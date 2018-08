'La consulta no es suficiente para acabar con la corrupción': Iglesia

La Iglesia católica ve con buenos ojos la consulta que se realizará el próximo domingo, pues asegura que es un proceso democrático que incentivará la reflexión y la consolidación de la conciencia comunitaria.

Sin embargo, no es un mecanismo suficiente para garantizar la erradicación de ese flagelo en Colombia, advierte monseñor Óscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal.



Él fue enfático al plantear la necesidad de establecer iniciativas que permitan fortalecer los valores y así desarrollar una cultura de legalidad.



"Lo más grave es que se haya corrompido la conciencia de las personas. El corazón se endurece y los valores ya no mueven. La codicia corrompe, y por eso es importante trabajar en la formación de la conciencia", señaló.



Monseñor hizo un llamado para que en la educación superior se configuren los valores y se consolide la ética de las personas. "Cada una de las carreras profesionales debe tener una dimensión ética para fortalecer el corazón. Pero también son importantes los valores que se transmitan desde la casa, pues así se logra que las personas tomen conciencia", indicó.



La Iglesia católica reiteró, en un comunicado, la necesidad de luchar contra la corrupción para abrir un nuevo camino en el desarrollo integral del país.



"Hay que acabar con la corrupción para poder caminar con decisión hacia los grandes propósitos nacionales. Por ello, hacemos eco a las palabras del papa Francisco: ¿qué hay en la raíz de la esclavitud, el desempleo, el abandono de los bienes comunes y la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Por eso, debemos hablar de ella y denunciar sus males".



La Conferencia Episcopal de Colombia señala que la corrupción no solo se refiere a los bienes materiales ni se queda en el ámbito de lo público; también hay corrupción en las intenciones, en las ideas y en las acciones. “La corrupción acarrea pobreza, injusticia, desigualdad, exclusión, violencia y muerte, y toda acción corrupta retrasa las dinámicas del progreso integral de una comunidad y frustra las esperanzas de muchísimos hombres y mujeres”.

En ese sentido, la Iglesia invitó a los colombianos a participar de la jornada democrática que se realizará el 26 de agosto.



"Nosotros nunca le pedimos a los católicos que voten en una dirección. Lo que buscamos es iluminar la conciencia de las personas para que participen", concluyó el presidente de la Conferencia Episcopal.



También es importante, agregó la Iglesia, acudir al fortalecimiento de la institucionalidad para que se implementen políticas y controles que garanticen la transparencia en la realización de un verdadero proyecto nacional y en la administración de los recursos públicos.



“Este ejercicio nos debe dejar como fruto una mayor sensibilidad para enfrentar con valentía la lucha contra la corrupción, pues es necesario que nos comprometamos todos en el cultivo de una ética basada en la dignidad de la persona, en la honestidad y en los valores que favorecen la convivencia, el bien común y la justicia”, señaló la Conferencia Episcopal.



Finalmente, la Iglesia dio su bendición a la consulta. “Encomendamos a Dios el próximo ejercicio democrático y los procesos que resulten de él para el bien de todos los colombianos”.



