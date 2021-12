Mañana 8 de diciembre el Papa Francisco volverá a realizar un acto de devoción privado, rezando a la Virgen para que proteja a los romanos, a la ciudad en la que viven y a los enfermos que necesitan su protección maternal en cualquier parte del mundo.



Y es que la Iglesia celebra mañana la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, doctrina de origen apostólico que fue proclamada dogma por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 con la bula Ineffabilis Deus. Se celebró por primera vez en España en 1644, siendo declarado día festivo.



(Le puede interesar: Adviento: ¿qué es y qué se hace en ese tiempo?)

Generalmente se inicia con la celebración de una misa el día anterior, rezos de rosarios y procesiones. En Colombia, la Noche de las Velitas (/ de diciembre) es un homenaje a esta fecha, se encienden velas y faroles en las calles y en los hogares en honor a la Virgen María.



El portal de noticias https://www.aciprensa.com/ de la Agencia Católica de Informaciones da estos datos para entender mejor este dogma:



¿A quién se refiere la Inmaculada Concepción?

La Inmaculada Concepción hace referencia a la manera especial en que fue concebida María. Esta concepción no fue virginal ya que ella tuvo un padre y una madre humanos, pero fue especial y única de otra manera.



(Además: Historia del árbol de Navidad: cómo se creó esta tradición pagana)



¿Qué es la Inmaculada Concepción?

El Catecismo de la Iglesia Católica describe que:



“Para ser la Madre del Salvador, María fue ‘dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante’. El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como ‘llena de gracia’. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios” (490).

Facebook Twitter Linkedin

El ‘Día de las velitas’ es el homenaje a la Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

(También: Oración al Espíritu Santo)



“A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María ‘llena de gracia’ por Dios (Lc. 1, 28) había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX:



‘... la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano’” (491).

(Le recomendamos: Oración de la Sangre de Cristo)



¿Esto significa que María nunca pecó?

Sí. Debido a la forma de redención que se aplicó a María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también del pecado personal.



El catecismo lo explica en el número 493 que los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios "la Toda Santa" (Panaghia), la celebran "como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo". Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida.

(Lea también: La Dama de Hierro del Vaticano)



¿Era necesario para Dios que María fuera inmaculada en su concepción para que pudiera ser Madre de Jesús?

No. La Iglesia sólo habla de la Inmaculada Concepción como algo que era "apropiado", algo que hizo de María una "morada apropiada" (es decir, una vivienda adecuada) para el Hijo de Dios, no algo que era necesario.



Al respecto, los padres de la Iglesia afirmaron “que la misma santísima Virgen fue por gracia limpia de toda mancha de pecado y libre de toda mácula de cuerpo, alma y entendimiento, y que siempre estuvo con Dios, y unida con Él con eterna alianza, y que nunca estuvo en las tinieblas, sino en la luz, y, de consiguiente, que fue aptísima morada para Cristo, no por disposición corporal, sino por la gracia original”, explicó el Papa Pío IX.

“Pues no caía bien que aquel objeto de elección fuese atacado, de la universal miseria, pues, diferenciándose inmensamente de los demás, participó de la naturaleza, no de la culpa; más aún, muy mucho convenía que como el unigénito tuvo Padre en el cielo, a quien los serafines ensalzan por Santísimo, tuviese también en la tierra Madre que no hubiera jamás sufrido mengua en el brillo de su santidad”.



Traducido por Eduardo Berdejo. Adaptado por Giselle Vargas. Publicado originalmente en National Catholic Register.

Más noticias de Vida

Si tiene una de estas carreras puede ser trabajador calificado en Canadá

El presidente Duque firmó el decreto que reglamenta la gratuidad educativa