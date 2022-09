Según la tradición católica, cada 29 de septiembre se celebra la fiesta de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.



Los Arcángeles son Ángeles santos de mayor rango, más cercanos a las necesidades humanas y, por elección, están del lado de Dios y rechazaron al diablo, explica ‘ACI Prensa’.

También son mensajeros de buenas noticias, según San Gregorio Magno, “los que transmiten mensajes de menor importancia se llaman Ángeles, los que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman Arcángeles”.



Son siete los Arcángeles que acompañan a Dios: “Vi a los siete Ángeles que estaban delante de Dios, y ellos recibieron siete trompetas”, se lee en Apocalipsis 8:2. Sin embargo, en la Biblia solo se nombran a tres: Miguel, Rafael y Gabriel; que son los que reconoce la Iglesia. Los demás: Uriel, Barachiel o Baraquiel, Jehudiel y Saeltiel, aparecen en libros apócrifos y no son doctrina.

San Gabriel: su nombre significa ‘fortaleza de Dios’. En varios libros de la Biblia se nombra. En Génesis se revela a Abraham, revela su nombre cuando se aparece a Daniel, a quien devela el tiempo de la venida del Mesías, luego al sacerdote del templo Zacarías y anuncia la maternidad de Cristo a la joven María.



San Miguel: es el ángel guerrero, aterrador con las fuerzas del mal y misericordioso defensor de la humanidad, según puntualiza el portal ‘Vatican News’. En las Sagradas Escrituras es mencionado en el libro de Daniel, se le describe como “uno de los principales príncipes” en la jerarquía celestial.



Además, en Judas, se dice que San Miguel había peleado con el diablo por el cuerpo de Moisés y en Apocalipsis es representado luchando contra satanás.



San Rafael: el más ‘humano’, el que cura y lleva de la mano Tobías en el viaje para encontrarse con su esposa Sara, relata el citado portal. También le indicó al joven cómo devolverle la vista a su padre. Es invocado para alejar enfermedades y concluir bien los viajes.

Vienna- La anunciación. Pintura en presbytery de Salesianerkirche. Foto: iStock

Oración a los Santos Ángeles

ACI Prensa recoge la siguiente oración como conjuración a los Santos Ángeles.



¡Dios todopoderoso y eterno, uno en tres personas! Antes de conjurar a los Santos Ángeles, tus servidores y de llamarlos en nuestro socorro, nos postramos delante de ti y te adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo.



Bendito y alabado seas por toda la eternidad. Que todos los Ángeles y los hombres que has creado te adoren, te amen y te sirvan, Dios Santo, Dios fuerte, Dios inmortal!



¡Y tú, María, Reina de los ángeles, medianera de todas las gracias, todopoderosa en tu oración, recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a tus servidores y hazla llegar hasta el trono del Altísimo para que obtengamos gracia, salvación y auxilio! Amén.

¡Ángeles grandes y Santos, Dios los envía para protegernos y ayudarnos!



Los conjuramos, en el nombre de Dios uno en tres personas,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos en nombre de la preciosa sangre de Nuestro Señor Jesucristo,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos, en el nombre todopoderoso de Jesús,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos por todas las heridas de Nuestro Señor Jesucristo,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos por todas las torturas de Nuestro Señor Jesucristo,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos por la Santa Palabra de Dios,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos por el corazón de Nuestro Señor Jesucristo,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos en nombre del amor de Dios por nosotros tan pobres,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos en nombre de la fidelidad de Dios para con nosotros tan pobres,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos en nombre de la misericordia de Dios para con nosotros tan pobres,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos en nombre de María reina del cielo y de la tierra,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos en nombre de María vuestra reina y soberana,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos en nombre de María, madre de Dios y madre nuestra,

¡Vuelen en nuestro socorro!

Padua - Corazón de Jesús y pintura arcángel Miguel. Foto: iStock

Los conjuramos por su propia felicidad,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos por su propia fidelidad,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos por su fuerza combativa por el Reino de Dios,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Los conjuramos, ¡cúbrannos con sus escudos!

Los conjuramos, ¡protéjannos con sus espadas!

Los conjuramos, ¡ilumínennos con su luz!

Los conjuramos, ¡abríguennos bajo el manto de María!

Los conjuramos, ¡enciérrennos en el corazón de María!

Los conjuramos, ¡deposítennos en las manos de María!

Los conjuramos, ¡muéstrennos el camino hacia la puerta de la vida: el corazón abierto de Nuestro Señor!

Los conjuramos, ¡condúzcannos seguros hacia la casa del Padre Celestial!



Todos los coros de los espíritus bienaventurados,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Ángeles de la vida,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Ángeles de la fuerza de la palabra de Dios,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Ángeles de la caridad,

¡Vuelen en nuestro socorro!



Ángeles que Dios nos atribuye especialmente como compañeros,

¡Vuelen en nuestro socorro!



¡Vuelen en nuestro socorro, los conjuramos!

Porque hemos recibido en herencia la sangre de Nuestro Señor y Rey.



¡Vuelen en nuestro socorro, los conjuramos!

Porque hemos recibido en herencia el corazón de Nuestro Señor y Rey.



¡Vuelen en nuestro socorro, los conjuramos!

Porque hemos recibido en herencia el corazón inmaculado de María la Virgen purísima y vuestra reina.



¡Vuelen en nuestro socorro, los conjuramos!

San Miguel Arcángel: Tú eres el Príncipe de las milicias celestiales, el vencedor del dragón infernal, has recibido de Dios la fuerza y el poder para aniquilar por medio de la humildad el orgullo de los poderes de las tinieblas. Te conjuramos, suscita en nosotros la auténtica humildad del corazón, la fidelidad inquebrantable, para cumplir siempre la voluntad de Dios, la fortaleza en el sufrimiento y las necesidades, ¡ayúdanos a subsistir delante del tribunal de Dios!



San Gabriel Arcángel: Tú eres el Ángel de la encarnación, el mensajero fiel de Dios, abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos del corazón amante de Nuestro Señor; permanece siempre delante de nuestros ojos, te conjuramos, para que comprendamos correctamente la palabra de Dios y la sigamos y obedezcamos y para cumplir aquello que Dios quiere de nosotros. ¡Haznos vigilantes en la espera del Señor para que no nos encuentre dormidos cuando llegue!



San Rafael Arcángel: ¡Tú eres el mensajero del amor de Dios! Te conjuramos, hiere nuestro corazón con un amor ardiente por Dios y no dejes que esta herida se cierre jamás, para que permanezcamos sobre el camino del amor en la vida diaria y venzamos todos los obstáculos por la fuerza de este amor.



¡Ayudadnos hermanos grandes y santos, servidores como nosotros delante de Dios!

¡Protegednos contra nosotros mismos, contra nuestra cobardía y tibieza, contra nuestro egoísmo y nuestra avaricia, contra nuestra envidia y desconfianza, contra nuestra suficiencia y comodidad, contra nuestro deseo de ser apreciados! ¡Desligadnos de los lazos del pecado y de toda atadura al mundo!



¡Desatad la venda que nosotros mismos hemos anudado sobre nuestros ojos, para dispensarnos de ver la miseria que nos rodea, y poder mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y con conmiseración!



¡Clavad en nuestro corazón el aguijón de la santa inquietud de Dios, para que no cesemos jamás de buscarlo con pasión, contrición y amor!



¡Buscad en nosotros la sangre de Nuestro Señor que se derramó por nosotros! ¡Buscad en nosotros las lágrimas de vuestra reina vertidas por nuestra causa! ¡Buscad en nosotros la imagen de Dios destrozada, desteñida, deteriorada, imagen a la cual Dios quiso crearnos por amor!



¡Ayudadnos a reconocer a Dios, a adorarlo, amarlo y servirlo! Ayudadnos en la lucha contra los poderes de las tinieblas que nos rodean y nos oprimen solapadamente!

¡Ayudadnos para que ninguno de nosotros se pierda, y para que un día, gozosos, podamos reunirnos en la felicidad eterna!



Amén

La novena que es un asalto que dura nueve días, conjuramos a los santos Ángeles por la mañana y durante el día los invocamos con frecuencia Foto: iStock

Es importante tener en cuenta que “durante la novena que es un asalto que dura nueve días, conjuramos a los santos Ángeles por la mañana y durante el día los invocamos con frecuencia”, indican. Lo debe hacer de la siguiente forma:



San Miguel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros.



San Rafael, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros.



San Gabriel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros.

