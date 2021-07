'Lo que se haga a favor de la reconciliación tendrá nuestro apoyo'

En rueda de prensa, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) presentó a las nuevas directivas para el 2021- 2024. En ese sentido, el arzobispo de Bogotá, monseñor Luis José Rueda Aparicio, fue presentado como el nuevo presidente de la CEC.

La elección tuvo lugar en la CXI Asamblea Plenaria, que se celebra de manera presencial en Bogotá y justo cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 10 militares y un tercero civil, acusados de haber tenido un rol determinante en el asesinato y desaparición de personas presentadas como bajas en combate, ejecuciones conocidas como 'falsos positivos'.



Frente al tema, monseñor Rueda Aparicio declaro: "Sabemos que es un esfuerzo ponerse al servicio de una nueva interpretación de la justicia a favor de la verdad y reconocer lo que ha pasado en nuestro país, sin quedarnos mirando hacia atrás, pero asumiendo la responsabilidad del presente. Todo lo que se haga en buscar la reconciliación de los colombianos tendrá siempre el apoyo de la iglesia".



Asimismo, los obispos colombianos eligieron como vicepresidente a monseñor Ómar Alberto Sánchez Cubillos, obispo de Popayán, y como secretario general, a monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá.



"La iglesia nunca ha dejado de trabajar por la paz y no es un trabajo de etiqueta, es que en toda Colombia hay obreros por la paz. Pero, es evidente que una de las tareas es pensar el país y ayudarlo. El tema de la paz es de variable altísima, de no resolverla estaremos estancados en muchos dolores y no veremos un país que nos merecemos", declaró monseñor Ómar Alberto Sánchez.



Finalmente, se refirieron al rol que tendrá la iglesia en el paro nacional ahora bajo su gestión. "Las demandas de la movilización social son estructurales, se necesitan grandes apuestas con mucho diálogo para lograr una perspectiva de superación de estos problemas. Lo inteligente es que la coyuntura nos ponga delante de acuerdos y no nos haga retroceder en derechos. Si Colombia sabe leer esta crisis y todos entendemos que somos parte de la solución, serviría mucho, si no, sería muy frustrante para el país", agregó el monseñor Sánchez.

