La Semana Santa es un periodo para que los fieles conmemoren la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, algunas personas no conocen el significado de estos días tan especiales. Este 5 de abril se celebra el Miércoles Santo o también conocido como el 'miércoles de traición'.

Este día es el último día completo de la Cuaresma, la cual inició con el Miércoles de Ceniza. Además, antecede al Triduo Pascual. Según la reseña de la iglesia católica, en este día se reunió el Sanedrín, el consejo supremo de los judíos que trataba y decidía los asuntos de estado y religión, con Judas para condenar a Jesús.



¿Cuál es el origen del Miércoles Santo?

Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la cena de Pascua. Foto: iStock

“En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ‘¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?’ Ellos se ajustaron con él en treinta monedas”, se lee en el evangelio de San Mateo, en la Biblia (26, 14-25).



Esa noche, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la cena de Pascua, la cual es más conocida como la Última, en la que les habló sobre su muerte y de cómo podían continuar con su obra a través de los años.



En este evangelio también indican que, tras no poder vivir con la culpa de haber entregado a Jesús, Judas no pudo soportar la tristeza y se ahorcó.

¿Dónde se encuentra la historia del Miércoles Santo?



En el nuevo testamento de la Biblia, en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se describe los eventos que sucedieron en la última semana de vida de Jesús. Estos narran desde su entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos hasta su crucifixión y resurrección el Domingo de Pascua.



La historia del Miércoles Santo está en los siguientes Evangelios: Mateo en los capítulos 16 y 27, Marcos capítulos 14 y 15, Lucas en los capítulos 22 y 23 y Juan en los capítulos 18 y 19. Acá se narra como fue la Última Cena, la traición de Judas, la oración en el huerto de Getsemaní, el arresto de Jesús, entre otros hechos de la pasión de Cristo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

