La semana pasada se realizó en Berlín la cuarta reunión de la Asamblea Sinodal de la Iglesia católica alemana, en la cual los obispos de ese país aprobaron dos textos sobre las relaciones de personas del mismo sexo: 'Reevaluación de la homosexualidad del maestro' y 'Orden Básica del Servicio de la Iglesia'.



Estos textos se tratan acerca de la valoración moral de los actos homosexuales y sobre la contratación de homosexuales como empleados de la Iglesia, explica el portal InfoCatólica.

Sin embargo, durante el debate de aprobación de los textos se escucharon voces de rechazo. "El texto de acción para la reevaluación de la homosexualidad apunta a una reorientación de la enseñanza de la iglesia en su conjunto. Creo que necesitamos una conversión pastoral sobre este tema, pues esta es la única forma de acompañar a las personas homosexuales y ofrecerles hogar y respeto", advirtió Gregor Maria Hanke, el obispo de la ciudad alemana Eichstätt, en declaraciones recogidas por InfoCatólica.



Durante la asamblea, el obispo Hanke se cuestionó sobre cuáles son los conceptos de criatura y naturaleza humana, teniendo en cuenta que el texto afirma que "la homosexualidad forma parte de la criatura humana en cuanto fue creada por Dios".



Entre tanto, acerca del texto de acción 'Reevaluación de la homosexualidad del maestro', "la Asamblea Sinodal se dirige directamente al papa Francisco. El documento recomienda que el pontífice revise el Catecismo sobre la homosexualidad y los actos homosexuales".



"La sexualidad entre personas del mismo sexo, también realizada en actos sexuales, no es un pecado que separe de Dios, y no debe ser juzgado como malo en sí mismo", reza el texto.



Además, sugiere que "la homosexualidad es una variante minoritaria natural de la sexualidad humana y, como tal, no se elige a sí misma y no se puede cambiar". Indica, adicionalmente, que "de esta reevaluación de la homosexualidad se dice también que a ninguna persona homosexual se le debe negar la ordenación sacerdotal o los cargos eclesiásticos".



De acuerdo con InfoCatólica, el texto 'Reevaluación de la homosexualidad del maestro' también agrega una cláusula de no discriminación "que prohíbe a los empleadores de la Iglesia no contratar a una persona o despedir a un trabajador por motivos de su identidad de género".



REDACCIÓN VIDA DE HOY

Con información de InfoCatólica