Investigan millonarias transacciones del Vaticano en Australia

Sin el conocimiento de los líderes de la iglesia local en Australia, el Vaticano habría realizado transferencias por 2.300 millones de dólares a ese país desde el 2014, informó el medio ‘The Australian’.

En una publicación del medio australiano, se reveló que precisamente por estas transacciones, las autoridades australianas abrieron una investigación al Vaticano después de que se descubrió que se estaban transfiriendo estas grandes cantidades, justamente en la época en que se acusaba al cardenal George Pell por presunto abuso sexual de menores.



El cardenal George Pell es una importante figura del catolicismo en Australia y en 2014 fue nombrado director financiero del Vaticano. En 2018 fue inicialmente declarado culpable por delitos sexuales contra menores, pero posteriormente, en abril de 2020, fue declarado inocente por la Corte Suprema de Australia.



‘No se habían enterado’

El editor político del medio que hizo la denuncia, Dennis Shanahan, aseguró en una entrevista a Sky News, que durante su investigación sobre el caso trató de averiguar a dónde se fue el dinero y habló con figuras importantes de la Iglesia Católica, pero “no se habían enterado”.



Según ‘The Australian’, las autoridades de delitos financieros de ese país han identificado que el Vaticano ha hecho más de 4 mil transacciones a Australia, desde 2014, pero se desconocen los destinatarios y las altas figuras de la Iglesia Católica del país, que pidieron no ser identificadas, aseguraron que no tenían conocimiento y que no habían recibido ninguna de las transferencias.



Por su parte, desde el Vaticano no ha habido un pronunciamiento oficial, pero se conoce que los principales líderes de la Iglesia Católica se han mostrado “conmocionados” al enterarse de estas revelaciones.



El editor del medio australiano que reveló estas investigaciones, dijo que lo que causa mucha intriga al respecto es que por lo general los países son los que envían el dinero hacia el Vaticano y no al contrario. “Estamos hablando ahora de miles de millones de dólares y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va ni quién lo controla”, finalizó Shanahan en la entrevista que concedió al medio local Sky News.



Tendencias EL TIEMPO