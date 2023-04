La Semana Santa representa para los católicos el momento litúrgico más importante del año. Comienza el Domingo de Ramos, recordando la entrada de Jesús a Jerusalén y alcanza su momento cumbre en los días santos, evocando su pasión, muerte y resurrección a partir de los relatos recogidos en la biblia sobre los últimos momentos de Jesucristo en la Tierra.



De esta manera, el Jueves Santo se recuerda la ‘Última Cena’ con sus apóstoles —en la que se considera que se instituyó la eucaristía y el sacerdocio—, el Viernes Santo se representan en las estaciones del viacrucis las escenas vividas por el hijo de Dios después de ser apresado, interrogado, flagelado, coronado de espinas y, finalmente, crucificado, para luego, el domingo, celebrar su resurrección en la Pascua.

Aunque el tema tiene una alta carga espiritual alrededor de la que se congregan por estas fechas los creyentes, la muerte de Jesús también ha despertado el interés de la ciencia, no solo en el campo arqueológico interesado por rastrear la existencia del personaje histórico, sino también desde las ciencias de la salud algunos de los investigadores que han intentado trazar un relato médico e históricamente preciso de cómo habría ocurrido la muerte física de Jesucristo.

Este es el caso de un estudio realizado por investigadores de la Clínica Mayo, de la Iglesia Metodista Unida Homestead y la Iglesia Metodista Unida West Bethel en Estados Unidos, titulado como ‘Sobre la muerte física de Jesucristo’ y publicado en los años 80 en el Journal of the American Medical Association. La investigación hace un análisis de las posibles explicaciones científicas que se le pueden dar a los síntomas que habría sentido Jesús en sus últimos momentos, que han sido descritos en los evangelios, y las causas físicas de su muerte. Por ejemplo, en el evangelio de san Lucas se dice que tras oficiar la Última Cena se retiró a orar al monte de los Olivos, lugar en el que se relata la siguiente escena: “Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra”.

De acuerdo con el grupo de expertos, liderado por el doctor William D. Edwards del departamento de patología de la Clínica Mayo, esta condición se describe medicamente como hematidrosis o hemohidrosis, que “puede producirse en estados muy emocionales o en personas con trastornos hemorrágicos en los que, como resultado de la hemorragia en las glándulas sudoríparas, la piel se vuelve frágil y sensible”, dice el estudio.

Dramatizado de la crucifixión. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Los investigadores aclaran que debido a que las fuentes sobre la muerte de Cristo comprenden un conjunto de literatura y no un cuerpo físico o sus restos óseos, entre el material que consideraron para su análisis se incluyen los escritos de autores cristianos y no cristianos, los escritos de autores modernos y la Sábana Santa de Turín, una reliquia que se considera que pudo ser el sudario con que se amortajó el cuerpo de Jesucristo tras la crucifixión, aunque su autenticidad no se ha podido determinar.

El arresto

Cuentan los evangelios que pasada la media noche Jesús fue apresado en Getsemaní —un jardín ubicado al pie del monte de los Olivos— por los funcionarios del templo y llevado ante Caifás, el sumo sacerdote judío.

Entre la una de la madrugada y el amanecer, Jesús fue juzgado por el Sanedrín, como se le conocía al Consejo supremo nacional y religioso de los judíos, y declarado culpable de blasfemia. Los guardias le vendaron los ojos, le escupieron y le golpearon la cara con los puños. Poco después del amanecer, presumiblemente en el templo, Jesús fue juzgado y de nuevo fue declarado culpable de blasfemia, delito castigado con la muerte, según la recopilación de los hechos dentro del estudio.

Pero como la autorización para ejecutarlo tenía que venir del Gobierno romano, Jesús fue llevado ante el gobernador Poncio Pilatos, ante quien fue presentado como un rey autoproclamado que socavaría la autoridad romana. Pilatos no formuló cargos en su contra y lo envió con Herodes, tetrarca de Judea, quien tampoco lo condenó. Al ser enviado de vuelta con Pilatos, y ante la presión del pueblo que exigía insistentemente en su crucifixión, el gobernador finalmente lo entregó para que fuera azotado y crucificado.

Los investigadores apuntan a que es posible que las exigentes condiciones en las que vivió Jesús, como tener que viajar por Palestina a pie, no hacen pensar en que hubiera sufrido una enfermedad física importante o que tuviera una constitución débil. Por eso consideran que es razonable suponer que Jesús estaba en buena condición física antes de su caminar hasta Getsemaní.

Viacrucis en la Plaza de Bolivar. Foto: Néstor Gomez - CEET

Sin embargo, señalan que es posible que el gran estrés emocional que sufrió entre la noche del jueves y la mañana del viernes (evidenciado por la hematidrosis), el abandono de sus amigos más cercanos (los discípulos) y una paliza física (tras el primer juicio judío), además de una noche traumática y de insomnio en la que se vio obligado a caminar más de cuatro kilómetros de ida y vuelta a los lugares de los distintos juicios con Pilatos y Herodes, fueron factores que pueden haberlo hecho especialmente vulnerable a presentar efectos hemodinámicos adversos durante la flagelación.

De acuerdo a la información recopilada en el estudio, en la época de los soldados romanos el instrumento habitual que se empleaba era un látigo corto con varias correas de cuero, simples o trenzadas, de longitud variable a las que se ataban pequeñas bolas de hierro o de huesos de oveja en los extremos.

Con él golpeaban repetidamente la espalda de la víctima con toda su fuerza, haciendo que las bolas de hierro causaran contusiones profundas y que las correas de cuero y los huesos de oveja cortaran la piel y los tejidos subcutáneos.

“Luego, a medida que continuaban los azotes, las laceraciones desgarraban los músculos esqueléticos subyacentes y producían cintas temblorosas de carne sangrante. El dolor y la pérdida de sangre generalmente preparaban el terreno para un shock circulatorio y el grado de pérdida de sangre bien pudo haber determinado cuánto tiempo sobreviviría la víctima en la cruz”, detalla la investigación.

Los investigadores explican que la severidad de la flagelación de Cristo está implícita en la epístola Pedro 2:24, que dice: “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados”.

De acuerdo con los expertos, al analizar el texto en griego antiguo se infiere que fue especialmente dura, ocasionándole un intenso dolor y una apreciable pérdida de sangre que para los expertos muy probablemente dejó a Jesús en un estado de preshock.

“Además, la hematidrosis le había dejado la piel especialmente sensible. Los malos tratos físicos y mentales infligidos por los judíos y los romanos, así como la falta de comida, agua y sueño, también contribuyeron a su estado general de debilidad. Por lo tanto, incluso antes de la crucifixión, el estado físico de Jesús era grave y posiblemente crítico”, afirman los autores del estudio.

La causa de muerte

La historia señala que, aunque los romanos no inventaron la crucifixión, sí la perfeccionaron como una forma de tortura y pena capital diseñada para producir una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimiento. Uno de los métodos de ejecución más crueles que, por lo general, era reservado para esclavos, extranjeros, revolucionarios y criminales.

A partir del conocimiento en anatomía y el rastreo que se hizo sobre cómo se ejecutaba esta práctica, los investigadores señalan que entre las respuestas físicas que puede presentar una persona está, por ejemplo, la apertura de nuevo de las heridas de los latigazos y su contaminación durante el trayecto en el que los condenados se ven obligados a cargar la parte de la cruz que se conoce como patibulum o los daños severos en el nervio mediano sensoriomotor por cuenta de los clavos con los que le atravesaron las muñecas al momento de crucificarlo, algo que habría causado un dolor insoportable en los brazos.

Sin embargo, los investigadores indican que se trata de un proceso en el que una persona perdería poca sangre y en el que el principal efecto fisiopatológico, más allá del dolor insoportable, sería una marcada interferencia con la respiración normal, particularmente la exhalación.

“El peso del cuerpo, tirando hacia abajo de los brazos y hombros extendidos, tendía a fijar los músculos intercostales en un estado de inhalación y, por lo tanto, dificultaría la exhalación pasiva. En consecuencia, la exhalación era principalmente diafragmática y la respiración superficial”, dicen los autores.

En el caso particular de la muerte de Jesús hay dos detalles que generan controversia y sobre los que los investigadores dan luz desde el campo médico. La primera es la descripción que hace San Juan sobre el flujo de sangre y agua de la herida que le inflingen a Cristo en un costado para comprobar su muerte, algo que ha sido difícil de explicar al asumir que aparecieron en ese orden. Los expertos plantean que el agua probablemente representaba líquido pleural y pericárdico seroso y habría precedido al flujo sanguíneo.

El otro detalle es que la muerte haya ocurrido entre tres y seis horas tras la crucifixión, algo que desde el estudio se explica por el agotamiento, la gravedad de los azotes y la perdida de sangre. Aunque ante la falta de evidencia física, los investigadores señalan que sigue sin resolverse si Jesús murió de rotura cardíaca o de fallo cardiorrespiratorio.

Cientos de personas acompañan el viacrucis, una tradición que data más de 30 años en Yumbo Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Lo que sí es claro es que murió en la cruz. “El peso de las pruebas históricas y médicas indica que Jesús estaba muerto antes de que se le infligiera la herida en el costado y apoya la opinión tradicional de que la lanza, clavada entre las costillas derechas, probablemente perforó no sólo el pulmón derecho, sino también el pericardio y el corazón, asegurando así su muerte”, explican los autores del estudio.



ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACCIÓN CIENCIA

@TiempodeCiencia