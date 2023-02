El Miércoles de Ceniza se celebra el próximo 22 de febrero de 2023. Con este día, la iglesia Católica y sus feligreses se preparan para el inicio de la Semana Santa, que arrancará en 40 días a partir de esta celebración.



El gesto de cubrirse con ceniza continúa vigente en la doctrina católica pues conserva el sentido de "reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios", como menciona el portal ACI prensa.

Este día guarda bastantes tradiciones. Para algunos es perentorio asistir a la misa, confesarse y mantener el ayuno. Sin embargo, ninguna de estas tres es obligatoria para recibir la ceniza.



En el caso de ser mayor de 18 años y menor de 60, el ayuno y la abstinencia deberían ser la regla.



Si usted desea recibir la ceniza confesado, le compartimos el examen de conciencia que recomienda el Opus Dei.

Examen de conciencia para la confesión

La confesión no es obligatoria el Miércoles de Ceniza, pero algunos fieles suelen hacerlo.

A través de varias preguntas que giran en torno a los mandamientos, usted podrá hacer el examen de conciencia personal previo a la confesión.



Esta versión, publicada por el Opus Dei en su página web está dirigida a adultos.



- ¿Creo todo lo que Dios ha revelado y nos enseña la Iglesia Católica? ¿He dudado o negado las verdades de la fe católica?



- ¿Hago con desgana las cosas que se refieren a Dios? ¿Me acuerdo del Señor a lo largo del día? ¿Rezo en algún momento de la jornada?



- ¿He recibido al Señor en la Sagrada Comunión teniendo algún pecado grave en mi conciencia? ¿He callado en la confesión por vergüenza algún pecado mortal?



- ¿He blasfemado? ¿He jurado sin necesidad o sin verdad? ¿He practicado la superstición o el espiritismo?



- ¿He faltado a Misa los domingos o días festivos? ¿He cumplido los días de ayuno y abstinencia?



- ¿Manifiesto respeto y cariño a mis familiares? ¿estoy pendiente y ayudo en el cuidado de mis padres o familiares si lo necesitan? ¿Soy amable con los extraños y me falta esa amabilidad en la vida de familia? ¿tengo paciencia?



- ¿Permito que mi trabajo ocupe tiempo y energías que corresponden a mi familia o amigos? Si estoy casado, ¿he fortalecido la autoridad de mi cónyuge, evitando reprenderle, contradecirle o discutirle delante de los hijos?



- ¿Respeto la vida humana?



- ¿Deseo el bien a los demás, o albergo odios y realizo juicios críticos? ¿He sido violento verbal o físicamente en familia, en el trabajo o en otros ambientes? ¿He dado mal ejemplo a las personas que me rodean? ¿Les corrijo con cólera o injustamente?



- ¿Procuro cuidar mi salud? ¿He tomado alcohol en exceso? ¿He tomado drogas? ¿He arriesgado mi vida injustificadamente (por el modo de conducir, las diversiones, etc.)?



- ¿He mirado vídeos o páginas web pornográficas? ¿Incito a otros a hacer el mal?



- ¿Vivo la castidad? ¿He cometido actos impuros conmigo mismo o con otras personas? ¿He consentido pensamientos, deseos o sensaciones impuras? ¿Vivo con alguien como si estuviéramos casados sin estarlo?



- Si estoy casado, ¿he cuidado la fidelidad matrimonial? ¿procuro amar a mi cónyuge por encima de cualquier otra persona? ¿Pongo mi matrimonio y mis hijos en primer lugar? ¿Tengo una actitud abierta a nuevas vidas?



- ¿He tomado dinero o cosas que no son mías? ¿En su caso, he restituido o reparado?



- ¿Procuro cumplir con mis deberes profesionales? ¿Soy honesto? ¿He engañado a otros: cobrando más de lo debido, ofreciendo a propósito un servicio defectuoso?



- ¿He gastado dinero para mi comodidad o lujo personal olvidando mis responsabilidades hacia otros y hacia la Iglesia? ¿He desatendido a los pobres o a los necesitados? ¿Cumplo con mis deberes de ciudadano?



- ¿He dicho mentiras? ¿He reparado el daño que haya podido seguirse? ¿He descubierto, sin causa justa, defectos graves de otras personas? ¿He hablado o pensado mal de otros? ¿He calumniado?

