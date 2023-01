Para la religión católica, los diez mandamientos son las bases de este dogma. Según el Antiguo Testamento, en los libros del Éxodo y del Deuteronomio, Dios entregó este decálogo a Moisés en el monte Sinaí para ayudar a su pueblo elegido a cumplir la ley divina.



Pero "Jesucristo los confirmó y perfeccionó con su palabra y con su ejemplo", señala el portal ACI prensa.



El papa Juan Pablo II los describió como "constancia de la soberanía de Dios, el cual no es un tirano y está por encima de cualquier otra falsa divinidad, la cual termina por reducir al hombre a la esclavitud y al degrado de su propia dignidad humana".

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas

El primer mandamiento hace referencia a que los creyentes deben poner a su Dios en el centro de su vida.



«Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto» (Ex 20, 2-5).

2. No tomarás el nombre de Dios en vano

El segundo mandamiento significa que no debe usarse el nombre de Dios para mentir, maldecir o blasfemar.



Además, se refiere a que todo lo que hagan debe ser para glorificarlo.

3. Santificarás las fiestas

Este mandamiento recuerda la santidad del domingo, día que se debe dedicar para la adoración común y la palabra.

4. Honrarás a tu padre y a tu madre

Los padres y las madres pasan a sus hijos la palabra de Dios y, por lo tanto, cumplen una labor que merece amor y respeto.

5. No matarás

El quinto mandamiento señala que la vida humana es sagrada y debe respetarse en todo momento, pues Dios es el único que decide sobre ella.

6. No cometerás actos impuros

Este mandamiento se refiere a los actos sexuales cometidos fuera del matrimonio: «Habéis oído que se dijo: 'No cometerás adulterio'. Pues yo os digo: Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón» (Mt 5, 27-28).

Facebook Twitter Linkedin

No robar y no codiciar los bienes ajenos hacen parte de los 10 mandamientos. Foto: iStock

7. No robarás

Uno de los mandamientos más literales es el séptimo. Según las enseñanzas de la Iglesia Católica, no se puede perjudicar al prójimo de ninguna manera.

8. No dirás falso testimonio ni mentirás

Según el catecismo de la Iglesia Católica, Dios quiere siempre la verdad y por eso mentir o dar falso testimonio es ir en contra de su mensaje.

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros

Con la familia tradicional como base del dogma católico, este mandamiento se relaciona estrechamente con el sexto, pero se refiere más a las emociones y pensamientos que a las acciones.

10. No codiciarás los bienes ajenos

Ligado a los pecados de la avaricia y la envidia, este mandamiento recuerda que hay que desearle el bien al prójimo.

Más noticias