Todos los 25 de diciembre, en todos los rincones del planeta, las personas se congregan para celebrar una de las fechas más esperadas a lo largo del año: Navidad. Esta festividad, como ya se sabe, tiene como origen una creencia religiosa, el nacimiento de Jesús, en un pesebre en el pueblo de Belén, de Judea.



La iconografía y la historia son inconfundibles: un pequeño niño, el salvador, el mesías prometido al pueblo judío cientos de años antes, que nace en precarias condiciones de las entrañas de María, una mujer virgen, concebido directamente por el Espíritu Santo, sin la intervención de un padre natural. Todo esto en un pesebre, rodeado de animales y recibido al mundo por pastores que, al ver la promesa divina cumplida, le adoran luego de haber sido guiados a ese lugar por una estrella.

Esa es la creencia difundida por todo el mundo cristiano. Sin embargo, como ocurre con todo relato religioso, es posible que este haya sido modificado con el transcurso de los años por escribas, religiosos, intérpretes de las escrituras, etc. De cualquier forma, el consenso incluso entre los científicos e historiadores más críticos es que la existencia de Jesús de Nazaret, o Jeshúa ben Yosef (Jesús hijo de José), la persona sobre la que más se ha escrito en la historia, no es discutida.



Pero, entonces, ¿cómo fue el nacimiento del Jesús histórico, más allá de su faceta divina? ¿Qué sabemos y qué se ha podido confirmar respecto a los acontecimientos históricamente comprobables que rodean la Navidad?



“Esta siempre ha sido una discusión candente, que no necesariamente busca refutar o confirmar la divinidad de Cristo, por lo que no debe ser un impedimento en la fe y la confesión espiritual de las personas. Si tenemos que Jesús y su legado fueron lo suficientemente importantes para que sus seguidores marcaran el curso de la historia, entonces conocer qué hay detrás de su figura divina siempre puede ser recibido y, de hecho, resulta realmente fascinante”, explica Luis Esteban Castro, doctor en Teología y especialista en Historia del Cristianismo.

Dónde y cuándo



En su Enciclopedia de la teología (2004), el célebre teólogo Karl Rahner sostiene que los evangelios no ofrecen suficientes detalles que permitan saber a ciencia cierta cuándo se dio el nacimiento de Jesús. Sin embargo, sí se sabe que nació durante los tiempos de Octavio Augusto, quien fue el emperador romano entre el 27 a. C. y el 14 d. C., y probablemente en los últimos años de Herodes el Grande, quien fue encargado por Roma como rey de Judea, donde gobernó hasta el año 4 d. C.



De esta forma, los expertos datan el nacimiento de la figura central del cristianismo entre los años 6 a. C. y 4 d. C.



Ahora bien, el lugar de su nacimiento también está en discusión. La tradición dicta que nació en Belén, un muy antiguo poblado de Judea, de donde provendría su familia paterna, la de José, quien sería descendiente del rey David. Con esto se cumpliría la profecía judía según la cual el mesías sería de esta población como parte de la familia del rey más importante en la historia de Israel.



Pero de ahí surge una duda: a Jesús se le puso el sobrenombre de nazareno, es decir, de Nazaret, una población más al norte, en la región de Galilea, donde José y María vivían. Para aclarar el tema, los evangelios explican que debido a un censo impuesto por Roma, las personas del imperio debían viajar a su región de origen, lo que llevó a la Sagrada Familia a emprender un viaje durante el embarazo de María hacia Belén, donde finalmente nacería Jesús.



Sin embargo, existe una objeción de algunos expertos a este relato, y es que por esa época Judea era un reino cliente, pero independiente de Roma, por lo que resulta extraño que fueran censados, dado que sus habitantes no pagaban impuestos, hasta unos años después de la muerte de Herodes el Grande.



Así las cosas, habría nacido en Nazaret… ¿o no? Esa es otra incógnita. Esta población de Galilea, que hoy existe en la actual Israel, en aquella época puede que no hubiese existido, pese a que hay evidencia arqueológica de asentamientos en la zona cientos de años antes de la llegada de los romanos.



Y es que este lugar no es mencionado por historiadores o geógrafos del primer siglo, lo cual resulta sospechoso, más cuando Flavio Josefo, el historiador judío más importante de la época, menciona un total de 45 ciudades, poblaciones y asentamientos en Galilea, pero no hace ni una sola mención a Nazaret. Algunos atribuyen esto a que tal vez se trataba de un enclave nada relevante. Sin embargo, el llamar a alguien por su lugar de procedencia (en el caso de Jesús como nazareno) solo se hacía para identificar a alguien que provenía de algún lugar relevante.

¿Un 25 nació?



"Un 25 nació, y fue en el mes de diciembre, en un humilde pesebre, la luz del mundo llegó". Esto dice la famosa canción Aires de Navidad, de Willie Colón, en la voz de Héctor Lavoe, que por estos días es muy común escuchar en emisoras y fiestas. Una celebración que ha sabido llegar a los hogares de miles de millones de personas en todas partes del mundo. “Pero la verdad es que en un 25 no nació. O no lo sabemos. Y es muy poco probable que también haya sido en el mes de diciembre”, dice entre risas Castro.



Y es que, como se dijo antes, no existen documentos, más allá de los evangelios, que mencionen cómo se dio el nacimiento de Cristo, y estos libros sagrados no mencionan fecha alguna, ni aun la época del año.



“Diciembre es una época invernal, menos frío que enero, y por su ubicación en Israel esta temporada no es tan severa como en países del norte, pero no por ello deja de ser sumamente difícil un viaje con una mujer en últimos meses de gestación, a pie, con ayuda de solo animales, en medio del frío. A esto sumemos que el relato bíblico habla de pastores que apacentaban sus ovejas en la noche, a la intemperie, que llegaron al pesebre guiados por una estrella, cosa que los historiadores creen que no es factible que ocurriera en dicha temporada. Así que sí, podemos descartar diciembre”, sostiene el experto.



De esta forma, el día, o si quiera la época del año en que ocurrió, sigue siendo un completo misterio. Pero, entonces, ¿por qué se eligió esta fecha?



La razón de esto proviene de dos festividades paganas que eran muy importantes para los habitantes del Imperio romano, y, de nuevo, los historiadores no se han puesto de acuerdo con respecto a cuál influyó en dicha decisión.



La primera celebración es la de los Saturnales, una fiesta en honor al dios romano Saturno (Cronos para los griegos), que era asociada con el solsticio de invierno. De acuerdo con el calendario juliano, dicha festividad se realizaba el 17 de diciembre, aunque las actividades se extendían hasta el día 23.



La otra fiesta es la del Sol Invictus, atribuido en honor a varias deidades como Apolo, Helios, Elágabalo o Mitra, todos ellos dioses solares. Esta festividad se realizaba los días 25 de diciembre, también con motivo del solsticio de invierno.



La fuente más antigua que indica el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús es probablemente un libro de Hipólito de Roma, escrito a principios del siglo III. Y se cree que fue en el gobierno del emperador Constantino (más exactamente en el 330 d. C.) que la Navidad se empezó a celebrar en este día, simbolizando a Jesús como el verdadero ‘sol invicto’. La fecha fue posteriormente establecida como oficial durante el gobierno de Teodosio I.



De cualquier forma, con la oficialización del cristianismo como religión del imperio, la elección de esta fecha se hacía lógica, dado que la gran mayoría de las religiones de los territorios dominados por los romanos tenían sus festividades más importantes en el solsticio de invierno.



“Se trata claramente de una fiesta con una importancia espiritual muy grande para los cristianos de cualquier denominación, y es lógico entender que algunos consideren una ofensa a su fe este tipo de análisis”, dice Castro.



Pero el experto sostiene que, por el contrario, esto no debe ser visto de esta manera: “No podemos dejar de lado la historia y lo que podemos comprobar mediante las fuentes de la época. Y la verdad es que establecer la Navidad el 25 de diciembre era muy efectivo en la evangelización. Y, como historiador creyente, estoy convencido de que todas estas evidencias, o la falta de ellas en torno a la Navidad no deben afectar para nada la creencia”.



