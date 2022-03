Se aproxima la celebración de la Semana Santa de este 2022, una época de recogimiento para los practicantes del catolicismo en la que se conmemora la pasión y la muerte de Jesús.



Según el Nuevo Testamento, en ese martes, Jesús anunció su muerte a sus discípulos y anticipó no solo la traición de Judas sino que Pedro le negaría tres veces.



El evangelio señala: “En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará”.

Esa misma noche, cuando Jesús le dice Simón Pedro que a donde va ya no podrá seguirle, Pedro dice: “¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti".



Le responde Jesús: “¿Que darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo: no cantará el gallo antes que tú me hayas negado tres veces”.



También llamado Martes de Controversia porque Jesús enfrentó a los líderes religiosos de su tiempo que cuestionaban su labor de predicador, así como los fariseos.



Este año en Colombia la también llamada 'Semana Mayor' tendrá lugar en el mes de abril. Estas son las fechas para tener en cuenta:



- Domingo de Ramos: 10 de abril de 2022

- Lunes Santo: 11 de abril de 2022

- Martes Santo: 12 de abril de 2022

- Miércoles Santo: 13 de abril de 2022

- Jueves Santo: 14 de abril de 2022 (Día festivo)

- Viernes Santo: 15 de abril de 2022 (Día festivo)

- Sábado Santo: 16 de abril de 2022

- Domingo de Resurrección: 17 de abril de 2022



EL TIEMPO