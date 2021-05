Las propuestas de los líderes religiosos para salir de la crisis

Son más los puntos en común que las diferencias entre las diversas tradiciones religiosas y espirituales que por estos días hacen públicas sus propuestas para superar la crisis que vive Colombia.



Al ser consultados algunos de sus exponentes, saltan a la vista las coincidencias entre sus posiciones. Lo fundamental es promover la vía del diálogo y avanzar en la atención de las causas estructurales detrás del descontento.



Todos rechazan la violencia y piden al Gobierno abrir nuevos escenarios para escuchar y atender las justas demandas de quienes se manifiestan pacíficamente, en especial de los sectores sociales menos tenidos en cuenta. Aquí, cinco voces para pensar la posibilidad de acuerdos en medio de la diversidad.

Catolicismo: 'Es tiempo de reflexión y de acción'

El representante de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), garante junto con la ONU para la negociación entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, llama a rodear y proteger el legítimo derecho a la protesta. A su juicio, las movilizaciones ponen de manifiesto inequidades, injusticias de fondo y reclamos no resueltos que merecen garantías de expresión.

Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia. Foto: Archivo particular

Recientemente, a través de un comunicado, la CEC pidió “arrancar las raíces de la violencia, lograr el bien común y promover el desarrollo integral de nuestra nación”. La Diócesis de Quibdó ya había recordado que Colombia es uno de los “países más desiguales del mundo, con cerca de la mitad de la población viviendo en la pobreza”, con índices “vergonzosos” de corrupción y una sociedad de bienestar que solo alcanza “limitados segmentos poblacionales, grupos económicos y sectores políticos”.



Monseñor Héctor Fabio Henao señala como vía de solución ante la crisis abrir espacios para el diálogo con los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes y otros sectores históricamente excluidos.



Según él, aunadas a las de “los empresarios, intelectuales, académicos, organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y de constructores de paz”, todas las voces deben ser escuchadas por el Gobierno.



La propuesta del director de Cáritas es dar pie a un gran pacto nacional por la reconciliación, la justicia social y la paz. A su juicio, la invitación del papa Francisco a la humildad social podría servir de fuerza y guía. Según explica Henao, dicha actitud permitiría a los colombianos acercarse entre sí, aceptar la dignidad y la palabra del otro, y mirarse, entenderse y reconocerse mutuamente como hermanos capaces de construir un proyecto común. En su opinión, es tiempo para lo oración, pero también para la reflexión y la acción.

Pentecostalismo: 'A dialogar con comunidades vulnerables'

El fundador de la mega-iglesia caleña Misión Paz también distingue entre problemas estructurales y coyunturales. “El Gobierno se ha equivocado”, afirma John Milton Rodríguez, refiriéndose al tratamiento dado a las protestas. En el caso de Cali, explica, lo que hay detrás es un “estallido social”; la insatisfacción de nietos e hijos de familias sin acceso a servicios públicos, a adecuadas estructuras educativas y a una política pública integral para atenderlos.

John Milton Rodríguez, senador por Colombia Justa Libres. Foto: Directorio Legislativo

“Rechazamos la violencia venga de donde venga”, sostiene el senador en nombre de su iglesia. “Es totalmente inaceptable tanto el abuso de poder y de autoridad de la Fuerza Pública como también que la sociedad civil ejerza vías de hecho”.



Frente al caso específico de la situación que atraviesa la capital del Valle del Cauca, el senador cristiano ha propuesto la creación de una política pública con metas a corto, mediano y largo plazo, fruto de la concertación con la ciudadanía y convocando a la cooperación internacional.



En función de ello ha sugerido organizar tres mesas de diálogo, para escuchar particularmente a los jóvenes y a las comunidades vulnerables. Según Rodríguez, dichos espacios podrían generar acuerdos en materia de derechos humanos, seguridad, programas sociales, educación y emprendimiento, pero deben ser instalados por el Presidente de la República como un mensaje para todo el país.



En atención a la crisis, el senador pide que, al menos por unos días, Iván Duque despache desde Cali.



Al sector religioso, Rodríguez le ha pedido multiplicar su acción humanitaria y social entre los más necesitados, pero también servir a las posibilidades de solución en medio de la coyuntura. “Esta es una oportunidad maravillosa de expresar amor al prójimo y un liderazgo en diálogo fraternal con los jóvenes y toda la sociedad”.

Judaísmo: ‘Es clave sentarnos, concertar, construir’

También para el analista internacional Marcos Peckel es evidente que la crisis ha revelado, una vez más, las fracturas sociales y las deudas históricas de Colombia frente a amplios sectores de la sociedad, como los pueblos indígenas y afro.

Marcos Peckel, director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Foto: Archivo particular

La recomendación del director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia es “perder el miedo al otro”. “Como judíos somos un pueblo muy diverso”, explica; “siempre decimos que si hay dos judíos, hay tres opiniones. Pero podemos sentarnos, concertar y, entre todas esas opiniones, construir un consenso para salir adelante. Eso nos ha permitido solventar como pueblo las más duras situaciones. De nuestra historia hemos aprendido que en cada crisis, por más negro que aparezca el horizonte, siempre hay un destello de luz. Esa es una enseñanza que nosotros tenemos”.



Para Peckel, lo que está ocurriendo hace parte del proceso de construcción de nación. Según él, la crisis presenta oportunidades para ser aprovechadas por el Gobierno, por los que están participando en las protestas y por la sociedad en general.



“Debemos salir fortalecidos; que encontremos caminos de concertación, distinguiendo cuáles son las cosas en donde se puede tomar acción inmediatamente y cuáles son aquellas que van a requerir de más tiempo, entendiendo que no vamos a solucionar todos los problemas del país en una sola sentada y que todo requiere recursos que hay que conseguir”.

Budismo: 'A mirar la necesidad del otro'

La fe en la interdependencia es uno de los aportes del budismo en medio de esta hora que vive el país. Según Olga Lucía Sierra, la pandemia puso de manifiesto a qué punto los seres humanos estamos unidos los unos a los otros y nos necesitamos mutuamente para vivir.

Olga Lucía Sierra, del budismo tibetano guelupa. Foto: Archivo particular

“Es importante aprovechar el sistema democrático para trabajar en conjunto”, asegura la líder espiritual, subrayando que quienes gobiernan y legislan deben buscar la satisfacción de las necesidades colectivas, no un simple interés parcial.



“No podemos actuar desconociendo las necesidades del otro, porque todos queremos lo mismo: felicidad. No queremos sufrir, pero a veces, buscando esa felicidad, lastimamos, porque estamos autocentrados”.



Según Sierra, lo anterior sirve como advertencia para quienes participan en las protestas. Si bien la budista no rechaza las movilizaciones, llama a que en todo momento sea respetado el bien común.



El budismo no difunde la creencia en la culpa, sino la conciencia frente a la responsabilidad de los actos individuales y su repercusión.



La felicidad, según cree Sierra, es una combinación de paz interior, desarrollo económico y paz mundial; y para lograrla tiene que haber preocupación por todos, independientemente de su credo, su color, sexo o nacionalidad.

Islam: ‘Un diálogo abierto, sin confusiones’

Sara Alejandra Misnaza, representante legal de la Confesión Islámica de San Juan de Pasto sostiene que la violencia no es el camino. “En el islam se dice que cuando vemos una injusticia o un mal hay que cambiarlo con la mano”, explica.

Sara Alejandra Misnaza, integrante de Assalam de Colombia Mujeres Musulmanas. Foto: Archivo particular

“Si no se puede cambiar con la mano, hay que hacerlo con la lengua, es decir, hablando. Y si ya no se puede de esa forma, hay que detestarlo con el corazón, pero esto último corresponde al grado más débil de la fe”.



Misnaza invita al país a abrirse a un diálogo auténtico que permita superar la intolerancia. Según ella, dicho proceso debe ser protagonizado por el constituyente primario, no por la clase política.



En su opinión, las instituciones deben garantizar el establecimiento de cabildos a nivel nacional, departamental y municipal para asegurar que el pueblo se pronuncie pacíficamente y sea tenido en cuenta. Una advertencia: “Es importante que el Gobierno haga esto de manera abierta, para que no haya confusiones”.



Otros exponentes del islam, como el sheikh Ahmad Tayel, han pedido solidaridad internacional frente a la búsqueda de reconciliación en Colombia. “Cuando el político no trata de trazarle el camino al religioso y cuando el religioso no procura darle a la patria un color religioso, la religión es una religión de paz”, ha expresado el sirio en el pasado.

*Miguel Estupiñán - Para EL TIEMPO

En Twitter: @HaciaElUmbral

