Casos de masacres de las sectas más peligrosas de la historia

Boko Haram



Es más conocido como un grupo terrorista. Sin embargo, su vocación religiosa y los ritos que practican sus miembros son patrones típicos de una secta. Actualmente operan en por lo menos cinco países de África: Nigeria, Chad, Camerún, Níger y Mali. Uno de sus actos criminales más recordados fue el secuestro de más de 200 niñas en un colegio de Abuya, la capital de Nigeria. Hasta el 2019 aún no se sabía el paradero de al menos 112 menores.



Pero esa no ha sido la única atrocidad cometida por esta secta de orientación islámica. El secuestro de niños, y sobre todo niñas, para utilizarlos en la guerra es una práctica común dentro del grupo. En su vestimenta esconden bombas para cometer atentados 'suicidas', que en realidad son el sacrificio de la vida de la persona raptada.



Las masacres y los ataques que han perpetrado son numerosos y se distinguen por su inusitada crueldad. Una de los peores tuvo lugar en el nororiente de Nigeria, en 2014: 50 hombres de Boko Haram ingresaron a un colegio y lo quemaron parcialmente. Medios como la 'BBC' reportaron que hubo alrededor de 60 menores muertos. No contentos con ello, se atrevieron a acuchillar y disparar a algunos sobrevivientes.