Este 22 de diciembre, se celebra el séptimo día de la novena de Aguinaldos, con las oraciones y los villancicos que propuso Luis José Rueda Aparicio, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia para este año, con el lema: "Peregrinos de la esperanza".



En este día, invitan a contemplar la llegada de la sagrada familia a Belén, según ‘La Novena de Navidad Peregrinos de la esperanza 2022’.

Cabe recordar que las novenas comienzan el 16 de diciembre y terminan el 24 en la noche y que cada día se debe realizar la oración para todos los días, la de la Santísima Virgen, la de San José y la del Niño Jesús. Además de las consideraciones del día y los gozos.

Oración de todos los días

“Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les dísteis en vuestro hijo la prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio; yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente”. Amén.



(Se reza tres veces Gloria al Padre).

El día de la Inmaculada Concepción se celebra el 8 de diciembre.

Lectura del séptimo día

Esta fue la lectura que Luis José Rueda Aparicio, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia propuso para este año.

Palabra

“José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará la luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: Miren: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Enmanuel, que significa “Dios-con- nosotros”.

(Mateo 1,21-23).

la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Enmanuel, que significa "Dios-con- nosotros".

Reflexión

¡Ven, que ya María previene sus brazos, do sus niños vean, en tiempos cercanos!. ¡Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario!.

Plegaria

Señor Jesús, apresúrate y no tardes para que tu venida consuele y anime a quienes confiamos en tu bondad. Tú, que vives y reinas con el padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos.

Acción

Hoy, cercana la Navidad ¿qué estamos haciendo por los migrantes, por los desplazados, por los que ahora buscan acogida?

Oración a la Santísima Virgen María

Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo.



¡Oh dulcísima madre!, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén.



(Se reza tres veces el Avemaría).

El Arcángel visitó a María para darle la noticia.

Oración a San José



¡Oh santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús! Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos misterios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza.



Te ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abraces en fervoroso deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén.



(Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria).

En la Biblia solo se menciona a San José hasta que Jesús tiene 12 años.

Gozos

Dulce Jesús mío, mi niño adorado ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!



1. ¡Oh, Sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro! ¡Oh, Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios!

Novena de aguinaldos: 1 día 16 de diciembre | Oración, gozos, rezos y villancicos de Navidad

2. ¡Oh, Adonai potente que Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos! ¡Ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte el brazo!



3. ¡Oh, raíz sagrada de José que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo! Dulcísimo Niño que has sido llamado Lirio de los valles, Bella flor del campo.



4. ¡Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas de regio palacio! ¡Sácanos. Oh Niño con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado!



5. ¡Oh, lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos! Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios.



6. ¡Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano! ¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en

forma de niño, da al mísero amparo!



7. ¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, De Israel anhelo Pastor del rebaño! ¡Niño que apacientas con suave cayado ya la oveja arisca, ya el cordero manso!



8. ¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío como riego santo! ¡Ven hermoso Niño, ven Dios humanado! ¡Luce, Dios estrella! ¡Brota, flor del campo!



9. ¡Ven, que ya María previene sus brazos, do su niño vean, en tiempo cercanos! ¡Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario!



10. ¡Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado! ¡Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano!



11. ¡Ven ante mis ojos, de ti enamorados! ¡Bese ya tus plantas! ¡Bese ya tus manos! ¡Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto!



12. ¡Ven Salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras almas, Ven, no tardes tanto!

Oración al niño Jesús

El nacimiento del Niño Jesús es una de las tradiciones más importantes en el catolicismo.

Acordaos, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijisteis a la venerable Margarita del santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado”.

Llenos de confianza en vos, ¡oh Jesús!, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto.

Nos entregamos a vos, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo (3 veces)

Villancicos

Canción popular religiosa cuyo tema central es el nacimiento de Jesús y que se canta en Navidad.

Dime niño

Dime Niño de quien eres

todo vestidito de blanco.

Soy de la Virgen María

y del Espíritu Santo.



Resuenen con alegría

los cánticos de mi tierra

y viva el Niño de Dios

que nació en la Nochebuena.



La Nochebuena se viene, tururú

la Nochebuena se va.

Y nosotros nos iremos, tururú

y no volveremos más.



Dime Niño de quien eres

y si te llamas Jesús.

Soy amor en el pesebre

y sufrimiento en la Cruz.



Resuenen con alegría

los cánticos de mi tierra

y viva el Niño de Dios

que nació en la Nochebuena.

A Belén pastores

Los pastores a Belén

Corren presurosos

Llevan de tanto correr

Los zapatos rotos.



Ay, ay, ay, qué alegres van

Ay, ay, ay, si volverán

Con la pan, pan, pan

Con la de, de, de

Con la pan, con la de

Con la pandereta y las castañuelas.



Un pastor se tropezó

A media vereda

Y un borreguito grito

¡Este aquí se queda!.



Ay, ay, ay, qué alegres van

Ay, ay, ay, si volverán

Con la pan, pan, pan

Con la de, de, de

Con la pan, con la de

Con la pandereta y las castañuelas.



Los pastores a Belén

Casi, casi vuelan

Y es que de tanto correr

No les queda suelas.



Ay, ay, ay, qué alegres van

Ay, ay, ay, si volverán

Con la pan, pan, pan

Con la de, de, de

Con la pan, con la de

Con la pandereta y las castañuelas.



Ay, ay, ay, qué alegres van

Ay, ay, ay, si volverán

Con la pan, pan, pan

Con la de, de, de

Con la pan, con la de

Con la pandereta y las castañuelas.

