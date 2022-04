El Miércoles Santo es el último día de la Cuaresma y el cuarto de la Semana Santa, cuyo comienzo es el Domingo de Ramos, durante la cual, los cristianos católicos conmemoran la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo.

Es el día previo al comienzo del Triduo Pascual el día siguiente.



En esta fecha, el tribunal religioso judío, el Sanedrín, se reúne con Judas Iscariote para dictar la condena a Jesús.



(Lea también: Catedral de Sal de Zipaquirá: esta es su programación en Semana Santa)



Este es el día, en el cual, según la Palabra de Dios, los hombres, como lo hizo Pedro pueden arrepentirse de sus pecados, luego de haber negado a Jesús.



Es el día para no caer en el pecado.



Así se pone de manifiesto en la liturgia de las distintas ceremonias que tienen lugar en Semana Santa en las distintas confesiones católicas.

Reflexión para el Miércoles Santo

"El Miércoles Santo nos recuerda que debemos revisar muy bien todas nuestras acciones para que vayan en contra de la Palabra de Dios, de hecho, nos deja ver que muchas veces creemos que nuestras fallas no son tan graves sin notar que realmente estamos alejándonos de la fe, tal como le sucedió a Judas, quien traicionó a Jesús por tan solo 30 monedas de plata, rompiendo toda relación con el Señor".



(Además: Popayán alista con fervor las procesiones de Semana Santa)



"Y es que, además, este día nos deja una reflexión muy importante, pues es importante reconocer que Judas no fue el único que le falló a Cristo, pues Pedro también lo traicionó; no obstante, la diferencia entre ellos dos es que Pedro sí se arrepintió de sus pecados y regresó a Dios para ser perdonado, convirtiéndose así en un gran santo".

Es importante reconocer que Judas no fue el único que le falló a Cristo, pues Pedro también lo traicionó; la diferencia es que Pedro sí se arrepintió de sus pecados FACEBOOK

TWITTER

"Lo que debes hacer en tu vida es no alejarte jamás de la palabra del Todopoderoso para tener la sabiduría necesaria para no coger por el camino equivocado o tomar malas decisiones, no obstante, si te has equivocado y has pecado, un arrepentimiento sincero y de corazón bastará para salvarte; por ende, hoy te compartimos esta oración para el Miércoles Santo, publicada por el portal Píldoras de fe’".

Oración del Miércoles Santo

Mi Dios, mi Señor y mi todo, te agradezco porque sé que estás pronto a escucharme y a darme las gracias que me hacen falta para continuar firme en mis luchas por este camino angosto de salvación. Quiero tener los ojos abiertos para no tropezar, saber discernir lo que es correcto y lo que no para mi vida, por eso, me dejo guiar por tu Palabra, porque en ella encuentro paciencia y consuelo para no desesperarme.



Oh Señor, necesito de tu fuerza y de tu amor para poder realizar las cosas bien. No quiero fiarme por lógica del mundo, sino que quiero sentirte, palparte y encontrarte en cada situación que a diario me regalas. Quiero desprenderme de ese materialismo mundano que me lleva por los caminos de mi propia vanagloria, un camino lleno de egoísmo y soberbia que poco a poco me distancia de la felicidad que quieres darme.



(Lea también: Semana Santa: ¿dónde ver 'La pasión de Cristo' y más clásicos?)



No permitas que mi apego a los bienes y la búsqueda de triunfos mundanos sean las 30 monedas de plata por las que yo pretenda cambiarte. Te pido que sanes mi corazón de esas malas inclinaciones. No quiero contarme entre los traidores que han antepuesto sus logros y éxitos personales antes que servirte y amarte por sobre todas las cosas. Líbrame de aspereza y dureza del corazón.



Que seas tú mi primera prioridad. Confío en la certeza de tu palabra de que si te elijo como centro de mi vida, todo lo demás se me dará por añadidura. Toda mi vida te la encomiendo a tu presencia porque a través de ella quedan pulverizadas mis inseguridades. Confío en tu gracia santificante. Amén.

Le puede interesar:

- Semana Santa: agéndese con la programación de la Arquidiócesis de Bogotá

- Así luce y esto alberga el lugar donde murió Jesús en la cruz

- Semana Santa: tips para que no se endeude en esta temporada



EL TIEMPO