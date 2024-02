La oración de San Patricio para la protección de malas vibras, en su versión corta

Actualmente sí se menciona a San Patricio quizá pueda pensar en una celebración llena de música y cerveza. Pero detrás hay un santo muy poderoso al que los fieles se acercan para solicitar protección ante las malas vibras. Esta es su oración corta para solicitar su auxilio.

San Patricio es el santo patrono de Irlanda. Se dedicó a llevar el evangelio a ese país en los tiempos en los que los paganos eran mayoría. Defender sus creencias no fue nada fácil, de hecho murió por ello. Pero a lo largo de su vida siempre defendió su fe.

Según los registros religiosos, para defenderse de quienes lo perseguían, escribió la Coraza de San Patricio, una oración que hoy rezan aquellos que buscan protegerse de las malas vibras y de quienes les desean el mal. Así, si quiere solicitar la intervención de este Santo esta es la oración corta a la que puede recurrir:

“Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha”.

¿Por qué San Patricio hoy se celebra con fiesta y cerveza?

Ya conoce por qué puede acercarse a San Patricio para alejarse de las malas vibras. Pero quizás se pregunte cómo es que la celebración de este santo se convirtió en una fiesta cultural que se conmemora anualmente el día 17 de marzo con comida, desfiles, bebidas y mucho color verde.

De acuerdo con información de National Geographic, a pesar de que San Patricio celebra la herencia irlandesa, su fiesta no es de origen ni irlandés ni estadounidense sino española. Este Santo nació en Gran Bretaña hacia el año 390 después de Cristo. A los 16 años fue secuestrado y llevado a Irlanda en donde se convirtió en esclavo y se dedicó a cuidar a ovejas durante unos siete años, tiempo durante el cual se volvió profundamente religioso y comenzó a escuchar voces que le pedían que regresara a Gran Bretaña.

Una vez de regreso a su país, se ordenó como sacerdote y se cambió el nombre a Patricio, pues en realidad era Maewyn Succat. Posteriormente volvió a Irlanda, un área principalmente pagana en donde decidió predicar el cristianismo a pesar de haber sido golpeado y encarcelado por sus creencias. Debido a su gran fe ganó popularidad.

Se dice que el primer desfile del día de San Patricio sucedió en España, la tradición fue llevada Estados Unidos y posteriormente a Irlanda.