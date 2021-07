La Virgen de Chiquinquirá, entronizada en los Jardines Vaticanos

Los Jardines Vaticanos acogen desde hoy una réplica hecha con mosaicos de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la patrona de Colombia, un regalo del Gobierno colombiano al Estado de la Ciudad del Vaticano.



El mosaico, construido con 70.000 diminutas piezas de colores azules, rojizos y dorados, se descubrió este viernes con la presencia del embajador de Colombia ante la Santa Sede, Jorge Mario Eastman.



(Le puede interesar: Virgen de Chiquinquirá: hoy se conmemoran 102 años de su coronación)

Facebook Twitter Linkedin

Monseñor Mauricio Rueda Beltz da la bendición al mosaico de la Virgen, en los Jardines del Vaticano, en el Bastión del Maestro. Foto: Embajada Santa Sede

Eastman se mostró conmovido hasta las lágrimas durante su discurso en la ceremonia: “Cuánta rabia y cuánto dolor no hay allá afuera por la soberbia de los más fuertes y poderosos que no ven personas sino ideologías y seguidores. Nuestra Chinita es también la madre de los descartados, de quienes padecen el dolor de sentirse excluidos, excluidos de las oportunidades, de quienes están sin trabajo digno y no pueden vivir todo su potencial, de quienes han tenido que migrar por hambre, de las mujeres silenciosas, abusadas y despreciadas, de los jóvenes buscando un sentido a tanta soledad”, dijo.



(Le puede interesar: ¿Cuál es la historia de la Virgen de Chiquinquirá?)



Y continuó: “Como María Ramos, que recogió este lienzo despreciado, no se resignó y tuvo fe y esperanza en ella, así también podemos nosotros renovar nuestras vidas y unirnos a la primera línea de esa resistencia hermosa que no es la del odio ni la destrucción sino la de abrazar al débil y al afligido y poner todo de nosotros para ser un mundo más fraterno”, dijo Eastman con la voz quebrada. Luego de un breve silencio, retomó su discurso.

Facebook Twitter Linkedin

La réplica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, fue hecha con mosaicos. Un regalo del Gobierno colombiano al Estado de la Ciudad del Vaticano. Foto: EFE/ Embajada de Colombia ante la Sante Sede

En un primer momento estaba previsto que el Papa asistiera al acto, invitado por Eastman, pero a última hora se le notificó que el pontífice no acudiría. La hospitalización de Francisco para ser sometido a una operación de colon, de la que se recupera satisfactoriamente en el Policlínico Gemelli de Roma, aclaró la causa de su ausencia.



(Vea también: Este es el autor del robo de las joyas de la Virgen de Chiquinquirá)



La Virgen de Chiquinquirá, que también es venerada en Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia, podrá ser contemplada en los Jardines Vaticanos en un momento de especial dificultad para Colombia, pero también para el mundo entero por la emergencia sanitaria desatada por la pandemia, según explicó Eastman en un encuentro con la prensa en Roma.



La imagen original de la virgen, del siglo XVI, fue abandonada durante años tras perder su color, hasta que una devota la recuperó y volvió a colocarla en una capilla, donde, según la tradición, de produjo una restauración milagrosa de la obra.



Según el embajador, se trata de "un ejemplo de la cultura del descarte" en "un momento en que el Papa está llamando nuestra atención contra la cultura del descarte, que descarta a las personas a favor del individualismo y una economía de consumismo desenfrenado".



En 2017, durante la visita del papa Francisco a Colombia, su imagen fue trasladada desde el santuario de Chiquinquirá (centro de Colombia) a Bogotá a petición suya. El argentino fue el segundo pontífice en venerarla, tras Juan Pablo II en 1986.