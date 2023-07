El desempleo y la falta de oportunidades laborales pueden causar desesperación. A través de la oración, Dios fortalece el ánimo y ayuda a superar las dificultades económicas. Es importante que, ante los momentos difíciles, la esperanza nunca se pierda.

Cada rezo tiene diversas intenciones y las personas acuden a estos para pedir sobre su salud, seguridad, éxito y, sobre todo, el trabajo. Tener garantías laborales y mayores oportunidades dentro del mercado son algunas de las súplicas más frecuentes de los feligreses.

Para cualquier situación existe una oración que le brindará paz y tranquilidad. Foto: iStock

Este deseo nace desde lo más profundo del corazón, las personas que quieran hacer dicha petición deben encomendarse a Dios y dejarse guiar para librar sus preocupaciones.

A continuación, el texto completo de la oración para conseguir un buen empleo para su familia, amigos cercanos y usted.

Oración para conseguir un buen empleo

El sitio 'Oración milagrosa' comparte el rezo para pedir a Dios mayores oportunidades laborales, conseguir un buen empleo y ayudar a quien lo necesite.

Amado Dios, hoy me presento ante ti con una petición que nace desde lo más profundo de mi corazón.



Por favor guía mis pasos y dame la dicha de encontrar un buen empleo, pues en estos momentos de preocupación solo tú puedes salvarme.

Señor, por favor dame la dicha de poder conseguir un empleo en el que me dignifique, por medio del cual pueda obtener el dinero necesario para mantener a la hermosa familia que tú me regalaste y hacer que no le falte nada.

Permíteme conservarlo y que a través de él pueda progresar, saldar mis deudas y vivir una vida en calma y tranquilidad.



A ti encomiendo mis miedos y preocupaciones económicas y laborales; oriéntame en el esfuerzo diario de buscar trabajo y bendíceme haciéndome conseguir un empleo honesto, digno y estable.

Padre celestial, por favor rodea mi vida con el hermoso brillo de tu luz, alumbra mi camino, ilumina mi mente, disciplina mis fuerzas para el estudio, el trabajo y toca el corazón de aquellos que pueden ofrecerme un empleo.



Amén.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO