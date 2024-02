‘La Iglesia no está dando el paso de reconocer el matrimonio de parejas del mismo sexo'

Ochenta y seis obispos del país, incluyendo algunos eméritos, están reunidos esta semana en Bogotá con motivo de la CXVI Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. Se trata de una reunión que realizan las autoridades de la Iglesia católica colombiana dos veces al año y que sirve a los prelados de escenario para reflexionar sobre las transformaciones que está sufriendo esta institución –a partir de las decisiones que se toman desde Roma– y sobre diferentes aspectos de la realidad nacional.

Precisamente el inicio de la asamblea estuvo marcado por la preocupación que ha despertado en los líderes de la Iglesia los desencuentros entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. Un hecho que motivó al cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), hiciera un llamado a que los líderes de Colombia" enfoquen todos sus esfuerzos en la búsqueda de acercamientos y diálogos que faciliten la unidad y el bien común que tanto necesita el país".

Monseñor Rueda habló con EL TIEMPO sobre las inquietudes que despiertan en los prelados colombianos situaciones como la creciente polarización y las reformas sociales, además de evaluar cómo avanza la Iglesia católica frente a temas polémicos para algunos sectores conservadores de la institución, como la participación de la mujer y la bendición a parejas del mismo sexo.

¿Qué temas están priorizando en esta CXVI asamblea de obispos?

La asamblea ordinaria de todos los obispos de Colombia se realiza dos veces al año, una en febrero y la otra en julio. Esta de febrero, con la participación del 100 por ciento de los obispos, nos ha ocupado en dos temas prioritarios. El primero es la situación del país, nos interesa siempre hacer la lectura de los signos de los tiempos, cómo va el país, cómo lo sentimos desde las regiones, porque los obispos están en toda la geografía. También estamos trabajando el tema de la sinodalidad en comunión con la propuesta del Santo Padre, el papa Francisco, que nos ha invitado a una Iglesia de participación, comunión y misión.

E$n la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, se entregaron las conclusiones del Sínodo 2023.

Sobre la situación del país, ¿qué diagnóstico hacen?

Primero nos escuchamos porque los obispos traen su experiencia desde las regiones. Hay unos temas que han salido como la situación económica del país, el tema de educación, también las reformas que están en marcha, estamos conociendo un poco más los elementos y componentes de la propuesta del Gobierno, de la reforma de la salud, concretamente. Viendo los pro y contra de esa reforma, hemos llegado a conclusiones, por ejemplo, de que las reformas son necesarias en distintos ámbitos, el tema es cómo hacerlas para que no se conviertan en rupturas de las cosas buenas que el país ha experimentado durante décadas, sino en una evolución que nos lleve a crecer en lo bueno y a incorporar elementos nuevos que nos permitan avanzar en el desarrollo humano integral de este país.

¿Recibió alguna respuesta a su ofrecimiento de los servicios de la Iglesia como intermediaria entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa?

Hubo respuesta de muchos sectores del país y de muchas instituciones, pero concretamente una del Presidente de la República o del fiscal Barbosa, no. Sin embargo, más que acudir a una reunión o a un evento particular, lo que queríamos proponer era una pedagogía de diálogo, una pedagogía social de encuentro, que nos lleve a la resolución de los conflictos. Creo que a eso le apuntamos y en eso hay un buen grupo de entidades del país y de personas naturales, los medios de comunicación y muchas regiones, deseosas de que nuestros líderes se encuentren. Lo que más deseamos es que ellos mismos, autónomamente, den ese paso, que escuchen que ese es un clamor de la gente.

¿Cree que la polarización en el país se ha intensificado?

Sí. Sin duda que ha habido épocas de picos altos de polarización y luego desciende un poco. Nosotros quisiéramos ver las diferencias, pero siempre haciendo parte, como nos dice elpapa Francisco, de un poliedro donde todas las diferencias se articulan y no se excluyen unas a otras. Creo que nos falta madurez en la aceptación de la diversidad y en la articulación de los distintos puntos de vista.

Durante esta asamblea también reflexionarán sobre el Sínodo de los Obispos, realizado en Roma. ¿Qué temas se han priorizado de esta experiencia en el Vaticano?



Contamos con la presencia de las personas que participaron por la Conferencia Episcopal en el Vaticano: monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, monseñor José Miguel Gómez, el arzobispo de Manizales y yo, elegidos por la conferencia, junto con la hermana Gloria Liliana Franco Echeverry, que es la presidenta de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas (CLAR).

Estamos los cuatro en una metodología de pequeños grupos al estilo del Sínodo, compartiendo lo que fue la experiencia y cada uno hace énfasis en algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de una Iglesia que escucha, de una iglesia que acoge, que es cercana en las distintas situaciones, ese tema llama mucho la atención porque el Papa ha insistido en él, porque se ha mencionado fuertemente en la Asamblea sinodal, y porque va a caracterizar una Iglesia distinta, una Iglesia sinodal que es capaz de caminar incluso con los que no son católicos.

Uno de los temas que fueron claves en el Sínodo en Roma fue el de la participación de las mujeres en la Iglesia, discusiones que para muchos fueron inconclusas. ¿Qué opina usted sobre este tema?

El tema ha sido muy importante y ha sido parte de toda la experiencia sinodal. De hecho, es la primera vez que laicos y mujeres están invitadas al Sínodo de los obispos que era exclusivo de precisamente obispos, pero ahora están ellas con voz y voto. Eso fue un gran signo en la Asamblea. La Iglesia latinoamericana también tiene una experiencia de participación de laicos y de mujeres en la base muy rica, pero falta ponerlas en los escenarios de discernimiento y de decisión, porque están en los escenarios de servicio.

Ese paso lo estamos asimilando en Colombia y lo estamos implementando. De hecho, ya muchas jurisdicciones cuentan con consejos de pastoral, donde incluyen mujeres que ayudan a discernir, a tomar las decisiones también ellas. Por ejemplo, la canciller de la Diócesis de Socorro y San Gil (Santander) es una dama muy preparada y que ahora es canciller, un puesto que era exclusivo para sacerdotes durante la historia de la Iglesia en Colombia. Estamos viendo pequeños signos al estilo de la Santa Sede, donde el Papa Francisco ha permitido que incursionen muchas mujeres de distintos continentes en la toma de decisiones de la Iglesia Universal.

¿La participación de la hermana Gloria Liliana Franco en esta asamblea de obispos es también un signo en este sentido?



Claro, ese es un signo. Ella hablándole a todos los obispos de Colombia. No es la primera vez que lo hace, pero esta vez desde el tema sinodal, ella ha sido invitada a muchas jurisdicciones del país, a muchas diócesis, a predicarle cinco días de retiro, a los hombres, a los presbíteros. Cada vez descubrimos más que la mujer tiene mucho para aportar y estamos abriendo tanto la mente como el corazón. Es un proceso. Pero ojalá que lo más rápido posible la mujer pueda entrar en la toma de decisiones.

Gloria Liliana Franco

¿Para usted cuál debería ser el rol de la mujer en la Iglesia?



El rol de la mujer dentro de la Iglesia es complementario con el rol del hombre, bíblicamente es así. El magisterio tiene esa sensibilidad también. San Juan Pablo II escribió sobre la dignidad de la mujer en la sociedad y en la Iglesia y los siguientes papas también. Pero creo que no se trata de suplantarse mutuamente, sino de complementarse.

¿Las ve ejerciendo como sacerdotes?



Creo que es una pregunta que resultó mucho en el Sínodo, va a resultar en la segunda Asamblea, pero que va a requerir más tiempo de reflexión. Ojalá llegaran esos momentos en que la mujer pudiera acceder también al ministerio ordenado, pero eso serán evoluciones y madurez posterior que hará parte de un proceso.

La bendición de parejas homosexuales ha generado un amplio debate recientemente. ¿Cómo ve este tema y el del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo?



Hay que separar dos cosas, una es la bendición y otra el reconocimiento de las parejas. Lo que ha propuesto el Papa Francisco a través del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en su documento Fiducia supplicans, es que se tengan en cuenta las bendiciones pastorales para las personas que están en esta situación.

Más que bendecir la pareja, se bendice a las personas y eso es muy importante porque la Iglesia es madre y una mamá que tiene una situación de una hija que vive con otra dama o de un hijo que vive con un compañero, con un amigo, que hacen pareja, generalmente no los expulsa de la casa. Ora por ellos, los bendice, los acoge, los sana cuando están enfermos.

Eso es lo que quiere hacer la Iglesia, también ser madre hasta ese nivel de acoger y bendecir. Ya la unión que lleve a confundir que es lo mismo el sacramento del matrimonio de una pareja, de un hombre y una mujer, al matrimonio de una pareja del mismo sexo, eso sí, ya no. La Iglesia no está dando ese paso, el Papa Francisco no lo está dando y creo que no lo dará. Dice que hay que bendecir a las personas para que nadie se sienta excluido.

En una de las asambleas de obispos del año pasado, uno de los actos significativos fue la petición de perdón de la Iglesia a las víctimas de pederastia y abuso. ¿Cómo se ha avanzado en ese tema?

El tema de la cultura del cuidado, como la llamamos en la Conferencia Episcopal Colombiana, busca, por un lado, reconocer todos los errores en este campo que hemos cometido los miembros de la Iglesia. Pedir perdón, eso siempre lo haremos, porque reconocemos que necesitamos ese perdón de parte de nuestro Señor, pedirle perdón a Dios y a las víctimas, a quienes han sufrido las consecuencias de los abusos, que no son solamente sexuales, sino también de conciencia y de poder.

Pero la mejor manera que estamos viendo para pedir perdón y para cambiar y erradicar estas situaciones al máximo, es formar en todos los niveles. Por eso tenemos el Consejo de la Cultura del cuidado, tenemos directrices, instrumentos de formación en todas las regiones del país y estamos en esa tarea.

Ya casi tenemos más de un 80 por ciento de las diócesis con la Oficina del Buen Trato, donde las víctimas pueden dirigirse, son acogidas por profesionales, se les escucha y se les hace el acompañamiento espiritual y psicológico. Esa es la manera de estar con ellos y seguir colaborando con las autoridades civiles. De tal manera que cuando se presenta una situación de esta índole, inmediatamente se reporta a las autoridades. Quiere decir eso que hay un debido proceso canónico y debido proceso civil, pero que estamos colaborando con las autoridades civiles en la medida de lo posible.

¿Sobre la investigación de hechos ya ocurridos se ha avanzado?



Se ha avanzado en todas las jurisdicciones, hasta el punto que ya hay muchos casos que llegaron a conclusión. Hay algunos casos donde el sacerdote fue hallado culpable después del debido proceso canónico y fue dimitido del ministerio, de tal manera que no lo ejercerá más. Algunos están en procesos civiles todavía, algunos no han llegado a conclusión, pero muchos otros desafortunadamente ya lo hicieron y son sacerdotes que además de estar dimitidos canónicamente están presos, están condenados y están pagando la pena en cárceles del país.



