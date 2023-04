La Basílica de Guadalupe en México es uno de los templos católicos más visitados no solo en ese país sino en el mundo. Esta Virgen ya se ha convertido en un símbolo indispensable no solo para los mexicanos sino para muchos hispanos, quienes le han otorgado la capacidad de conceder milagros, en especial si están relacionados con curar a los enfermos o ayudar a aquellos que atraviesan por algún sufrimiento.



La figura de la Virgen de Guadalupe ha permeado en la cultura hispana, por lo que no es raro verla protagonizar todo tipo de imágenes, en el arte, la literatura y hasta en la música.

Las imágenes y figuras que hacen alusión a ‘La Morenita’, también se han convertido en mercancía recurrente en estos países católicos, dado que los comerciantes han visto en su veneración una oportunidad de negocio. Así mismo, es común ver la imagen de la Virgen de Guadalupe en camisetas, portadas de cuadernos, llaveros, estatuillas, etc.



Se cree que el autor de esa pintura de la Virgen de Guadalupe que se ve comúnmente es un artista indígena llamado Marco Cipac de Aquino, quien al parecer fue contemporáneo a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el santo al que se le apareció esta Virgen por primera vez en 1531.



Historiadores encontraron cartas del Fray Francisco de Bustamante, quien le atribute a ‘el indio Marcos’ la autoría de la imagen de ‘La Morenita’, según indicó el medio Muy Interesante.

La Virgen de Guadalupe apareció por primera vez en Ciudad de México, según la tradición católica del país norteamericano. Foto: iStock

Sin embargo, hay cantidad de versiones y pintores que han hecho esta interpretación del Virgen, entre los que también está un óleo sobre tela del español Baltasar de Echave Orio que data más o menos del año 1606.



Las pinturas de la Virgen de Guadalupe “con frecuencia, aparecen firmadas por destacadísimos pintores novohispanos como Juan Salguero, Juan Correa, Juan Rodríguez Juárez, Francisco Antonio Vallejo, José Páez o Antonio de Torres. La mayor parte de ellas pertenecen al siglo XVIII”, explica la Universidad de Navarra en su portal.

En cuanto al tema de la literatura, la historiadora Francoise Crémoux, en su texto ‘Escenificación de un culto popular: La fortuna literaria de la Virgen de Guadalupe’, señala que en el mismo monasterio de Guadalupe se pueden encontrar varios textos que evocan a la figura de esta Virgen. Se trata tanto de relatos devotos como de historias y hasta una “una antología de milagros”.

“Sin embargo, son pocos los textos en los que la leyenda es el tema principal. Existen solamente cuatro obras de teatro religioso, de calidad literaria muy desigual, centradas en la figura de la Virgen de Guadalupe; se trata de la ‘Comedia de la Soberana Virgen de Guadalupe y sus milagros y grandezas de España’ (obra anónima, probablemente escrita a finales del siglo XVI); de la ‘Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y de sus milagros’, compuesta por Jerónimo y representada en Potosí en 1601; del ‘Auto Sacramental de la Virgen de Guadalupe’, de Felipe Godínez; y por último de la ‘Comedia famosa: la Virgen de Guadalupe’, de Francisco Bances Candamo”, escritas entre finales del siglo XVI y finales del siglo XVII, explicó la historiadora en su texto.



También hay infinidad de compositores que le han dedicado sus letras a la Virgen de Guadalupe. Una muy tradicional es ‘La Guadalupana’, de Manuel Esperón y Ernesto Cortázar. Un tema que tanto pequeños como grandes cantan sin falta el 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.



De igual modo, las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe se entonan desde la Basílica en la noche del 11 de diciembre, y por lo general varios artistas se unen para cantarle a ‘La Morenita’. Incluso, el evento es televisado.

