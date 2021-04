La maravillosa historia de la Biblia

Por estos días está circulando profusamente, a través de las redes electrónicas, y sin que yo sepa quién lo envía, el video de una entrevista que me hicieron hace varios años sobre la Biblia.

Al mismo tiempo, y en una afortunada coincidencia, mi colega Pacho Celis, que trabaja como editor de este periódico, me escribe para sugerirme que prepare una crónica sobre la formidable historia de ese libro sagrado, que, para empezar, no es uno solo, sino 72 libros distintos.

Me equivoco: la verdad es que no se trata de una coincidencia. La llamada de Pacho no es una casualidad del destino. El sabio Einstein decía que en los grandes temas de la vida no existen las coincidencias, sino la armonía del universo.

Bueno. Hoy estamos ya en la celebración del Jueves Santo, víspera del calvario y la muerte de Cristo, y creo, por tanto, que esta es la fecha precisa para contar la historia maravillosa, asombrosa y hermosa de la Biblia.

Literatura y periodismo

Recuerdo que en aquella entrevista yo dije que la Biblia no es solo un libro de consejos e instrucciones para invocar a Dios, ni un catálogo para que suspiren las beatas. Por encima de todo, es un profundo tratado, el mejor que se ha escrito, sobre las grandezas y miserias de la condición humana.

Y, como si fuera poco, al margen de sus valores éticos y espirituales, está escrito con una incomparable calidad literaria, agradable de leer, cargado de hermosas imágenes y de un lenguaje extraordinario. Y, ya en la parte final, la que corresponde al Nuevo Testamento, los cuatro evangelistas que describen la vida de Jesús se comportan y hacen su trabajo como unos auténticos maestros del verdadero periodismo.

Juan, Lucas, Mateo y Marcos narran cada suceso con absoluta exactitud, cada lugar, cada protagonista, la hora precisa en que sucedió cada hecho, el más mínimo detalle, cada pueblo en el que estuvo Cristo, con el lenguaje apropiado y concreto, como si fueran los cuatro enviados especiales que el periódico mandó a cubrir la gira de un personaje.

Su valor, como testimonio de una época crucial en la historia humana, y de una auténtica revolución espiritual, es el de un relato formidable e incomparable.

De manera, pues, que la Biblia se ha convertido en un libro clave para la cultura universal, tanto así que con el paso de los años se volvió una especie de guía moral para los pueblos del mundo occidental.

Pero, con todos esos valores, todavía la gente suele creer que la Biblia es un solo libro, pero hoy en día varían entre 66 y 72, según se trate de evangélicos o católicos.

La verdad histórica es que la Biblia, conocida también con el nombre genérico de ‘sagradas escrituras’, fue escrita durante mil años, nada menos, desde el siglo IX antes de Cristo hasta el primer siglo de nuestra era. Imagínense ustedes cuántos autores habrán participado en esa tarea.

Pues bien, y para que nos quede claro a todos, una cosa es la Biblia completa y otra cosa es el Nuevo Testamento, al que solemos referirnos como ‘el evangelio’, que narra la vida y obra de Jesucristo. Pero antes de que Jesús apareciera, ya existían los libros que se conocen como Antiguo Testamento. Son los que narran la historia de los judíos en Israel.



De Noé a Jesús

Allí, en el Antiguo Testamento, es donde aparecen Adán y Eva como “los primeros hijos de Dios” y las epopeyas de personajes prodigiosos, como Noé tratando de salvar a la humanidad de la extinción por el diluvio, o como Moisés a la cabeza del pueblo cuando ocurre el éxodo de los judíos desde la esclavitud en Egipto, y a través del desierto interminable, en busca de la tierra prometida.

Después de aquellos libros antiguos es cuando aparece la última parte de la Biblia, en la que figura Jesucristo como el principal protagonista, acompañado por sus apóstoles, a los que empieza a enseñarles sus principios espirituales mientras le hablaba al pueblo.

A esos relatos se les llama ‘evangelios’, y ‘evangelistas’ a sus autores, porque en el latín antiguo el término evangelium significaba buena noticia o mensaje feliz. La buena nueva, diríamos hoy.

Los investigadores serios, auténticos científicos de la historia, coinciden en considerar que todos los relatos de ese Nuevo Testamento empezaron a escribirse cuando ya habían transcurrido unos veinte o treinta años de la muerte de Jesús.

Sus testigos fueron varios, que a veces no escribían, y que terminaron contándoselos a los evangelistas que les voy a presentar a continuación. Solo uno de ellos no conoció a Jesús.

El primero que empezó a escribir aquellos relatos insuperables fue Mateo, que antes de unirse a Jesús había sido un recaudador de impuestos al que la gente detestaba por estar al servicio de los gobernantes del Imperio romano, que tenían ocupado el territorio de Israel.

Este Mateo fue el mismo hombre que Jesús designó, con otros de sus compañeros, para que organizara aquella reunión nocturna, la última que tuvo con sus apóstoles. Se trata de la célebre Santa Cena que ocurrió un día como hoy, el Jueves Santo, pocas horas antes de la crucifixión.

El autor del segundo evangelio es Marcos, un sacerdote del judaísmo que se volvió apóstol de Jesús y fue el primer obispo que tuvo la recién nacida Iglesia cristiana, con sede en la ciudad egipcia de Alejandría. Allí una turba enardecida lo arrastró por las calles hasta que murió desangrado.

El tercer evangelista fue el único que no conoció a Jesús. Nunca estuvo con él. Se llamaba Lucas y era médico, pintor y escritor. Escribió sus relatos bíblicos basándose en las conversaciones que sostuvo con la Virgen María, cuando ya Cristo había muerto.

El cuarto y último evangelista fue Juan, el más joven entre los 12 apóstoles. Tenía tan solo 24 años. Era pariente de Jesús, ya que su madre, Salomé, era prima lejana de María. Por eso Cristo, agonizando en la cruz, les dice que ellos son madre e hijo y se lo encomienda a la Virgen. Desde ese día ella lo adoptó y se fueron a vivir en la ciudad turca de Éfeso.

Música, erotismo, poesía

Hoy se dice que una persona ‘es la Biblia’ para indicar que es sabio, que tiene conocimiento de todo, que posee una vasta cultura y una educación profunda.

Y la verdad es que en estos tiempos ya no hay una sola Biblia sino muchas, entre las cuales se destacan la española, conocida como ‘la Biblia de Reina y Valera’.

Esa es la que más usan los protestantes españoles, que tiene 66 libros, seis menos que la católica; la de los judíos, que solo incluye el Antiguo Testamento; la de los coptos, que son cristianos egipcios, y, por último, la de los cristianos de Etiopía y la de los ortodoxos, que son cristianos de países como Rusia, Grecia y numerosos pueblos más del territorio europeo.

Mientras voy avanzando en este fascinante trabajo de investigar los entrepaños del gran libro cristiano, Pacho Celis me hace un comentario que no puedo ni quiero desperdiciar.

En la Biblia se unen géneros de toda clase –me dice–. Hay poesía, canciones, erotismo, crónicas, historia, teología, amoríos, disputas. En su entorno hay muchos burros, camellos, cerdos. Al fin y al cabo, es un ambiente de pastores y agricultores. Todo está en esas páginas.

El libro más vendido

Viendo toda esta historia, tan apasionante, ustedes se preguntarán, entonces, cuántos ejemplares de la Biblia se han vendido hasta hoy. A mí también me asaltó ese interrogante y salí a buscarle una respuesta.

Son muchas y muy variadas las cifras que uno encuentra en el camino. Pero las más confiables, las más serias, como las que suministra la Sociedad de Editores de Europa, dejan a cualquiera con la boca abierta: 4.000 millones de ejemplares se han vendido en el mundo entero.

Es el libro más comprado en la historia de la humanidad, tanto así que esa cifra corresponde a más de la mitad de todos los habitantes que tiene la tierra.

En el año de gracia de 1452, cuarenta años antes del descubrimiento de América, un orfebre alemán llamado Juan Gutenberg inventó la primera imprenta moderna en la ciudad de Maguncia. La estrenó imprimiendo catorce líneas de la Biblia.

Esas poquitas palabras son el primer libro impreso del que se tenga noticia. El original se conserva hoy, como un tesoro auténtico, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

Reina y Valera

Cuando corría el año 1569, 117 años después de la hazaña de Gutenberg y ya la imprenta se había regado por los rincones del mundo, apareció la primera traducción en lengua castellana, tomada directamente del latín.

El traductor fue Casiodoro Reina y la revisión del texto estuvo a cargo de su compañero Cipriano de Valera, ambos sacerdotes y ambos españoles. Por eso, desde el primer día, esa obra fue conocida como ‘la Biblia de Reina y Valera’, o, simplemente, como ‘la Reina y Valera’.

Pero como la vida suele hacer esas travesuras, con el paso de los siglos el pueblo comenzó a referirse a ella como ‘la Biblia de la reina Valera’. Desde entonces, no falta el que se pregunte quién diablos sería esa reina Valera y de qué país era reina.



Epílogo

Un detalle que hoy en día resulta muy interesante y también curioso es este: mucha gente se queja diciendo que la Biblia es muy difícil de leer porque enreda al lector con esos montones de abreviaturas y numeritos que lo mandan a uno a buscar en otras páginas o capítulos.

Si eso es ahora, imagínense cómo sería al principio, cuando aquella obra descomunal ni siquiera tenía separadores. Todo salía junto.

Hasta que el cardenal inglés Stephen Langton la dividió en capítulos en el siglo XIII. Y después el impresor francés Robert Estienne fraccionó esos capítulos en versículos para facilitar su lectura.

Se me eriza la piel con solo pensar en lo que sería leerse una obra de 72 libros seguidos, de un solo golpe y sin una sola separación.



¡Virgen Santísima!



JUAN GOSSAIN

Especial para El Tiempo