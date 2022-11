Hay muchos personajes en la Biblia, pero ninguno tan enigmático e indescifrable como Jesús. Desde feminista hasta revolucionario, comunista, gnóstico y, más recientemente, transgénero, no existe movimiento o ideología que no haya querido incluir al ‘Salvador del mundo’ en sus filas.



Por años, los historiadores, feligreses y agnósticos han tratado de dar respuesta a una de las grandes incógnitas de la religión: ¿quién era, en realidad, Jesús? Esta búsqueda de la identidad del hijo de Dios ha llevado a la teorización de grandes y polémicas herejías, que no solo han sido rechazadas por las autoridades eclesiásticas, sino también por los creyentes.

Michael Banner es, quizás, la prueba viviente de ello. Siendo decano del prestigioso Trinity College de Cambridge, en Inglaterra, el hombre ha apoyado y difundido una teoría que, hasta el momento, ha causado indignación entre los cristianos: Jesús podría haber sido transgénero -persona cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella asociada con el sexo que se le asignó al nacer-.

🇬🇧 En Cambridge consideran que Jesús Cristo podría haber sido transgénero.



El decano del Trinity College de Cambridge Michael Banner declaró que Jesús Cristo podría haber sido transgénero.

Él apoyó uno de los sermones del investigador del Colegio que vio los cuadros de Jesús con pic.twitter.com/gEbZ9q4lmt — Artur (@shelaguia) November 27, 2022

La afirmación de Banner, que tuvo lugar durante un sermón en la capilla del Trinity College, el pasado domingo, se dio como respaldo al investigador junior Joshua Heath, quien trazó paralelismos entre las heridas de crucifixión de Jesús en algunas pinturas de la época medieval y renacentista, y un genital femenino.



El sermón mostró tres pinturas: la obra ‘Pietà’ de Jean Malouel (1400), con la que el investigador junior señaló la herida del costado de Jesús y la sangre que fluía hacia la ingle; la obra ‘Cristos’ (1990) del artista francés Henri Maccheroni; y otra obra cuyo nombre no fue revelado, según el diario ‘Telegraph’.

La Grande Pietà ronde 1400

Jean Malouel

Musée du Louvre

« Cette œuvre est caractéristique du style #gothique finissant : l’élégance des lignes va de pair avec l’expression pathétique. Le coloris rouge et bleu pourrait marquer l’empreinte française » #art pic.twitter.com/7z4nsATE86 — Dominique Pucini (@Dominiquepucini) September 5, 2021

Heath, cuyo doctorado fue supervisado por el exarzobispo de Canterbury Rowan Williams, les dijo a los fieles que en el ‘Libro de Oración de Bonne de Luxemburgo’, del siglo XIV, la herida lateral que posee Jesús en la obra ‘Pietà’ está aislada y, por ende, “adquiere una apariencia decididamente vaginal”.

Si el cuerpo de Cristo como estas obras sugieren es el cuerpo de todos los cuerpos, entonces su cuerpo es también un cuerpo trans FACEBOOK

TWITTER

Según contó el investigador junior, las representaciones de los genitales de Cristo en el arte, “instan a una respuesta acogedora en lugar de hostil hacia las voces de las personas trans”.

“Si el cuerpo de Cristo es simultáneamente masculino y femenino en estas obras, si el cuerpo de Cristo como estas obras sugieren es el cuerpo de todos los cuerpos, entonces su cuerpo es también un cuerpo trans”, concluyó Heath, según el diario mencionado anteriormente.



Banner, por su parte, dio respaldo a esta teoría: “Creo que esta especulación es legítima, independientemente de que usted o yo o cualquier otra persona no esté de acuerdo con la interpretación”.



El sermón, como era de esperarse, resultó ser incómodo, impactante e incluso indignante para los asistentes a la misa.

“Desprecio la idea de que cortando un agujero en un hombre, a través del cual puede ser penetrado, pueda convertirse en una mujer”, se quejó un asistente anónimo del sermón, de acuerdo con el diario ‘Telegraph’. Y agregó: “Desprecio la noción de que deberíamos ser invitados a contemplar el martirio de un Cristo transgénero, una nueva herejía para nuestra época”.

