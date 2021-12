La novena de aguinaldos es un instrumento de oración en familia que se realiza durante nueve días que tiene como fin la preparación para recibir al niño Jesús el 24 de diciembre con su nacimiento.

Esta oración suele realizarse junto al pesebre y en compañía de seres queridos, con quienes se comparte además el canto de villancicos y algunos platos tradicionales decembrinos como lo son la natilla y buñuelos o algún pasabocas sencillo.



Acá le explicamos el orden de las oraciones y gozos de la novena del cuarto día, correspondiente al 19 de diciembre, de acuerdo con la Arquidiócesis de Bogotá.

Villancicos

Antes de iniciar la oración, se suele empezar cantando un villancico con maracas, panderetas o palmas para acompañar el ritmo y dar a conocer que se dará inicio a la novena. Acá encuentra la letra de ‘A la nanita nana’.



A la nanita nana, nanita nana, nanita ea,

mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea.

Fuentecilla que corres clara y sonora

ruiseñor que en la selva cantando lloras

callad mientras la cuna se balancea

a la nanita nana, nanita ea.

A la nanita nana, nanita nana...

Manojito de rosas y de alelíes

¿qué es lo que estás soñando que te sonríes?

cuales son tus sueños, dilo alma mía

más, ¿qué es lo que murmuras? Eucaristía.

A la nanita nana, nanita nana...

Pajaritos y fuentes, auras y brisas

respetad ese sueño y esas sonrisas

callad mientras la cuna se balancea

que el niño está soñando, bendito sea.



Bendición inicial

Esta primera parte tiene como fin bendecir el pesebre antes de iniciar las oraciones de aguinaldos. Como en el país es costumbre instalar en las casas, plazas, parques y demás, el tradicional pesebre, la Arquidiócesis propone este formulario para antes de iniciar la novena.



Reunida la familia, el padre o la madre dice: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.



R: Amén



Querida familia:



Durante estos días contemplaremos asiduamente en nuestro hogar este pesebre y meditaremos el gran amor del Hijo de Dios, que ha querido habitar con nosotros. Pidamos pues a Dios que el pesebre colocado en nuestro hogar, avive en nosotros la fe cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente estas fiestas de Navidad.



Escuchemos con fe las palabras del santo Evangelio según San Lucas (Lc 2, 4-7a).

En aquellos días José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Palabra del Señor.



Oración de bendición



Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos entregaste a tu Hijo único nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la comunidad cristiana, nuestra familia, que está aquí presente, para que las imágenes de este nacimiento nos ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a los niños y a vivir las virtudes del hogar en que Jesús fue acogido con amor.



Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Al final, todos los presentes, santiguándose, dicen: En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo



R: Amén

Oración para todos los días

Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio.



En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu hijo humanado, y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén.



Se reza tres veces Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo

Reflexión del día (Día 4, 19 de diciembre)

Palabra



Del Evangelio de san Lucas 2,10-12



El ángel les dijo: “No teman, les anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”. Palabra del Señor.



Reflexión



En la Exhortación Apostólica sobre el Amor en la Familia n.196 se nos enseña que: “el amor entre el hombre y la mujer en el matrimonio y, de forma derivada y más amplia, el amor entre los miembros de la misma familia - entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre parientes y familiares - está animado e impulsado por un dinamismo interior e incesante que conduce la familia a una comunión cada vez más profunda e intensa, fundamento y alma de la comunidad conyugal y familiar”.



Hoy hay una gran esperanza de que la familia, querida y amada por Dios, sea un espacio de comunión y de esperanza. Las familias son Evangelio de Amor cuando saben acoger, valorar y respetar a todos. La lectura que nos ilumina hoy la volveremos a escuchar en la celebración de la Navidad cuando se envía a los pastores a visitar y contemplar como en una familia, la de Jesús, María y José, han de encontrar un cariño auténtico, un calor humano novedoso y humilde, una familia que cada año visita las familias del mundo entregándoles la Buena Noticia, que en griego se dice Evangelio.



Allí les hablarán sin palabras, con signos simples, que la familia constituida según el querer de Dios, es la escuela de acogida y de alegría en la que nacen los valores y nace la paz.



Oración

​

Dios de bondad, haz que nuestras familias sean, como la de Belén y Nazaret, escuelas de fraternidad, casas de acogida verdadera, escuelas en las que la paz se construye con amor, en las que el Evangelio se hace vida en los que tengan la buena voluntad de recibirlo con corazón fiel. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.



Vida

​

Pidiendo que nuestras familias sean Evangelio de Amor, que puedan ser: Escuelas de amor que acoge y ofrece esperanza. Escuelas de alegría en la que todos encuentren consuelo y misericordia.



Gozos

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!



¡Oh Sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro! ¡Oh divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios!



¡Oh, Adonaí potente que a Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos!, ¡Ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte brazo!



¡Oh raíz sagrada de Jesé que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo! ¡Dulcísimo Niño que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo!



¡Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio! ¡Sácanos, oh Niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado!



¡Oh lumbre de oriente, Sol de eternos rayos, que entre las tinieblas, tu esplendor veamos! ¡Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios!



¡Espejo sin mancha, Santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano! ¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero, amparo!



¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, Pastor del rebaño! ¡Niño que apacientas, con suave cayado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso!



¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego santo! ¡Ven, hermoso Niño, ven, Dios humanado luce, hermosa estrella, brota, flor del campo!



¡Ven, que ya María, previene sus brazos, do su Niño vean en tiempo cercano! ¡Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario!



¡Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado! ¡Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano!



Véanse mis ojos, de ti enamorados bese ya tus plantas, bese ya tus manos! ¡Prosternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto!



¡Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos; ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!

Oración a la Santísima Virgen María

Soberana María que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento de tu adorable Hijo.



¡Oh dulcísima Madre!, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén.



Se reza tres veces el Ave María

Oración a San José

¡Oh Santísimo José!, esposo de María y padre putativo de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén.



Se reza el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre



Oración al Niño Jesús

Acuérdate, ¡Oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado”.



Llenos de confianza en Ti, ¡oh Jesús, que eres la misma verdad!, venimos a exponerte toda nuestra miseria.



Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada.



Concédenos, por los méritos infinitos de tu Encarnación y de tu infancia, la gracia, de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén.



Se reza tres veces Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo

Villancicos

El Tamborilero



El camino que lleva a Belén

baja hasta el valle que la nieve cubrió

los pastorcillos quieren ver a su Rey,

le traen regalos en su humilde zurrón

rom pom pom pom rom pom pom.

Ha nacido en un portal de Belén, El Niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies

algún presente que te agrade, Señor,

mas tú ya sabes que soy pobre también,

y no poseo más que un viejo tambor,

rom pom pom pom rom pom pom.

¡En tu honor frente al portal

tocaré con mí tambor!

El camino que lleva a Belén

yo voy marcando con mi viejo tambor,

nada mejor hay que yo pueda ofrecer,

su ronco acento es un canto de amor,

rom pom pom pom rom pom pom.

Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.



Tutaina



Tutaina tuturumá

tutaina tuturumaina

tutaina tuturumá turumá

tutaina tuturumaina.

Los pastores de Belén

vienen a adorar al Niño,

la Virgen y San José

los reciben con cariño.

Tres reyes vienen también

con incienso, mirra y oro,

a ofrendar a Dios su bien

como el más grande tesoro.

Vamos todos a cantar

con amor y alegría,

porque acaba de llegar

de los cielos el Mesías.

