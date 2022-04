El pasado domingo, 10 de abril, se dio inicio a lo que se conoce como la Semana Santa, un tiempo fuerte en la liturgia de la Iglesia Católica en el que los creyentes reflexionan sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús.



Si bien el culmen de este tiempo de penitencia, que comienza con el miércoles de ceniza, tiene lugar de jueves a domingo, algunos fieles aprovechan toda la semana para hacer un énfasis en la oración.



Sin embargo, días como lunes, martes y miércoles no denotan la misma relevancia que los días del Triduo Pascual.

No obstante, los fieles pueden acudir a la eucaristía de estos días o, en caso de no serle posible, meditar las lecturas dispuestas por la iglesia Católica para dichas liturgias. A continuación, los textos que son leídos el miércoles de la Semana Santa de 2022.

Primera lectura

Lectura del libro de Isaías 50, versículos del 4 al 9a:



El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba, no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos.



El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará?

Salmo responsorial

El salmo de este día es el número 68, versículos 8 al 10, 21 al 22, 31 y 33 al 34.



Respuesta: Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor



Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí.



La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay; consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre.



Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes, y alegraos; buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos.

Evangelio del día

Tomado del Evangelio, según San Marcos, capítulo 26, versículos del 14 al 25.



Uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes, y les dijo: "¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?". Ellos le asignaron treinta monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle.



El primer día de los Ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: "¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el cordero de Pascua?".



Él les dijo: "Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: ‘El maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos’".



Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los Doce. Y mientras comían, dijo: "Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará".



Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno: "¿Acaso soy yo, Señor?".



Él respondió: "El que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del hombre se va, como está escrito de Él, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre es entregado! ¡Más le valdría a ese hombre no haber nacido!".



Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: "¿Soy yo acaso, rabbí?".



Le contestó: "Sí, tú lo has dicho".

