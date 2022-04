Llega la Semana Santa, una época de reflexión y recogimiento para la iglesia Católica. Es por ello que la Iglesia da a conocer algunas de las reflexiones para los días de la Semana Mayor.

Una de ellas es la del Martes Santo, el tercero de los días de la Semana Santa, cuyo comienzo es el Domingo de Ramos (10 de abril), cuando los cristianos católicos conmemoran la entrada de Jesús en Jerusalén.



En el Evangelio del Martes Santo, Jesús habla con sus discípulos y anticipa la traición de Judas. También es el día de las Negaciones de San Pedro.

Así se pone de manifiesto en la liturgia de las distintas ceremonias que tienen lugar.



Primera lectura

Para el martes 12 de abril corresponde la lectura del libro de Isaías 49, versículos del 1 al 6.



Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano; me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: "Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré".



Y yo pensaba: "En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas". En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel; he sido glorificado a los ojos de Dios.



Y mi Dios era mi fuerza: "Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones,

para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra".

Salmo responsorial

Para el Martes Santo, el salmo es el número 70, versículos del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 6, el 15 y el 17.



Respuesta: Mi boca contará tu salvación, Señor.



A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrotado para siempre; tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, inclina a mí tu oído, y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa.



Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías.



Mi boca contará tu justicia, y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas.

Evangelio del día

El 12 de abril corresponde la lectura del santo evangelio, según San Juan. Versículos 13, del 21 al 33 y del 36 al 38.



En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: "En verdad, en verdad os digo: uno de vosotros me va a entregar".



Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía.



Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: "Señor, ¿quién es?".



Le contestó Jesús: "Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado".



Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: "Lo que vas a hacer, hazlo pronto".



Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres.



Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche.



Cuando salió, dijo Jesús: "Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros: 'Donde yo voy no podéis venir vosotros'".



Simón Pedro le dijo: "Señor, ¿adónde vas?". Jesús le respondió: "Adonde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde".



Pedro replicó: "Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti".



Jesús le contestó: "¿Conque darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo: no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces".

