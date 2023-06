Muchas personas invocan a la Santísima Trinidad cuando se encuentran en situaciones difíciles, por lo que a través de esta oración se puede pedirle a Dios y su misterio uno y trino la protección contra todo mal y fortalezca frente a los problemas o situaciones que pueden llevar a las personas a la desesperación.

Oración para pedir protección a la Santísima Trinidad.

Según el portal 'Píldoras de fe' estas oraciones a la Santísima Trinidad son las ideales para pedir lo que necesite:



Querido Dios, Uno y Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad en quien creo, y también a quien espero, te amo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas.



Te ruego humildemente tu protección y ayuda. Ven en mi auxilio en este momento y ayúdame en esta dificultad.



Mencione aquí su petición.



Padre, hijo y Espíritu Santo, por favor bendíceme, porque necesito tu protección y tu ayuda poderosa en esta prueba. Te pido, muy respetuosamente, y postrado ante tu presencia, que el enemigo que conspira contra mí, lo puedas vencer.



Protégeme de todo mal y de todo peligro que me esté acechando. Que los ojos del maligno no puedan verme, ni que sus oídos puedan escucharme. Que sus manos no puedan alcanzarme para hacerme algún daño, y que solo con invocarte y decir en alto tu Santo Nombre, oh Santísima Trinidad, todos mis enemigos sean derribados a mis pies.



Amén



Existe otra oración que debe rezar por nueve días seguidos para situaciones más urgentes:



Te adoro, oh Dios mío, un Dios en tres Personas; me aniquilo ante tu Majestad.

Solo tú eres el ser, la vida, la verdad, la belleza y la bondad. Te glorifico, te alabo, te agradezco y te amo, todo incapaz e indigno como soy, en unión con tu querido Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Padre, en la misericordia de su corazón y por sus infinitos méritos.



Deseo servirte, agradarte, obedecerte y amarte siempre, en unión con María Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, amando también y sirviendo a mi prójimo por ti.



Por lo tanto, dame tu Santo Espíritu para que me ilumine, corrija y guíe en el camino de tus mandamientos y en toda la perfección, hasta que lleguemos a la felicidad del cielo, donde te glorificaremos por siempre.



Quero rogarte con todas las fuerzas de mi corazón, alma, mente y espíritu, que me concedas tu ayuda en este caso difícil que te presente. Si es tu voluntad, alcánzame tu auxilio y dame tu protección tu gracia y bendición en esta causa urgente que necesito.



Mencione aquí su petición.



Gloría siete veces.



Amén.



