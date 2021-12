La novena de aguinaldos es una tradición decembrina arraigada en los colombianos, que tiene como finalidad prepararse para el nacimiento del niño Jesús el 24 de diciembre.

Es un instrumento de oración en familia que se realiza junto al pesebre y al árbol de Navidad durante nueve días. Además, se comparte el canto de villancicos y algunos platos tradicionales decembrinos como lo son la natilla, los buñuelos o algún pasabocas sencillo.



Le explicamos el orden en el que debe realizar la novena, leer las oraciones y cantar los gozos de la novena del quinto día, correspondiente al 20 de diciembre, de acuerdo con la Arquidiócesis de Bogotá.

Villancicos

Antes de iniciar la oración, se suele empezar cantando un villancico con maracas, panderetas o palmas para acompañar el ritmo y dar a conocer que se dará inicio a la novena. Acá encuentra la letra de ‘El Tamborilero’.



El camino que lleva a Belén

baja hasta el valle que la nieve cubrió

los pastorcillos quieren ver a su Rey,

le traen regalos en su humilde zurrón

rom pom pom pom rom pom pom.

Ha nacido en un portal de Belén, El Niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies

algún presente que te agrade, Señor,

mas tú ya sabes que soy pobre también,

y no poseo más que un viejo tambor,

rom pom pom pom rom pom pom.

¡En tu honor frente al portal tocaré con mí tambor!

El camino que lleva a Belén

yo voy marcando con mi viejo tambor,

nada mejor hay que yo pueda ofrecer,

su ronco acento es un canto de amor,

rom pom pom pom rom pom pom.

Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.



El Tamborilero, Villancico Animado - MundoCanticuentos El Tamborilero, Villancico Animado - MundoCanticuentos Villancico El Tamborilero Foto: Mundo Canticuentos

Bendición inicial

Esta primera parte tiene como fin bendecir el pesebre antes de iniciar las oraciones de aguinaldos. Como en el país es costumbre instalar en las casas, plazas, parques y demás, el tradicional pesebre, la Arquidiócesis propone este formulario para antes de iniciar la novena.



Reunida la familia, el padre o la madre dice:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

R: Amén



Querida familia:



Durante estos días contemplaremos asiduamente en nuestro hogar este pesebre y meditaremos el gran amor del Hijo de Dios, que ha querido habitar con nosotros. Pidamos pues a Dios que el pesebre colocado en nuestro hogar, avive en nosotros la fe cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente estas fiestas de Navidad.

Escuchemos con fe las palabras del santo Evangelio según San Lucas (Lc 2, 4-7a).

En aquellos días José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Palabra del Señor.



Oración de bendición



Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos entregaste a tu Hijo único nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la comunidad cristiana, nuestra familia, que está aquí presente, para que las imágenes de este nacimiento nos ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a los niños y a vivir las virtudes del hogar en que Jesús fue acogido con amor.



Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Al final, todos los presentes, santiguándose, dicen: En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo



R: Amén

Oración para todos los días

Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio.



En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu hijo humanado, y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén.



Se reza tres veces Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo



Reflexión del día (Día 5, 20 de diciembre)

Palabra



Del Evangelio de san Lucas 1, 51-55



Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su descendencia por siempre». Palabra del Señor.



Reflexión



En la Exhortación Apostólica sobre el Amor en la Familia n.200 se nos enseña: “El testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias, iglesias domésticas Por ello, se trata de hacer experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida entera, porque en Cristo somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento”.



El Dios que camina hacia nosotros nos cita en Belén para que en la noche de Navidad nos demos cuenta que ha llegado a nosotros la vida y la bendición que todos necesitan para estremecer el largo camino del sufrimiento humano con una Palabra llena de luz que transforma el mundo y le da aliento y gozo para que, desde la sencillez de cada familia, los valores y virtudes que allí se hacen germinar se conviertan en camino para transformar las estructuras enfermas de la sociedad, para devolverle a cada ser humano su vocación humana en la que se realice la voluntad de Dios. Un mundo mejor no es el fruto de una intervención de los grandes, es el trabajo humilde y sencillo de los últimos que llena el corazón de todos con la verdad y la esperanza, con la misericordia y la alegría verdadera.



Oración



Dios de la vida: ayúdanos, con la gracia del Espíritu, a hacer de las familias que son obra tuya y signos de tu grandeza, semilleros de vida y de verdad, hogar cálido en el que el mundo aprenda a vivir, en el que se restaure la grandeza de la creación, en el que los últimos y los pequeños sean maestros de bondad y de esperanza para todos.



Por Cristo, nuestro Señor, Amén.



Vida



Que en estos días en los que caminamos fervorosos hacia Belén, pensemos cómo podemos:



Iluminar toda nuestra vida con la verdad del Evangelio.



Hacer de los hogares laboratorios de paz y de convivencia en el que encuentren acogida los dolores del mundo, en el que se formen los artesanos de la paz.

Gozos

Dulce Jesús mío mi niño adorado Gozos para todos los días. Gozos de la novena de aguinaldos. Foto:

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!



¡Oh Sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro! ¡Oh divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios!



¡Oh, Adonaí potente que a Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos!, ¡Ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte brazo!



¡Oh raíz sagrada de Jesé que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo! ¡Dulcísimo Niño que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo!



¡Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio! ¡Sácanos, oh Niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado!



¡Oh lumbre de oriente, Sol de eternos rayos, que entre las tinieblas, tu esplendor veamos! ¡Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios!



¡Espejo sin mancha, Santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano! ¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero, amparo!



¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, Pastor del rebaño! ¡Niño que apacientas, con suave cayado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso!



¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego santo! ¡Ven, hermoso Niño, ven, Dios humanado luce, hermosa estrella, brota, flor del campo!



¡Ven, que ya María, previene sus brazos, do su Niño vean en tiempo cercano! ¡Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario!



¡Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado! ¡Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano!



Véanse mis ojos, de ti enamorados bese ya tus plantas, bese ya tus manos! ¡Prosternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto!



¡Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos; ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!

Oración a la Santísima Virgen María

Soberana María que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento de tu adorable Hijo.



¡Oh dulcísima Madre!, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén.



Se reza tres veces el Ave María.



Oración a San José

¡Oh Santísimo José!, esposo de María y padre putativo de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén.



Se reza el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre.

Oración al Niño Jesús

Acuérdate, ¡Oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado”.



Llenos de confianza en Ti, ¡oh Jesús, que eres la misma verdad!, venimos a exponerte toda nuestra miseria.



Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada.



Concédenos, por los méritos infinitos de tu Encarnación y de tu infancia, la gracia, de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén.



Se reza tres veces Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo

Villancicos

Hacia Belén va una burra, rin, rin



Hacia Belén va una burra, rin, rin,

yo me remendaba yo me remendé

yo me eché un remiendo yo me lo quité,

cargada de chocolate;

lleva en su chocolatera rin, rin

yo me remendaba yo me remendé

yo me eché un remiendo yo me lo quité,

su molinillo y su anafre.

María, María, ven a acá corriendo,

que el chocolatillo se lo están comiendo.

En el portal de Belén rin, rin

yo me remendaba yo me remendé

yo me eché un remiendo yo me lo quité,

han entrado los ratones;

y al bueno de San José rin, rin,

yo me remendaba yo me remendé

yo me eché un remiendo yo me lo quité,

le han roído los calzones.

María, María... ven acá corriendo,

que los calzoncillos los están royendo.

En el Portal de Belén rin, rin,

yo me remendaba yo me remendé

yo me eché un remiendo yo me lo quité,

gitanillos han entrado;

y al niño que está en la cuna rin, rin

yo me remendaba yo me remendé

yo me eché un remiendo yo me lo quité,

los pañales le han cambiado.

María, María ven acá volando,

que los pañalillos los están lavando.

Hacia Belén va una burra Hacia Belén va una burra. Foto: Mundo Canticuentos

Salve Reina y Madre



Salve reina y madre, salve dulce amor,

del jardín del cielo la más bella flor (bis).

En una colina, con la nieve fría

reposa la noche, la Virgen María (bis)

La malvada mula, con sus finos dientes

le comió la paja, al niño inocente (bis).

Salve reina y madre Salve reina y madre. Foto: Mundo Canticuentos

