De acuerdo con monseñor Juan Carlos Barreto, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social - Caritas Colombia, la Conferencia Episcopal de Colombia, luego de un período de consulta a diversos sectores eclesiales estableció los lineamientos de una Pastoral hacia la Paz y la Reconciliación.



Estos fueron compilados en un documento orientador, que esperan que sea un "insumo fundamental para que laicos, sacerdotes y comunidades religiosas, inspirados en la Palabra de Dios y las enseñanzas sociales de la Iglesia católica, se comprometan con criterios y acciones pedagógicas a en la construcción de paz junto a otras organizaciones e instituciones del país", señaló el prelado, obispo de la Diócesis de Soacha.



Lea: El papa: La familia se funda sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer

El documento, que fue titulado "Hacia una Pastoral para la Paz y la Reconciliación", tiene como objetivo sintetizar contenidos esenciales sobre el pensamiento y el actuar de la Iglesia frente a la construcción de la paz y la vivencia de la reconciliación en el contexto nacional.



Según explican los líderes de la Iglesia en el documento, estas reflexiones han sido fruto de un trabajo colectivo en el que "se han consultado diferentes instancias al interior de la Iglesia y se han tenido en cuenta diversas opiniones y prácticas de diversos sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional".

El documento está estructurado en cinco secciones que apuntan a definir los términos, explicitar la importancia y el alcance del documento y de la acción pastoral, indicar los criterios y la pedagogía propios de la Iglesia para alcanzar los objetivos frente a la paz y la reconciliación, y abordar también las acciones conjuntas que se realizan en espíritu sinodal con otras instancias a las que les compete intervenir en esta temática.



Por ejemplo, entre los criterios fundamentales para la construcción de paz consideran aspectos como la defensa de la vida en todas sus expresiones, el diálogo y la amistad social, el compromiso de todos los actores eclesiales y la formación de agentes de pastoral para la paz y la reconciliación desde la Doctrina Social de la Iglesia.



Además, afirman que "los criterios que orientan la construcción de paz deben estar acompañados de una acción pedagógica que permita llevar a la práctica acciones concretas enfocadas a hacer realidad el compromiso permanente de construir paz. En consecuencia".

También: 'Ser homosexual no es un delito': papa Francisco en nueva entrevista

De esta manera identificaron dinámicas pedagógicas que se deben seguir, como, por ejemplo, favorecer un clima de paz y reconciliación desde la no violencia; acompañar a las comunidades; visibilizar lo que realmente sucede en los territorios y exigir derechos integrales para la población civil.



Adicionalmente, identifican algunas de las acciones conjuntas que la Iglesia debe emprender con otros actores porque reconocen que "no es la única (institución) ni está sola en el esfuerzo por superar las violencias y establecer condiciones de vida digna que garanticen una paz duradera".



Así, de acuerdo con la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Colombiana, entre estas acciones está, por ejemplo, el poner fin a la guerra; la reconciliación social; la memoria para la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y la reconciliación; la atención integral a las víctimas; las agendas regionales de paz; el cambio del modelo económico; la reintegración social de excombatientes; la superación de la ilegalidad y la corrupción y la formación política de la sociedad civil.





REDACCIÓN VIDA DE HOY