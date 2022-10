Este fin de semana con puente festivo por el Día de la Raza fue marcado como el más letal en lo que va del año en las carreteras del país. Incluso comparado con la misma fecha el año anterior hubo un aumento en la fatalidad de los conductores y pasajeros del país.

La tragedia en Nariño, en la que un bus repleto de pasajeros se estrelló contra la montaña en la vía Panamericana cerca de Mojarras y el puente de Aguadas. El vehículo había salido de Tumaco en la noche del viernes 14 de octubre a las 10 p.m. en una ruta hacia Cali.

De los 35 tripulantes del bus interdepartamental, 20 fallecieron y otros 15 resultaron con graves heridas.

Además de este fatídico accidente, EL TIEMPO pudo constatar con INVIAS, que durante lo corrido del fin de semana se atendieron cierres en las vías en otros seis puntos del país por accidentes: Cauca, Risaralda, Casanare, Chocó, César y Norte de Santander.

Oración a la Virgen del Carmen



Cada 16 de julio se celebra a la virgen del Carmen, las calles del país se llenan del bullicio de cientos de cornetas de carros, camiones, motos y tractomulas. Conmemoran a la santa patrona de los conductores.

En estos momentos de constantes accidentes en las vías, el padre Ramón de ‘Cristotv’ recomienda encomendarse elevando la siguiente plegaria a la virgen del Carmen:

Oración del conductor

La Virgen del Carmen es la patrona de todo tipo de vehículos sobre la tierra, el mar e incluso el aire. Foto: Yomaira Grandett/ El TIEMPO

“Dame Dios mío mano firme y mirada vigilante, para que a mi paso no cause daño a nadie, a ti Señor que das la vida y la conservas te suplico humildemente guardes hoy la mía.



Libra Señor a los que me acompañan de todo mal, enfermedad, incendio o accidente; enséñame también, a hacer uso de mi vehículo para bien mío y el de los demás.



Haz en mí Señor, que admirando la belleza de éste mundo y respetando el derecho de los demás, no me arrastre el vértigo de la velocidad y logre seguir felizmente mi camino.



Te lo pido Señor, por los méritos de vuestra santísima Madre, la Virgen del Carmen.

Amén.”

