alejadas las malas energías de cualquier persona tóxica, envidiosa y mala.

​

Te ruego amado San Alejo que no permitas que personas inescrupulosas se acerquen a mí y que no tengan ningún poder sobre mi vida.



Para mi bendito San Alejo, es ineludible que siempre estés conmigo en todo momento y me protejas de todo mal.Te lo pido en el nombre de Jesús.

Amén.

Facebook Twitter Linkedin

San Alejo es un ejemplo de humildad. Foto: iStock

Oración a San Alejo para alejar malos vecinos

Amado y poderoso San Alejo, hoy vengo a pedirte que atiendas mis súplicas, pues ruego para obtener tu protección en todo momento. No permitas que las malas energías entren a mi vida ni a mi hogar.



Tú humilde San Alejo, puedes reconocer si una persona tiene malas intenciones. Por eso, aunque mis vecinos se encuentren muy cerca, te pido que me protejas a mí y a los míos de su lengua imprudente y de sus actos insolentes.



Te ruego San Alejo, para que alejes a mis malos vecinos y a las personas tóxicas que me rodean. No dejes que su maldad tenga poder sobre mi vida, porque no existe poder mejor que el tuyo.



San Alejo Bendito, hazme fuerte para soportar la falsedad e hipocresía cuando me toque verla. No existe mejor protección para mí que recurrir a ti en estos momentos difíciles.

​

Poderoso San Alejo, tú lo sabes todo y puedes ver lo que existe en el corazón de cada persona. Hazle saber a cada mala persona que quiera atacarme, que tengo una fuerza superior protegiéndome en cada momento.



Que no les apetezca tener un lazo de ningún tipo conmigo y con mi familia. Calla su boca que solo habla infamias, crea enemigos y consigue falsas amistades.



Quita el poder al mal, porque tú puedes iluminar donde existe oscuridad. Eres valioso y tu voluntad es potente porque todo lo que tocas transforma.



Te pido que los corazones de mis vecinos tengan arrepentimiento y dejen de buscar el mal.



Que Dios los perdone por todo lo malo que hacen y dicen.

Tú y yo sabemos que la discordia no es buena, por eso te imploro a San Alejo que no se acerquen a mí.



Amado San Alejo, no existe mejor intercesión que la tuya, pues sé que gracias a ella Dios concederá todos estos favores.



Gracias por escucharme y porque siempre estás presente en mi vida en todo momento.Cuídame de todo mal, San Alejo en tu Santo nombre me cobijo.

Amén.

Las oraciones a San Alejo son distintas según el tipo de persona o situación que se quiera alejar, existe también oración de San Alejo para: alejar malas personas de su hogar, separar amantes, encontrar el verdadero amor, ahuyentar enemigos del trabajo, alejar a las malas amistades de hijos, entre otras, según el portal webTodo Fe.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

La oración de comunión espiritual, creada por el cardenal Rafael Merry del Val

Oración Alma de Cristo para después de comulgar

Oración a San Juan Pablo II, papa patrono de la JMJ Lisboa 2023