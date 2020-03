La Iglesia católica toma medidas preventivas contra el Covid 19

La Conferencia Episcopal de Colombia a través de un comunicado, manifestó su apoyo a las medidas de prevención pronunciadas por entidades sanitarias y le pide a las iglesias que se acojan a una serie de recomendaciones, para evitar la propagación del virus, que en Colombia hasta la fecha registra tres contagios.

En el comunicado el Episcopado le pide a la comunidad mantener la calma y también, hace un llamado a las personas que presenten afecciones respiratorias para que se abstengan de ir a misa, esta última también atañe a los sacerdotes para que eviten participar de la celebración litúrgica si se sienten enfermos.



Dos medidas en especial del Episcopado ha generado opiniones encontradas entre los feligreses, una, es que los sacerdotes no deben dar la comunión en la boca sino en la mano y la otra, es que para el saludo de la paz se debe realizar una pequeña venia para evitar el contacto.



Algunos no conocen las medidas comunicadas por el Episcopado, otros se apegan a los rituales tradicionales, como recibir la comunión en la boca, y algunos encuentran muy razonables y necesarias las recomendaciones.



Para el Moseñor Gabriel Lonodoño, sacerdote en la iglesia Santos Cosme y Damián, estas medidas son sabias y prudentes "vemos todo lo que ha sucedido alrededor del mundo...donde ha llegado la enfermedad, y como iglesia me parece muy oportuno porque para nosotros es muy importante la persona, su dignidad y su cuidado", afirma.



REDACCIÓN VIDA