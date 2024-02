Miércoles de Ceniza: ¿Qué significa la cruz en la frente y por qué no se debe quitar?

En todo el mundo, millones de cristianos marcan el inicio de la Cuaresma con la observancia del Miércoles de Ceniza. Este día, cargado de simbolismo y significado espiritual, marca el comienzo de un período de cuarenta días de preparación para la celebración de la Pascua.



El gesto distintivo del miércoles de ceniza es la imposición de ceniza en la frente de los fieles, acompañada por las palabras "Recuerda que eres polvo y al polvo volverás" o "Conviértete y cree en el Evangelio".



Este acto humilde es un recordatorio de la fugacidad de la vida humana y la necesidad de arrepentimiento y renovación espiritual.

Esta tradición representa un arrepentimiento público de los pecados y es señal de penitencia. Aunque con los años se ha modificado -antes se revestía con ceniza todo el cuerpo y se colocaba encima un vestido- sigue siendo un pilar del dogma.



¿De dónde sale la ceniza?

Normalmente, desde el martes previo al Miércoles de Ceniza, la mayoría de iglesias católicas quema los materiales que sobraron del Domingo de Ramos del año pasado para obtener el polvo grisáceo.



Se trata de un procedimiento sencillo que realiza independientemente cada iglesia, y que lo puede efectuar el sacristán de cada templo o un fiel laico colaborador del mismo. No necesariamente lo tiene que hacer el párroco, según lo explicó el padre Alberto Forero Castro a EL TIEMPO.



En un recipiente se reúnen los ramos que sobraron en los templos el año anterior o que en algunas iglesias han sido aportados por los feligreses, y dejan que el fuego los consuma.



Una vez esto ha ocurrido, se procede a cernir la ceniza para separar los residuos gruesos de los más delgados y se mezcla con agua bendita.



Luego viene uno de los procesos más importantes: la bendición de la ceniza que se realiza las primeras horas de este miércoles.



Esto se hace antes de la primera misa y arranca la jornada de imposición. La cantidad de ceniza disponible en cada iglesia depende del número de feligreses que visita el templo habitualmente.



Imposición de cenizas surge en los primeros siglos del cristianismo

Según la oficina de prensa de ACI, La tradición de imponer la ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. Por aquel entonces las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un “hábito penitencial” para recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo.



La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años D.C. y a partir del siglo XI, la Iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de este tiempo.

La ceniza recuerda la necesidad de la misericordia de Dios

La ceniza es un símbolo. Su función está descrita en un importante documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, más precisamente en el artículo 125 del "Directorio sobre la piedad popular y la liturgia":



“El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito romano, se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas, que distingue la Liturgia del Miércoles de Ceniza. Propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios.



Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que acuden en gran número a recibir la Ceniza, a que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual”.

Las cenizas tienen más de un significado

La palabra ceniza, que proviene del latín "cinis", representa el producto de la combustión de algo por el fuego. Esta adoptó tempranamente un sentido simbólico de muerte, caducidad, pero también de humildad y penitencia.



La ceniza, como signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin: "Dios formó al hombre con polvo de la tierra" (Gn 2,7); "hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho" (Gn 3,19).

Las cenizas se imponen en la frente al término de la homilía

Este acto tiene lugar en la Misa al término de la homilía y está permitido que los laicos ayuden al sacerdote. Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz con ellas mientras el ministro dice las palabras bíblicas: «Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás», o «Conviértete y cree en el Evangelio».



Luego, quien recibe las cenizas debe retirarse en silencio meditando la frase o invitación que la acaban de hacer.

¿Qué se hace después de recibir la cruz?

El portal religioso ‘ACI Prensa’ aclara que no hay ninguna indicación explícita de una acción que deba hacerse después de recibir la cruz. Sin embargo, recomiendan tomarse un momento para meditar y pensar en los propósitos que quiere alcanzar durante esta cuaresma.



“Las cenizas sirven mucho como testimonio de que uno es cristiano y está viviendo la Cuaresma. No hay que tener miedo de dar testimonio allí donde uno esté”, le dijo el padre Mauro Carlorosi, sacerdote argentino del Oratorio de San Felipe Neri y experto en el tema de la Divina Misericordia, al portal.



Además, indicó que llevar la cruz no representa una imposición, ni una excusa para incumplir deberes. “Pero por supuesto que la ceniza en la cabeza ese día no impide el cumplimiento del deber. Si uno tiene que lavarse o mojarse puede hacerlo, que no se las quite uno por cobardía de llevar un signo exterior”.



Adicionalmente, el sacerdote recalcó que, aunque no es la idea quitársela, no hay necesidad de dejarse hasta el último rastro de cenizas en la frente: “Si queda en la frente una mancha fea, que se deteriora mientras avanza el día, no hay problema en sacarlas para que no parezca una suciedad. No habría problema entonces con lavarse”.



