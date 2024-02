Miércoles de ceniza: ¿por qué no se debe comer carne roja al inicio de la Cuaresma?

El Miércoles de ceniza es una de las fechas más importantes para el catolicismo, pues este da el inicio a la Cuaresma.



La fecha simboliza los cuarenta días previos a la fiesta de la Pascua y este día de hace la imposición de una cruz en la frente de los fieles, con ceniza que viene cuando se incineran los ramos del Domingo de Ramos del año inmediatamente anterior.



“Conviértete y cree en el evangelio”, es la frase que el sacerdote expresa cuando está imponiendo la ceniza en la frente de los católicos durante el Miércoles de Ceniza y que los invita a tener un tiempo de reflexión y abstinencia en todo aquello que les produce gusto como la comida, el baile y otras actividades cotidianas.

En el caso de la comida, la recomendación desde este día es evitar consumir carnes rojas, especialmente el miércoles de ceniza y todos los viernes hasta el domingo de Pascua.



Así mismo, hay quienes optan por llevar un ayuno completo para recordar el sacrificio que hizo Jesús por todos al ser crucificado, por lo tanto, se recomienda desde la iglesia que se consuma solamente una comida durante todo este día.



Esta comida de vigilia puede llevarse a cabo también los viernes hasta antes de Semana Santa, para quienes deseen hacerlo.



Si le resulta difícil hacer un ayuno en la comida, puede optar por ayunar en otro tipo de actividades, por ejemplo, si le gusta mucho jugar videojuegos, deje de hacerlo, si no puede estar si revisar redes sociales, haga el propósito de no hacerlo durante estos días.



Recuerde que no solo el Miércoles de Ceniza se debe llevar este ayuno, sino también todos los viernes hasta Semana Santa y especialmente el Viernes Santo, que en este año será el próximo 29 de marzo.



De acuerdo con sacerdotes, los alimentos que sí se pueden consumir en esta temporada son pescados, mariscos, pollo y pavo, si su condición se lo permite.



Por lo tanto, si quiere estar a tono con la espiritualidad de estas fechas, practique el ayuno el primer día de Cuaresma y todos los viernes hasta la Pascua, conmemorando los 40 días que Jesús pasó en el desierto sin beber ni comer y siendo tentado por el mal, para poder salvar al mundo.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

