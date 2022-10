El 25 de julio de 1993 falleció en Medellín, ‘en olor de santidad’, María Berenice Duque Hencker. La religiosa colombiana, nacida en Salamina, Caldas, había fundado la Congregación de las Hermanitas de la Anunciación y estaba próxima a cumplir 95 años.

Casi tres décadas después de su muerte, el papa Francisco ha autorizado el decreto sobre un milagro atribuido a su intercesión que da paso a su beatificación, prevista para este sábado 29 de octubre, en la catedral Metropolitana de Medellín. Para la efeméride, Bergoglio ha delegado al cardenal italiano Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano, es decir, el religioso a cargo de la institución vaticana que define si una persona es digna –o no– del título de beata o de santa, de acuerdo con los procedimientos y condiciones establecidos por la Iglesia católica, y que incluye la certificación de un milagro como consecuencia de su mediación ante Dios.

La muerte de María Berenice en los años 90 suscitó, casi de inmediato, diversas expresiones de fe entre quienes la conocieron de cerca y la admiraban por su capacidad de ‘transparentar’ a Dios en su vida diaria, como sucede con los vitrales de las iglesias que dejan pasar los rayos del sol que, para este caso, podrían emular la ‘luz divina’. ¿Acaso un santo o un beato no es alguien que interviene para alcanzarnos la misericordia de Dios que sale a nuestro encuentro para irradiar nuestra existencia?

La Madre María Berenice Duque. Foto: Archivo particular

La hermanita Enith María Vergara, superiora general de las Hermanitas de la Anunciación y, por tanto, sucesora y custodia del legado de María Berenice, considera que “su beatificación es un momento de gracia y bendición para toda la Iglesia, para nuestro país y, de manera especial, para las personas que se acogen a su intercesión y para cada miembro de la familia anunciata”, gentilicio que identifica a quienes han abrazado su carisma y continúan su obra. Por eso, la superiora general manifiesta que la celebración de este sábado “es signo de luz y esperanza para iluminar el momento que vivimos, una ocasión para agradecer a Dios por el testimonio de esta mujer valiente, heroica, emprendedora, contemplativa, fiel discípula amada por el Señor”.

Más aún, la hermanita Enith María considera que la nueva beata también “nos invita a continuar o emprender nuestro propio camino de santidad”, y ello implica –añade sin titubear– “un tiempo de preparación, purificación, cambio y conversión de corazón”.

Semblanza de una beata

Su nombre de pila era María Ana Julia Duque Hencker y fue la mayor de 18 hermanos que crecieron bajo los principios cristianos de don Antonio José Duque Botero y doña Ana Berenice Hencker Richter, sus padres. Sus abuelos paternos –Juan José Duque y María Luisa Botero– fueron antioqueños, mientras que sus abuelos maternos –Luis Felipe Hencker y Julia Richter– eran de ascendencia alemana. María Berenice no fue la única de la familia que se inclinó por la vida religiosa. También lo hicieron su hermano Antonio Elías, quien optó por el sacerdocio, y sus hermanas Concepción María, Tulia y Lucila, que ingresaron a las Dominicas de la Presentación, las dos primeras, y a las Hermanas de la Visitación, la tercera.

También María Berenice ingresó desde muy joven a la comunidad de las Dominicas de la Presentación, donde se formó y se desempeñó como educadora. Pero Dios le fue mostrando otros caminos en la medida que se dejaba tocar por la realidad de algunas jóvenes que no tenían la suerte de provenir de una familia “prestante en la sociedad salamineña, de reconocidos comerciantes y agricultores”, como ella. Eran los tiempos anteriores al Concilio Vaticano II –celebrado entre 1962 y 1965–, cuando la Iglesia y la sociedad de la primera parte del siglo XX se regían por los postulados de la ‘era de la cristiandad’, heredera de modelos medievales y marcada por la convergencia de poderes económico, religioso, político y social.

“Su deseo era fundar una comunidad para jóvenes que no eran admitidas en ninguna comunidad religiosa por falta de estudio, de dinero o por su posición social o el color de piel”, relata la hermanita Ana Bernarda Prada, una de sus biógrafas. Este llamado interior animó a María Berenice a discernir la voluntad de Dios y la llevó a fundar las Hermanitas de la Anunciación el 14 de mayo de 1943, con el aval del arzobispo de Medellín de ese tiempo, monseñor Joaquín García Benítez, y el apoyo de la superiora de las Hermanas de la Presentación. Posteriormente, la nueva congregación religiosa recibió la aprobación de la Santa Sede.

La religiosa se dedicó de lleno a las Hermanitas de la Anunciación. Foto: Archivo particular

“Medellín fue la cuna que meció en sus brazos la naciente obra; el barrio Guayaquil, donde realizaba su apostolado como religiosa de la Presentación, le ofreció lo mejor: un selecto grupo de jóvenes de condición humilde, pero de corazón noble, deseosas de ingresar a la vida religiosa, motivaron el sueño de Madre Berenice de promover humana y cristianamente a la mujer marginada”, dice Prada.

Como ocurre en la vida de los fundadores y fundadoras de comunidades religiosas, un compromiso la fue llevando a otro, a tal punto que María Berenice fue comprendiendo la necesidad de dedicarse de lleno a las Hermanitas de la Anunciación. Así, el 23 de octubre de 1953 dejó la congregación de las Hermanas de la Presentación para abrazar hasta las últimas consecuencias la misión a la que se sentía llamada. “Quiero ser hostia, ser víctima, gastar la vida como los cirios en el altar y consumirme, gota a gota, en el amor”, escribió en su testamento al final de su vida.

Las primeras obras apostólicas de las Hermanitas de la Anunciación priorizaron el cuidado de los niños en Medellín. Más adelante, su carisma se extendió a la educación de la niñez, la juventud, el acompañamiento a las familias, el liderazgo pastoral en las parroquias y la opción por los más necesitados a través de la pastoral social. Hoy desarrollan su labor evangelizadora en 15 países alrededor del mundo: Chile, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

La familia crece

La vocación de fundadora de la beata paisa no se limitó a las Hermanitas de la Anunciación. Su preocupación por servir y evangelizar a la niñez, a la juventud y a las familias, sin importar su raza, credo o condición social, la llevó a plantearse el imperativo misionero de ir “donde la Iglesia y el mundo nos necesite, a pesar de las dificultades causadas por la pobreza, la duda, la incomprensión y la no aceptación de su obra”, apunta la hermanita Ana Bernarda.

María Berenice nación en Caldas. Foto: Archivo particular

Esta pasión por llevar la bondad de Dios a los vulnerables, a las “periferias humanas y existenciales” a las que se refiere el papa Francisco, la impulsó a fundar la rama misionera de las Hermanitas de la Anunciación el 15 de agosto de 1957: las Hermanas Franciscanas Misioneras de Jesús y María, como se les conoce actualmente. Asimismo, el 8 de diciembre de 1965 fundó el Instituto Domus Dei –hoy, Instituto Religioso Clerical Misioneros de la Anunciación–, constituido por sacerdotes y hermanos consagrados al servicio de los marginados de la sociedad.

Del carisma de las Hermanitas de la Anunciación también brotó otra congregación religiosa: las Hermanitas Contemplativas de la Anunciación, quienes dedican su vida a la oración, el silencio y el trabajo en el interior del convento, como lo hacen las órdenes religiosas que practican la vida monástica o de clausura.

Por otra parte, para quienes desean vivir el carisma de la Anunciación desde el estado laical, es decir, como bautizados y bautizadas, desarrollando su labor profesional o constituyendo una familia, surgieron los Laicos Anunciatos. Así se completa el cuadro de una familia religiosa que no ha dejado de crecer.

El milagro que hacía falta

Fundar una congregación religiosa motivada por la inclusión de las jóvenes que no contaban con los recursos para acceder a este estilo de vida, ni la educación ni otras oportunidades de promoción y realización humana, es tal vez el mayor ‘milagro’ que pudo haber logrado María Berenice Duque Hencker, en un tiempo en que los indígenas y afrodescendientes no eran reconocidos como ciudadanos ni bautizados de ‘primera categoría’. Como fundadora, supo transmitir a sus hermanitas este particular carisma de reconocer en los últimos a los primeros, como lo hiciera Jesús de Nazaret entre los suyos. “Quiero escribir en cada baldosa del convento la palabra caridad, caridad, caridad”, rubricó en el Directorio de las Hermanitas de la Anunciación.

Sin embargo, para efectos de su proceso de beatificación que se inició a los cinco años de su muerte, el testimonio de Sebastián Vásquez Sierra, quien desde los 7 años comenzó a experimentar desmayos, vómito y limitaciones en su movilidad, que terminaron por postrarlo en la cama de un hospital, fue determinante.

Ahora con 34 años de edad, Sebastián Vásquez Sierra mostró su felicidad por el reconocimiento del milagro de la Madre María Berenice. Foto: Jaiver Nieto/ ETCE

Sucedió en Caldas, Antioquia, donde a Sebastián se le diagnosticó, desde temprana edad, pandisautonomía, una extraña enfermedad que afecta el sistema simpático, parasimpático, digestivo y urinario. En ese momento, los médicos hicieron lo que estaba a su alcance y, tras agotar opciones y tratamientos, decidieron enviarlo a casa estimando que le quedaban tres meses de vida.

Una de sus profesoras era una hermanita de la Anunciación quien al enterarse de su situación le regaló la oración de María Berenice y le insistió en que le orara con fe para que lo curara. En un momento de crisis Sebastián se acordó de su profesora y de la oración que le había dado. La rezó con mucha devoción y al final añadió: “María Berenice, vos que estás más cerquita de Dios, andate por un ladito y codéalo, y decile, Señor, mira este niño que lleva tanto tiempo ahí sentado en esta silla de ruedas, si es tu voluntad, dale vida a sus piernas, Señor, pues que te cuesta, dale vida, dale vida a sus piernas, decile así, María Berenice”. Su relato continúa: “En ese momento sentí cuando dos manos se posaron en mis hombros y me halaron, y esas dos manos hicieron que me pusiera de pie”.

La recuperación de Sebastián fue progresiva. Poco a poco fue recuperando su movilidad, su sistema digestivo volvió a recibir comida sólida, su sistema urinario comenzó a normalizarse y dejó la silla de ruedas. Como a Sebastián, la vida de muchas personas que han sido tocadas por el testimonio de la beata María Berenice representa un llamado a levantarse y a caminar. “Levántate y anda”, dijo Jesús al paralítico que le llevaron en una camilla.

El arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, al anunciar la noticia de la beatificación el pasado 22 de agosto –en nombre propio y de las Hermanitas de la Anunciación–, destacó la “disposición de servir y ayudar al prójimo” de la nueva beata y “su constante preocupación por los excluidos de la sociedad y por anunciar el Evangelio”. Su testimonio hoy convoca a la fraternidad, al humanismo solidario, con la mirada puesta en los pequeños, en los excluidos. Todos estamos llamados a ser hermanos y hermanas. “Que el nombre de hermanita mía no cambie con el tiempo”, insistía María Berenice.



* Docente-investigador y director de Comunicación y Mercadeo de la Universidad de La Salle.