'Jesús no nació en diciembre, ni el 25': cardenal Luis José Rueda sobre la Navidad

En tiempos de Navidad, el cardenal Luis José Rueda repasó en entrevista con Yamid Amart la historia que dio origen desde el cristianismo a esta celebración. El prelado explicó que la fecha del 25 de diciembre es simbólica:



“El cristianismo la eligió porque ese día se celebraba el dios sol y dijeron que el verdadero sol que nace de lo alto es Jesucristo, el Señor”.



Sin embargo, monseñor Rueda aclara que el origen de la Navidad no es pagano. "Digamos que es una inculturación. Su origen es cristiano, y el verdadero contenido es el nacimiento del salvador de la humanidad, que rompe la historia".

De acuerdo con el cardenal, la celebración del 25 de diciembre fue iniciada por las primeras comunidades cristianas. "Recuerde usted que en el año 70, después de Cristo, la ciudad de Jerusalén es invadida y destruida. Fue una forma de atacar las rebeliones que estaban surgiendo", le dijo a Yamid.

Rebeliones que en ese tiempo se alzaban contra el Imperio romano por parte de pequeñas comunidades fundadas por los primeros evangelizadores, relacionadas con impuestos, con subyugación y esclavitud.

Monseñor también recalca que esa tarea que cumplieron los evangelizadores de registrar lo que fue la vida de Jesús, se realizó posterior a la vida de este. "Recuerde que los evangelios no son escritos tomados de una cámara grabando lo que pasó. Después de años, las comunidades empiezan a hablar de Jesús. El hombre que murió y resucitó. Que predicaba, que sanó enfermos, curó leprosos, perdonó a una mujer sorprendida en adulterio, y empiezan a compendiar todo lo que era tradición oral. Recuerde que Lucas es el evangelista que más narra la infancia de Jesús".

Además, sobre por qué los judíos no reconocen a Jesús explicó: "Les quedaba muy difícil reconocer un Dios pobre, un Dios sencillo, un Mesías sin armas. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido un gran rey en el Antiguo Testamento, que era David, que llegó a sacar a los habitantes de Jerusalén a conquistar esa tierra y a poseerla. El evangelista Juan dijo: “Vino a los suyos, y los suyos no lo reconocieron”. No lo consideraban hijo de Dios, sino un blasfemo".

David era el gran rey, político y militar, que venció al gigante Goliat. "En el Antiguo Testamento se anuncia que va a volver un mesías y va a ser descendiente de David. Aunque David había muerto diez siglos antes, a Jesús lo llaman hijo de David...", señala monseñor.

¿Se casaron María y José?

El prelado también se refirió al matrimonio entre María y José: "Había unas nupcias distintas. No era el sacramento nuestro, eran las nupcias. Y, por ejemplo, José y María vivieron ese proceso".

María y José se comprometieron en desposorio. Foto: iStock

Monseñor Rueda señala que ambos se comprometieron en desposorio. "Cada uno vivía con su papá y su mamá. Se acostumbraba un año de prueba de la fidelidad a ver si eran capaces de vivirla. Pero cada uno en la casa paterna. Y después de un tiempo de probarse, de seguirse amando, celebraban lo que era el matrimonio como tal".

REDACCIÓN VIDA DE HOY

