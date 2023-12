Tres oraciones y reflexiones del día de las velitas: ¿cuándo se celebra y por qué?

Varias personalidades de la Iglesia Católica, como el Papa Francisco, se ha referido a la celebración en torno a la Inmaculada Concepción de María este 8 de diciembre.



La oración que el sumo Pontífice compartió con todos los católicos es una oración llena de veneración que hace que se la contemple como una perla preciosa entre todas las mujeres y que todos los miembros de la iglesia pueden acogerse a su dulzura de madre.



Como todos los 8 de diciembre, en el Vaticano se realiza el tradicional acto de veneración, homenaje y oración del obispo de Roma a los pies de la imagen de la madre de Dios.

Esta es la oración de la Inmaculada Concepción que el Papa compartió con todos los fieles:

Oración del Papa a la Inmaculada Concepción.

Facebook Twitter Linkedin

Todos los 8 de diciembre se celebra en Roma la solemnidad de la Inmaculada concepción de María. Foto: iStock

Virgen Santa e Inmaculada, a Ti, que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor.



Eres toda belleza, María. En Ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio.



Eres toda belleza, María. En Ti se hizo carne la Palabra de Dios. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana.



Eres toda belleza, María. En Ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo, que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría.



Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén.



(Le puede interesar: Día de las velitas: ¿cuál es la hora para encenderlas y cuántas son para un buen 2024?)

Por otro lado, la arquidiócesis de Bogotá, en cabeza de Monseñor Luis José Rueda Aparicio, comparte con todos los católicos una oración para ser elevada esta noche de velitas y el próximo 8 de diciembre:

Facebook Twitter Linkedin

En muchas partes del mundo, se encienden velas y faroles para homenajear a la Virgen. Foto: Jaiver Nieto / Archivo EL TIEMPO

¡Bendita sea la Inmaculada Concepción de María! Ante un mundo excesivamente malicioso y libertino, la Virgen Santa, María Inmaculada, refleja la contracorriente de todo ello. Sí es posible pensar en limpio; sí es posible creer en el amor verdadero e incondicional; sí es posible creer, amar y esperar en Dios, sin exigir nada a cambio; sí es posible mirar sin desear con segundas o terceras intenciones; sí es posible fiarse sin dudar; sí es posible ser libre, sin esclavizarnos ante nada ni ante nadie.



¡Bendita sea la Inmaculada Concepción de María! Sin Ella no hubiera existido aquel primer adviento ni la esperanza para las mujeres y los varones que aguardaban la llegada del Mesías, del Salvador. Sin Ella, aquel deseado adviento, hubiera tardado quién sabe cuántos siglos más en llamar a las puertas de los que querían y anhelaban la presencia salvadora de Dios en nuestra tierra.



Pero, con María, con su ser inmaculado, todo se tiñe con la fuerza de la esperanza, la oración y el vigor de la fe. Si el Adviento es esperanza, María, es modelo de lo que estamos llamados a vivir en la próxima Navidad: al mismo Dios. ¡María, la Virgen del Adviento! ¡María, esperanza nuestra!

Asimismo, la Conferencia Episcopal de Colombia comparte con todos los fieles una oración que se puede tener en cuenta el próximo 8 de diciembre, día en el que se celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción:



Empiece la oración: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Dios nuestro, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María

preparaste una digna morada para tu Hijo y, en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado,

concédenos que, por su intercesión, nosotros también,

purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti.



Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo

y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.



(Lea más: Ritual del día de las velitas: los colores y sus significados para pedir deseos)

Facebook Twitter Linkedin

La novena a la Inmaculada Concepción inició el 30 de noviembre y finaliza el próximo 8 de diciembre. Foto: iStock

Con respecto a la historia de este dogma de la Iglesia Católica, cabe resaltar que su celebración se promulgó en el año 1854.



De acuerdo con el portal Ecclesia, este dogma explica que María es la única persona en la historia de la humanidad que nació sin pecado original.



Asimismo, el portal refiere que Dios pensó en María para ser madre incluso antes de nacer, por lo que decide prepararla de forma especial y le concede la gracia de nacer sin ningún tipo de mancha.

La fecha, 8 de diciembre, se celebra porque en este día se realizó la batalla de Empel, en la cual el ejército español derrotó al bando enemigo gracias a un milagro de la virgen. Este hecho se registró durante la guerra de los 80 años en Flandes en 1585.



Un soldado encontró una imagen de la virgen, incrustada en una tabla flamenca. Él junto con otros soldados rezaron durante toda la noche y al día siguiente se dieron cuenta de que el agua en Empel se había congelado, por lo que pudieron huir.



El ejército español venció en esta batalla que parecía perdida y desde ese momento la Inmaculada Concepción fue proclama como la patrona de los tercios de Flandes e Italia.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Día de velitas: cinco opciones para quitar manchas de cera de la ropa

Así se celebra en otras partes del mundo el Día de las velitas

Ojo con los puentes festivos de diciembre 2023 para que organice sus vacaciones