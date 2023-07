Cada año, nueve días antes del 16 de julio, católicos de todo el mundo inician sus oraciones en honor a la virgen del Carmen, también conocida como Nuestra Señora del Carmen. Esta devoción tiene su origen en una antigua tradición que se remonta al siglo XIII.



Según cuenta la historia, el 16 de julio de 1251, San Simón Stock, superior de los Carmelitas, se encontraba en profunda oración, rogando por sus religiosos perseguidos. En ese momento, la Virgen María se le apareció llevando en su mano el hábito de la Orden y le entregó un escapulario, un símbolo de protección y consuelo espiritual.

Este milagro y el gesto de la Virgen hacia San Simón Stock dieron lugar a un creciente fervor y devoción hacia la virgen del Carmen. La espiritualidad carmelita se extendió por diferentes lugares del mundo, difundida por la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, más conocida como los carmelitas.



En Colombia, la virgen del Carmen es venerada como patrona de los conductores, las fuerzas públicas (Armada, Policía, Ejército y Fuerza Aérea) y los bomberos. Su influencia se ha consolidado a lo largo de los años, convirtiéndola en una figura muy querida y respetada por los religiosos.

La virgen del Carmen es una de las diversas advocaciones de la virgen María. Foto: Yomaira Grandett/ El TIEMPO

En honor a la virgen del Carmen, se realiza cada año una novena que comienza el 7 de julio y culmina el 16 del mismo mes, día en que se celebra su fiesta. Durante estos nueve días, los fieles se congregan en sus parroquias y templos para agradecer las bendiciones recibidas y para pedir por la protección de las personas y los vehículos.



Los religiosos carmelitas son los encargados de organizar y guiar esta celebración, así como las procesiones que se llevan a cabo en diferentes lugares del país. Durante las procesiones, los fieles portan el escapulario de la Virgen del Carmen como símbolo de su devoción y protección.



La novena a la Virgen del Carmen es un momento de profunda fe y comunión para los católicos, quienes encuentran en ella una oportunidad para renovar su relación con la virgen María y fortalecer su compromiso espiritual.

Novena a la virgen del Carmen: sexto día

Para llevar a cabo la novena de esta advocación de la Virgen, se debe tener en cuenta el acto de contrición, y la oración inicial, final y del día en específico. La agencia de noticias 'Aciprensa', las comparte.

Acto de contrición para todos los días



Dios mío y señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi señor; en ti creo, en ti espero y en ti confío, me has de perdonar mis culpas, y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor.



A ti amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento, y te pido me concedas benignamente el perdón. Pésame, Dios mío, de haberos ofendido, por ser vos quien sois. Propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todo serviros y agradaros. Perdóname, señor, para que con alma limpia y pura alabe a la santísima Virgen, madre vuestra y señora mía, y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en este novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma. Amén.

Oración para todos los días

Oh, virgen María, madre de Dios y madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario; por lo que su divina Majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera madre suya, te suplico me alcances de tu querido hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma: que yo, señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos a fin de poder alabarte dignamente; y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces, diciendo: (rezar tres avemarías).

Sexto día: vivir siempre como verdadero cristiano y cofrade amante del santo escapulario

Virgen del Carmen, María santísima, que para señalar a los Carmelitas por especiales hijos tuyos, los enriqueciste con la singular prenda del santo escapulario, vinculando en él tantas gracias y favores para con los que devotamente lo visten y cumpliendo con sus obligaciones, procuran vivir de manera que imitando tus virtudes, muestran que son tus hijos. Te ruego, señora, me alcances la gracia de vivir siempre como verdadero cristiano y cofrade amante del santo escapulario, a fin de que merezca lograr los frutos de esta hermosa devoción. Así, señora, te lo suplico humildemente, diciendo La Salve.



Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta Novena.

Oración final para todos los días

Virgen santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida Insignia. ¡Oh, hermosura del carmelo! Míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección.



Te recomiendo las necesidades de nuestro santísimo padre, el Papa y las de la Iglesia Católica, nuestra madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y cismáticos como ofenden a tu divino hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Así sea.

VALERIA CASTRO VALENCIA

