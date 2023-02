Las lecturas son la base de las celebraciones litúrgicas, pues son fragmentos tomados de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo testamento. De ahí se extraen los mensajes y reflexiones de la jornada.



Para la celebración de la misa de este domingo 5 de febrero de 2023, corresponde al quinto domingo ordinario, las lecturas serán las siguientes, de acuerdo con el portal de la Agencia Católica de Informaciones.



Primera lectura -Isaías 58:7-10

7 ¿No será partir al hambriento tu pan, y a los pobres sin hogar recibir en casa? ¿Que cuando veas a un desnudo le cubras, y de tu semejante no te apartes?



8 Entonces brotará tu luz como la aurora, y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahveh te seguirá.



9 Entonces clamarás, y Yahveh te responderá, pedirás socorro, y dirá: «Aquí estoy.» Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad,



10 repartes al hambriento tu pan, y al alma afligida dejas saciada, resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía.

Salmo responsorial - salmo 112:4-9

Las lecturas son previas a la liturgia eucarística y al rito de la comunión. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo. Archivo

4 En las tinieblas brilla, como luz de los rectos, tierno, clemente y justo.



5 Feliz el hombre que se apiada y presta, y arregla rectamente sus asuntos.



6 No, no será conmovido jamás, en memoria eterna permanece el justo;



7 no tiene que temer noticias malas, firme es su corazón, en Yahveh confiado.



8 Seguro está su corazón, no teme: al fin desafiará a sus adversarios.



9 Con largueza da a los pobres; su justicia por siempre permanece, su frente se levanta con honor.



Segunda lectura -I Corintios 2:1-5

1 Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios,



2 pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo, y éste crucificado.



3 Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso.



4 Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder



5 para que vuestra fe se fundase, no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios.

Evangelio- Mateo 5:13-16

13 «Vosotros sois la sal de la tierra. Más si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres.



14 «Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte.



15 Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa.



16 Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

El 5 de febrero es también el día de la virgen y mártir Santa Agueda.

