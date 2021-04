Cómo seguir las celebraciones virtuales de la Semana Santa

La actual emergencia sanitaria que vive el país llevó a que esta sera, por segundo año consecutivo, una Semana Santa atípica, sin las multitudinarias procesiones y misas que tradicionalmente se llevan a cabo en el país.



Sin embargo, gracias a las redes sociales, es posible llevar las ceremonias más importantes por medio de Internet directo a la casa de los colombianos.



En el caso de la capital, la Arquidiócesis de Bogotá anunció que las misas de este fin de semana santo se podrán ver por canales nacionales de televisión, así como por sus plataformas digitales, por Facebook y YouTube.



En las demás regiones del país, las respectivas arquidiócesis estarán haciendo sus respectivas transmisiones de las misas de la última cena, viacrucis, Domingo de Resurrección y demás festejos.



La Catedral de la Sagrada Familia de Bucaramanga transmitirá las misas en su cuenta de Facebook. Puede verlas en este enlace.



La Arquidiósesis de Cartagena y la Arquidiósesis de Medellín también realizarán sus respectivas transmisiones.

Cómo ver las misas papales en vivo

El Vaticano también vio reducido el número de fieles po culpa d ela pandemia. Sin embargo, en sus plataformas tecnológicas se transmiten las celebraciones presididas por el papa Francisco y las demás cabezas de la Iglesia Católica.



Las misas papales se podrán ver en vivo en el siguiente enlace:

La programación de estas misas es la siguiente:



Jueves Santo



A las 6 p.m. hora Roma (11 a.m. hora Colombia), no está previsto que el Santo Padre presida la Santa Misa en la Cena del Señor, in Coena Domini; en su lugar presidirá la ceremonia litúrgica el cardenal Giovanni Battista Re, Decano del Colegio Cardenalicio.



Viernes Santo



El 2 de abril, Viernes Santo, a las6 p.m. hora Roma (11 a.m. hora Colombia), tendrá lugar la Celebración de la Pasión del Señor. Ese mismo día, a las siete de la noche, el Pontífice presidirá el Via Crucis en la Plaza de San Pedro.



Este año, según informó el director de la Oficina de Prensa vaticana, Matteo Bruni, la preparación de las meditaciones fue confiada al Grupo Scout Agesci "Foligno" de Umbria, y a la Parroquia Romana de los Santos Mártires de Uganda.



Domingo de Pascua y Bendición



Finalmente, la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice dio a conocer que la Santa Misa del día, del Domingo de Pascua y de la Resurrección del Señor se celebrará el 4 de abril a las 10 de la mañana hora de Roma (3 a.m. en Colombia).



Al final de la Santa Misa el Santo Padre impartirá la bendición "Urbi et Orbi". Al día siguiente, Lunes del Ángel, el Papa presidirá el rezo del Regina coeli, desde la Biblioteca del Palacio Apostólico.



REDACCIÓN VIDA DE HOY

