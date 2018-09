‘El matrimonio y el celibato son vocación de amor’

La decisión de Alberto Linero de dejar el sacerdocio, argumentando que se había cansado de la soledad, volvió a poner en el ojo público si la Iglesia Católico debería de quitar el celibato.



El teólogo Fabián Salazar Guerrero opinó sobre qué tan viable es que se de esta opción y argumentó sobre el amor.

La opinión

Así como existen sacerdotes plenamente felices y realizados con su celibato, también muchos feligreses casados que se sienten viviendo en frustración. El asunto más allá de estar casados o no es la felicidad y el sentido que se encuentre a la existencia.



El tema de fondo no es el matrimonio sino la soledad que muchos sacerdotes sienten y en muchos casos es la responsabilidad de las comunidades de fieles quienes los dejan solos, no los acogen como lo necesitan y los abandonan cuando pasa el tiempo.



El celibato es una vocación y no todos están preparados para ello. Por eso es prioritario un proceso inicial de discernimiento y selección sacerdotal, y un proceso permanente de acompañamiento para vivir este servicio de amor.



El asunto preocupante es el sentimiento de soledad que cada día más experimente la gente y no solo los sacerdotes. Este es un llamado profundo como humanidad a preguntarnos a qué se deben esos vacíos.



Pensar que el sacerdocio es un estado difícil y que el matrimonio es uno fácil es desconocer la realidad de la vida. Algunos fracasan en ambos estados, pues antes que compromisos son vocación de amor.



Algunos ven el celibato como una privación negativa de algo (matrimonio), pero para muchos es una posibilidad positiva de amor universal, de libertad y de entrega a la propia vocación, que no solo se limita a la entrega religiosa.



El celibato no es en sí mismo malo o bueno, sino que depende de la intención de corazón y la autenticidad que lo motiva.



Fabián Salazar Guerrero

Teólogo