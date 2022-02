“El dolor por la pérdida de un ser querido resulta ser una situación que nadie conoce hasta que llega a ella. (…) Podemos suponer que nos quedaremos postrados, inconsolables, enloquecidos por la pérdida. Pero no esperamos enloquecer literalmente, convertirnos en 'mujeres muy fuertes' que están convencidas de que su marido va a regresar y le van a hacer falta sus zapatos”, escribe la gran Joan Didion en su libro El año del pensamiento mágico, en el que narró lo que vivió tras la muerte de su esposo, uno de los testimonios más conmovedores y sinceros de lo que significa pasar por un duelo, de lo que supone perder a alguien querido y sentir que la vida se te cae a pedacitos.



Pues eso: nadie parece estar preparado. O muy pocos. Y entonces, sumadas a la tristeza, comienzan a aparecer muchas otras emociones con las que resulta difícil lidiar.

La culpa, la rabia, la ira contra Dios. Incluso el dolor físico. Esa sensación apabullante de que no es posible seguir de pie un día más porque, como escribió el francés Philip-pe Ariès en Historia de la muerte en Occidente: “Te falta una sola persona y ya ves el mundo vacío”.



Pero así como es bueno saber que el duelo viene cargado de determinadas emociones, es clave conocer que existen herramientas para elaborarlo de forma adecuada. Y si hay una persona experta en acompañar este proceso es la médica colombiana Elsa Lucía Arango, autora de libros como Experiencias con el cielo, Legado de amor o Mundos invisibles, que se han convertido en hojas de ruta para miles de personas que han perdido a un ser querido.



Además de sus libros, Elsa Lucía Arango solía dictar talleres sobre el tema en los que atendía de forma directa las inquietudes de los asistentes. Talleres que –como casi todo– se detuvieron en estos tiempos de pandemia. Sin embargo, a raíz de la cantidad de gente que le ha pedido volver a dictarlos, decidió realizar un taller mediante una plataforma virtual en el que las personas también podrán interactuar con ella. “Nadie va a resolver un duelo en un taller, es claro –dice Arango–. Pero va a tener herramientas para resolverlo”.

¿Cómo reconocer que un duelo está sin procesar?

Bajo el título ‘La fuerza sanadora del amor’, el taller desarrollará cinco capítulos fundamentales: qué es un duelo, qué cosas suceden en los duelos, qué pasa cuando un ser querido muere, qué significa procesar un duelo y cuáles son las herramientas para hacerlo.



“No hay que culparse por no lograr hacer un duelo, sino buscar ayudas para procesarlo, a la medida de su psique y del tipo de duelo. Porque es distinto, por ejemplo, el duelo de alguien que ha perdido tres o cuatro miembros de su familia –como puede pasar hoy con el covid– del que perdió a un abuelo que ya era mayor”, explica la doctora.



¿Cómo podemos reconocer que estamos ante un duelo sin procesar? Cuando no hay serenidad después del duelo, uno puede pensar que aún queda algo por procesar. Al principio, emociones como la rabia, la culpa, la desconexión con lo espiritual son normales. Pero si después de un año todo esto sigue, y no se han reactivado los procesos de función en la vida, es señal de que falta procesarlo.



Si existiera más conocimiento sobre la muerte y menos temor hacia ella, viviríamos los duelos de forma diferente... Por supuesto. Si nos enseñaran qué es la muerte y no tuviéramos miedo a hablar de ella, sería diferente. Eso es parte de la tarea que humildemente intento hacer a través de los libros. La muerte, dicen en India, es la gran maestra espiritual de la humanidad.



Porque cuando te enfrentas a ella tu mente se abre a un mundo muy vasto, que es el mundo espiritual. Y si lo haces correctamente, el duelo es más fácil de procesar. La gran paradoja es que la mayoría de la gente que afronta un duelo pelea con Dios o con el mundo espiritual. Pero a medida que logra reconformar sus creencias, la persona arranca su proceso.

La fuerza sanadora del amor

El nombre del taller tiene todo el sentido: ‘La fuerza sanadora del amor’. Elsa Lucía Arango lo explica: “Solo hay duelo cuando ha habido amor. Pero ese amor, que es la causa del dolor, también es la fuerza que te permite sanar. Parece una contradicción. Sin embargo, el principio vital de amor que todos tenemos es el que nos lleva a repararnos”.



Entender que el duelo es una etapa natural por la que tarde o temprano vamos a pasar; que internamente tenemos las herramientas para rehacernos, pero necesitamos saberlas usar; que si logramos procesarlo, saldremos de él siendo mejores. “Una persona jamás vuelve a ser la misma tras un duelo realmente de amor –agrega la doctora–. Si lo hace bien, se vuelve más compasiva, lo banal le importa menos, le da más importancia a lo trascendental. Pero si no acaba de resolverlo, queda inundada por emociones que la pueden dominar”.



Si usted todavía se repite frases como “no soy capaz de vivir sin esta persona” o “fue por mi culpa que murió”, si sigue sin poder conectarse con lo que era antes y con lo que hacía habitualmente en su vida, quizá sea momento de parar y buscar ayuda. “Solo quien tiene presente la existencia de la muerte avanza en la verdad”, escribió el italiano Ferdinando Camon en Un altar para la madre, otro hermoso testimonio de lo que es trasegar por un duelo. Un camino que, si se recorre bien, nos va a llevar a un destino de mayor sabiduría.

