Lo que el cristianismo le aportó a nuestra civilización

Hace unos días apareció en este diario una entrevista con un eminente estudioso de las enfermedades originadas por los mosquitos. Le preguntaban sobre la difusión del cristianismo. Reconocía que los cristianos crearon los primeros hospitales y atendían a todos sin distinción y gratuitamente. Y añadía: “Así que muchas de estas personas (enfermas) que eran politeístas fueron empujadas a las garras del cristianismo buscando tratamiento para la malaria”. ¿Cómo? ¿Una organización que cuidaba amorosamente a los enfermos tenía garras? Y una organización entonces ilegal, perseguida, ¿podía empujar a la conversión?



Y si el cristianismo era como parece desprenderse de esta narrativa y otras hoy predominantes, ¿cómo pudo difundirse? ¿Cómo pudo mantenerse? Si somos creyentes, podemos decir que es una prueba del carácter divino de la Iglesia. Como dice el lema pontificio: ‘Portae inferi non praevalebunt adversum eam’ (‘Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella’, Mt 16, 18).



Pero si no somos creyentes, ¿cómo nos explicamos la difusión del Evangelio? Para entender la radical novedad del cristianismo debemos volver la vista a la situación del Imperio romano en el siglo I de nuestra era. Contemplamos con admiración los grandes edificios, los anfiteatros y teatros, los acueductos, los templos. Nos maravillan sus calzadas, sus puentes, las termas. Las grandes villas de los potentados con sus vajillas de oro y de plata servidas por cientos de esclavos.



Pero nos olvidamos de la situación real del pueblo. Si nos centramos solo en Roma, aunque la situación era similar en las grandes ciudades del imperio, las desigualdades sociales eran pavorosas. La población esclava ascendía aproximadamente a un 40 %.

La cantidad de pobres era impresionante. Se calcula que de una población total de 1’200.000 personas, en la que se incluye a los esclavos, unos 600.000 vivían de los repartos de víveres del Estado. Casi la mitad no era capaz de mantenerse a sí misma. Y al lado de esta, unos pocos potentados dueños de millones de sestercios de patrimonio y renta.



No es de extrañar el extremo hacinamiento que encontramos en las ciudades romanas. La gente vivía en cuchitriles infectos ubicados en ciudades atestadas de edificios. Las epidemias se propagaban como pólvora. Y cuando cundía la enfermedad, no había comunidad que te socorriese, porque el cosmopolitismo del imperio había convertido a los próximos en extraños.



La religión oficial, con la inmoralidad de unos dioses interesados la mayoría de las veces en ellos mismos, no ofrecía apenas consuelo. El dios de los filósofos era pensamiento del pensamiento, como decía Aristóteles, y no sabía de la existencia de los mortales. La naturaleza lo controlaba todo y el hombre no era libre. La libertad consistía, como dijo Cicerón, en ser esclavo de las leyes para poder ser libre. Reconocer la esclavitud, el sometimiento a la férrea naturaleza, como única emancipación.

En este mundo apareció el cristianismo para cambiarlo todo. Con dificultades, avances y retrocesos, porque la Iglesia está constituida por hombres. Y como dirá Santo Tomás, la gracia no quita la naturaleza, solo la perfecciona.



Son tantas las aportaciones del cristianismo que es imposible relacionarlas en unas pocas líneas, así que expondremos solo algunas. A diferencia de otras religiones como el islam, el cristianismo no se difundió por la fuerza. En un principio fue una religión ilícita con sucesivas persecuciones en las que dieron su sangre muchos mártires.

Enseñanza del amor

Ser cristiano era una elección arriesgada que podía costar la vida. El que se convertía lo hacía porque lo consideraba una opción que merecía la pena y se tomaba sus mandatos con seriedad.



El primero, el del amor. “Amad a vuestros enemigos” y “amaos los unos a los otros como yo os he amado” es el mandamiento nuevo de Jesús. Y esto se tradujo en hechos.



San Cipriano de Cartago describía así en el 252 el comportamiento de los cristianos en la peste que es conocida, por sus descripciones de esta, como peste cipriana: “Primeramente nos expulsaron, y somos los únicos que, a pesar de estar perseguidos por todos y condenados a morir, celebramos la fiesta (del festín celestial). En todo caso, la mayoría de nuestros hermanos, por exceso de su amor y de su afecto fraterno, olvidándose de sí mismos y unidos unos con otros, visitaban sin precaución a los enfermos, les servían con abundancia, los cuidaban en Cristo y hasta morían contentísimos con ellos, contagiados por el mal de los otros, atrayendo sobre sí la enfermedad del prójimo y asumiendo voluntariamente sus dolores”.



Hay que decir que, en aquella época, el amar a los prójimos no era una virtud que el común de los mortales la considerase como tal. Es cierto que los estoicos empezaban a señalar la necesidad de una fraternidad universal. Y, por supuesto, el conocimiento de que del amor al prójimo es una obligación está ínsito en el alma humana. Pero la cultura de la época en su mayoría rechazaba proposición tan perturbadora. Por tanto, no era una frase que pudiese utilizarse propagandísticamente.

Sin embargo, también lo corrobora el testimonio de los paganos. Es significativo que el emperador Juliano, que pretendió con todo ahínco restablecer el culto a los dioses, encomendara al sacerdote pagano Arsacio establecer “xenodochia (hospitales) en cada ciudad, de tal forma que los forasteros y no solo de los nuestros, sino también otros, si tuviesen necesidad de dinero, puedan disfrutar de nuestra humanidad. Porque es muy triste que no se encuentre a nadie que mendigue entre los judíos y que los impíos galileos mantengan a nuestros pobres y a los suyos, y que nuestros mendigos se vean privados de nuestra ayuda y recursos”.



A partir del reconocimiento del cristianismo como religión lícita, se fueron extendiendo los hospitales por todas las ciudades de la cristiandad y todas contaron con edificios y recursos para atender a los hóspites: pobres, enfermos y ancianos. Algo desconocido en la Antigüedad clásica.

Todos somos iguales

Otra idea revolucionaria introducida por el cristianismo fue la igualdad. Una doble igualdad entre los hombres, la igualdad como criaturas de Dios y la que nos regaló Jesús al hacernos hermanos suyos y, por tanto, hijos de Dios. Él suprime la distinción entre judío y gentil: “Muchos del oriente y del occidente vendrán y se sentarán con Abrahám, Isaac y Jacob en el reino de Dios” (Mt 8, 11).



Para San Pablo: “No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. (Gal 3, 28). Esta doctrina la recogió la Iglesia desde el principio y la puso en práctica. El Octavius de Minucio Felix, al estilo de Cicerón o Séneca, refleja la situación del Imperio hacia el año 200. Es un diálogo entre Octavio, cristiano, y Cecilio Natalis, pagano. Este se queja de que los iletrados, pobres e ignorantes discutan sobre las cosas celestiales.



Octavio le responde: “Has de saber que todos los hombres sin distinción de edad, sexo o dignidad fueron creados capaces de razonar y entender. La sabiduría no se adquiere por la suerte, sino que les ha sido injertada por la naturaleza”.

La doctrina de que todos los hombres son iguales y que los dueños deben tratar a los esclavos como a hermanos, y estos reverenciar a aquellos, corroyó el sistema esclavista FACEBOOK

En el comentario a las cartas de San Pablo conocido como Ambrosiaster por ser atribuido a San Ambrosio, se repite en el siglo IV la misma idea: “Adviertan que Dios no creó libres y esclavos sino a todos libres”.



Y San Agustín escribe: “Creado racional a imagen suya no quiso que dominase sino a los irracionales no el hombre al hombre, sino el hombre al ganado”. Los testimonios son múltiples. Los Padres de la Iglesia sostendrán que todos los hombres son libres por naturaleza, que tienen razón y son capaces de ser virtuosos y que son hijos de Dios. Desarrollaron la intuición de Séneca con coherencia: la esclavitud y el Estado son necesarios en el estado del hombre caído.



La esclavitud no desapareció inmediatamente porque las circunstancias hacían inviable su desaparición. Primero porque el cristianismo no controlaba el Estado.



Después, porque era inconveniente para esclavos y dueños; para los esclavos, porque una libertad inmediata les habría dejado sin protección ni medios de subsistencia. Para los dueños, porque se habrían visto despojados de una parte de su capital. Para la sociedad, porque la producción habría caído abruptamente.



Sin embargo, la doctrina de que todos los hombres son esencialmente iguales y que los dueños deben tratar a los esclavos como a hermanos y que estos deben reverenciar a aquellos corroyó el sistema esclavista. Lo recordaba San Ambrosio: “Amos, mandad a los siervos no como si fuesen súbditos sino como de la misma naturaleza que vosotros, recordad que sois sus consortes”.

El amor al trabajo

El cristianismo fue el disolvente de la esclavitud. Los cristianos practicaban desde el momento del bautismo la costumbre de liberar sus esclavos. Santa Melania la Joven, una de las mujeres más ricas de su época, liberó de un solo golpe a 8.000 esclavos. Más tarde, Santa Matilde, esposa del rey franco Clodoveo II y ella misma esclava, prohibió la esclavitud.



El papa Juan VIII, en el 873, ordenó que los propietarios liberasen a sus esclavos para salvar sus almas. El emperador Enrique II cerró en 1006 el último mercado de esclavos en lo que ahora es Alemania, el de Mecklemburgo, región donde se consolidaba el cristianismo. El cristianismo con sus ideas de igualdad del género humano introdujo además el amor al trabajo, incluido el manual, y lo concibió como un medio de perfeccionamiento del hombre y, en última instancia, de salvación.



Esto generó un círculo virtuoso: la sustitución del trabajo esclavista por el trabajo libre aumentó la productividad y, juntamente con otras aportaciones del cristianismo, abrió al mundo la senda del crecimiento económico.

A San Benito se lo considera el padre de Europa. Sus monjes, además de roturar inmensas extensiones de tierra baldía y de introducir nuevas técnicas de cultivo y ganadería, enseñaron a las poblaciones el amor al trabajo bien hecho, que ellos practicaban con esmero. Suecia les debe la mejora de la raza caballar y el comercio de granos. El abad Guillermo llevó el cultivo de la lechuga de Francia a Dinamarca. Holanda debe a los monjes los primeros pólderes. Y así sucesivamente. La situación de los campesinos fue mejorando gradualmente. Por eso prefirieron vivir a la sombra de los monasterios.



Incluso en el calamitoso siglo X hallamos figuras como el abad Aligerne, de la casa madre de la orden benedictina, que siguieron cumpliendo con las obligaciones de la regla y trabajaron por mejorar la suerte de los campesinos.



León Ostiense, en su Crónica de Montecasino nos refiere lo siguiente: “Estableció tanto con los que allí se encontraban como con aquellos que él mismo había llevado un estatuto benévolo: que de estas tres producciones de la tierra, o sea, trigo, cebada y mijo, diesen al monasterio anualmente un séptimo y de vino, un tercio. Que el resto lo poseyesen para su uso y el de los suyos, lo cual se ha observado estable y perennemente hasta hoy en día”.



AGUSTÍN ANDRÉS IRAZOLA - Especial para EL TIEMPO

*Profesor español en la Universidad Sergio Arboleda. Posgraduado en Constitución Española y Unión Europea, y doctorado en Historia