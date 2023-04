La Santa Cruz es uno de los símbolos más importantes de la fe, pues ahí fue crucificado Jesús, quien murió para salvar a los hombres del pecado. En la religión cristiana existe una oración a la cruz, la cual es empleada en los momentos difíciles.

Según los relatos religiosos, los persas robaron la cruz en la que murió Jesús en el año 614. Luego Heraclio la recuperó y la llevó a su templo en Jerusalén. Otros historiadores dicen que fue dividida en varios pedazos, los cuales fueron enviados a diferentes templos de Europa.



Acá le mostraremos una oración que le puede hacer a Santa Cruz cuando esté en momentos difíciles.



(No deje de leer: ¿Por qué la cruz de Jesús es un símbolo tan importante?).

Oración a la Santa Cruz

Señor mío Jesucristo, que con tu divino y saludable contacto santificaste el madero de la Santísima Cruz, para lavar con ella y con tu Preciosísima Sangre, las manchas de mis faltas y ofensas, me postro ante ti para confesar mis culpas, me pesa de todo corazón todas las que contra Ti he cometido en mi vida, espero que tu piedad infinita me las puedas perdonar y propongo enmendarme con la ayuda de la gracia de Dios.



Venid, oh cristianos, la cruz veneremos, la cruz recordemos de Cristo Jesús. ¡Oh! Cruz Santísima, más resplandeciente que todos los astros y más santa que los santos; para el mundo célebre, para los hombres amable; que sola fuiste digna de contener en tu esencia todo el rescate del mundo; dulce leño, dulces clavos, dulces penas que toleradas en ti por mi Señor Jesucristo, fueron el remedio nuestro. Salva a todos los que con fe repiten tus alabanzas.



¡Dichosa Cruz, que con tus brazos firmes, sostuviste el sacrosanto Cuerpo de Nuestro Señor, tú que eres árbol de la vida y fuente de la bienaventuranza, te adoro y humildemente, te alabo, y doy a Dios muchas gracias, porque se dignó honrarte haciendo de Ti trono de la Majestad Divina, para remedio del mundo!



(Siga leyendo: ¿Por qué no se come carne roja el Viernes Santo? Esta es la razón).

Facebook Twitter Linkedin

Dichosa Cruz, que con tus brazos firmes, sostuviste el sacrosanto Cuerpo de Nuestro Señor, tú que eres árbol de la vida y fuente de la bienaventuranza, te adoro y humildemente te alabo. Foto: iStock

Oh Santísima Cruz, pongo debajo de tus misteriosos brazos mis difíciles problemas y dificultades presentes para que por tu virtud se digne el Señor a remediarlas, yo confío en que recibiré la ayuda que tanto preciso: (decir lo que necesita conseguir).



Adórate Santa Cruz, puesta en el Monte Calvario, en ti murió mi Jesús, para darme eterna luz y librarme del contrario. Venid, oh fieles, la Cruz adoremos, la Cruz ensalcemos de nuestro Jesús, dichosa esa alma que tiene presente a quien con ardiente afecto le amó.



¡Oh Cruz adorable, yo te amo, te adoro; de gracias, tesoro, emblema de amor! Quisiera imprimirte, grabarte en mi pecho, en llanto deshecho, deshecho de amor. ¡Oh almas amantes! Venid al reposo, de Jesús que amoroso la Santa Cruz abrazó. Así sea.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

Más noticias

El significado de la icónica escena de la película 'La Pasión de Cristo'

El terremoto que ayudó a calcular la fecha en que murió Jesús

El Papa lavó los pies a doce jóvenes detenidos en ritual de Jueves Santo