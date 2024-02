Miércoles de ceniza: ¿Qué no se debe hacer ese día?

Una de las fechas más importantes para la Iglesia católica ya se está acercando: el miércoles de ceniza, una celebración que se encuentra en el Misal Romano, un libro en el que se localizan todos los textos que se utilizan en las misas y la Pascua, según la página religiosa ‘Holyart’.



En esta festividad, se bendice e impone a los fieles la ceniza hecha de las palmas que fueron bendecidas durante el Domingo de Ramos, dibujando una cruz sobre la frente de las personas con el fin de representar un hábito penitencial para recibir el Jueves Santo, de acuerdo con la ‘Agencia Católica de Informaciones’.



La celebración del miércoles de ceniza se llevará a cabo el 14 de febrero, el horario dependerá del templo religioso al que usted se dirija para recibir la palabra del Señor y la marcación en su frente.



Cabe recalcar que, actualmente, las cenizas tienen diversos significados, pues hay quienes le otorgan un sentido simbólico relacionado con la muerte, la caducidad, pero a su vez de humildad y penitencia, de acuerdo con ‘Agencia Católica de Informaciones’.



Durante el tiempo de cuaresma es frecuente escuchar sobre ayuno y abstinencia. Y aunque están relacionadas con la penitencia, no son lo mismo y corresponden a prácticas independientes.



​Por un lado, el ayuno se refiere a la reducción de la cantidad de la comida que se ingiere normalmente. Por otro lado, la abstinencia se refiere al privarse de un alimento en especial, el cual, tradicionalmente ha sido la carne roja.



Según detalla el Código de derecho canónico​, "la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido catorce años; la del ayuno, a todos los mayores de edad, hasta que hayan cumplido cincuenta y nueve años".



​Tenga en cuenta que la Iglesia católica establece que todos los viernes del año, no solo en cuaresma, son días de abstinencia, salvo que coincidan con alguna solemnidad. Esta práctica se aplica junto al ayuno solo en los miércoles de ceniza y viernes Santo.



El código de derecho canónico también establece que "la Conferencia Episcopal (de cada país) puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad".



La abstinencia de comer carne el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo es costumbre ya que representa el cuerpo de Cristo, por lo que sería una falta, como señala el portal Catholic.net.



Esta regla ya no suele cumplirse a cabalidad, pero se puede reemplazar por otros alimentos, puesto que lo simbólico es abstenerse de consumir algo que le guste como dulces, bebidas, cigarrillos, entre otros.



A pesar de su popularidad, el Miércoles de Ceniza no es día de precepto, lo que quiere decir que la imposición de ceniza no es obligatoria.



