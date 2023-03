Celebrar cada evento que ocurre en el país es algo muy común en los colombianos, y en Semana Santa esto no es una excepción, ya que existen tradiciones en esta fecha que la hacen especial, ¿cuáles son?

Las procesiones de Semana Santa en Popayán

Desde el martes santo hasta el Sábado Santo, los colombianos suelen realizar cinco procesiones en homenaje a la Virgen María, Jesucristo, la Santa Cruz, el Santo Entierro y la Resurrección. Los martes, miércoles, jueves se representa la pasión de Cristo, mientras que el viernes, sábado y domingo la resurrección de Jesús.







Para esto, los católicos desfilan en calles de Popayán con arreglos florales para los santos, imágenes alusivas a Jesús y mensajes sobre la Semana Santa. Esta tradición es una de las más importantes del país, tanto así que, en 2009, la Unesco la consideró como patrimonio material y cultural del mundo, ya que aporta a “la cohesión social y a la identidad de la población”.

Una procesión es un desfile religioso que realizan los católicos para conmemorar la Semana Santa. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Ir al cerro de Monserrate

Recorrer más de 1605 escalones para conocer el Santuario del señor caído de Monserrate es una de las tradiciones más practicadas en Semana Santa por los bogotanos, ya sea para hacer un poco de ejercicio, contemplar la vista de la ciudad o pagar penitencia por sus pecados.



Este lugar es muy importante para los católicos, ya que según la página oficial del cerro de Monserrate, el Papa Pio XII consideró este templo como basílica menor en 1956 y además es un símbolo de fé para la capital del país.





La imponente iglesia ubicada en el cerro de Monserrate, ha resistido a tres terremotos entre los años 1743 y 1827. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

De hecho, según la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, en esta Semana Santa las misas se llevarán a cabo de la siguiente manera:



-El lunes, miércoles y jueves: desde las 10 a.m. a 12 p.m.



-El viernes: desde las 8 a.m. hasta las 2 p.m.



-Sábado: desde las 8 a.m hasta las 2 p.m.



- Domingo: desde las 6:30 a.m. hasta las 2:30 p.m.



- Festivos: desde las 8:00 a.m. hasta las 2 p.m.

No consumir carnes rojas en Semana Santa

De acuerdo con el portal religioso Catholic Net, se debe evitar el consumo de carnes rojas en Semana Santa ya que este alimento simboliza “pasión, deseo y lujuria”. Esto lo explica San Pablo en el libro de Romanos 14, 20- 21.



“No vayas a destruir la obra de Dios por un alimento. Todo es puro, ciertamente, pero es malo comer dando escándalo. Lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad”.





.Los católicos aceptan no consumir carne como penitencia especial en los viernes santos. Foto: iStock

No obstante, esto es algo simbólico que se promueve debido a la tradición que se ha mantenido como parte de la celebración.De hecho, la producción de pescado aumentó en un 60 por ciento durante la Semana Santa, según lo indicó la página oficial del Ministerio de Agricultura.

Visitar Tunja

Según la página oficial del banco BBVA, este municipio boyacense es uno de los que más festeja la Semana Santa en su territorio, ya que durante esta fecha, que inicia el próximo 2 de abril y finaliza el 8 del mismo mes, hacen misas, conciertos y obras de teatro en homenaje a la llegada y crucifixión de Jesús.

Tunja es uno de los municipios en donde mejor celebran la Semana Santa en toda Colombia.. Foto: iStock

De hecho, en este 2023, dicha celebración comienza el próximo 30 de marzo y terminará el 9 de abril, según lo indicó la página oficial de la Alcaldía de Tunja. Uno de sus eventos más importantes será el concierto del cantante boyacense Héctor Tobo y La Oración Personal a Jesucristo de Fernando Soto Aparicio, entre otros.

